Предки людей с отрицательным резус-фактором не были людьми!

Генетика — точная наука, и она говорит о том, что мы можем унаследовать лишь характеристики наших предков. Но откуда тогда взялся отрицательный резус-фактор, если у большинства людей и всех приматов он положительный?

Исследователи задаются вопросом: «Если всё человечество, как и человекоподобные обезьяны, произошло от одних и тех же предков, их кровь должна быть совместимой, не так ли?» Но кровь с отрицательным резус-фактором можно выявить только у людей. Она не встречается у животных.

И еще один загадочный момент: если женщина с отрицательным резусом вынашивает ребенка с положительным, может возникнуть резус-конфликт с весьма неприятными последствиями, вплоть до выкидыша.





Но почему так, объяснить никто не может. Все животные на нашей планете могут размножаться без затруднений в пределах своего вида, а проблемы начинаются лишь при попытках межвидового скрещивания, даже если эти виды совместимы. Потомство у двух гибридов и вовсе невозможно. Это точно такая же реакция, которая проявляется у резус-отрицательной матери: ее организм начинает отторгать чужеродное тело — ребенка. Благо современная медицина помогает избежать выкидыша.





Звучит ужасно, но это дает одним ученым основание предположить, что предками людей с резус-отрицательной кровью были не люди или это был гибрид человека и еще какого-то существа.

Другие заявляют, что отрицательный резус-фактор — это произошедшая на каком-то этапе эволюции мутация, а вовсе не следствие того, что некоторые люди произошли от иных предков.



Самым высоким процентом людей с отрицательным резус-фактором отличаются баски, живущие на территории Испании и Франции, на втором месте находятся евреи семитского происхождения. Возможно, это как-то связано с климатическими условиями. Но людей с отрицательным резус-фактором, как правило, роднит не только кровь. Им присущи весьма необычные черты характера, которые редко встретишь у людей с положительным резус-фактором.





ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

Лишние ребра и позвонки.Сильная интуиция и экстрасенсорные способности.IQ выше среднего.Пониженная нормальная температура тела и повышенная чувствительность к теплу и солнечному свету.



Зачастую синие, зеленые или болотного цвета глаза.Вещие сны.Ощущение того, что они не принадлежат этому миру. Также они всегда пытаются докопаться до истины.Шрамы на теле, появление которых сложно объяснить.



Очень интересные наблюдения ученых. В любом случае все мы люди, независимо от группы крови и резус-фактора. Каждый из нас особенный и обладает своими уникальными чертами.

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А вы знали об этом?

На Руси в древности люди были не слишком гуманны и терпимы по отношению к другим и даже после смерти желали некоторым ужасных мук и унижения. Именно поэтому таких грешников хоронили лицом вниз, считая что так душа усопшего не сможет увидеть Бога и не попадет в рай, поскольку он будет всегда обращен вниз к дьяволу и аду. К тому же, могилки чаще всего находились за пределами кладбища и были совсем неглубокими. Захоронить так могли: иноверца, богохульника, убийцу или попросту больного.Кроме того, до христианства тела предпочитали сжигать после смерти, а не закапывать. В народе ходили суеверия, что если тело не сжечь, то оно превратится в страшное чудовище, коих в мифологии наших предков было множество: мары, шишиги, лешие, разнообразные упыри и тому подобные. С принятием христианства от сожжения стали отказываться, но языческие поверья и элементы дохристианской культуры никуда не ушли. Появилось новое суеверие, по которому всех недостойных: маньяков, самоубийц, «колдунов» и прочих нужно хоронить лицом вниз, так как после смерти они обязательно обратятся в монстров и начнут копать выход наружу, закапывая себя все сильнее.

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