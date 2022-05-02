Дорогичин - главная таможня Древней Руси

Мы продолжаем рассказывать об интересных и малоизвестных сегодня древнерусских городах. На очереди у нас Дорогичин - западный форпост Руси. Именно через него шли основные торговые потоки из Русской земли в Польшу и обратно.

При этом Польша и сама часто являлась лишь транзитной страной - многие товары отправлялись дальше на запад, в пределы Священной Римской империи.

Когда был основан Дорогичин, историки точно сказать не могут. Его детинец (то есть крепость), по данным археологов, был заложен в XI веке. Но первое упоминание города относится к 1142 году.

В этот год великий князь киевский Всеволод Ольгович передал своим двоюродным братьям (сыновьям Давыда Святославича) ряд земель. В их числе - Дорогичин.

Расположен он почти на самой западной границе древнерусских владений, на берегу Западного Буга. Сейчас эта территория принадлежит Польше. И сам город, сохранившийся доныне, тоже входит в состав Польши. Зовется он теперь Дрохичин. Живет там порядка 2 тысяч человек.

Современный Дрохичин

Как мы уже упоминали, во времена Древней Руси именно через Дорогичин проходили основные торговые маршруты, ведущие в Западную Европу. Пушнину, например, возили, в основном, этим путем.

Неудивительно, что Дорогичин является лидером по числу найденных археологами древнерусских торговых свинцовых пломб. Их там обнаружено порядка 10 тысяч.

Для сравнения, в Новгороде Великом, где, казалось бы, их должно быть несметное количество, найдено всего 400 таких пломб. В остальных древнерусских городах еще меньше.

Но в историю Руси Дорогичин все-таки вошел другим фактом. По крайней мере, куда чаще о нем упоминается не в связи с таможенными функциями, а в связи с коронацией знаменитого князя Даниила Галицкого.

Дело в том, что коронация эта проходила именно в Дорогичине: "Принял же Даниил от Бога венец в городе Дорогичине, когда он шел на войну..."

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