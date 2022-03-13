Обычный лайм, распространённый во всём мире, представляет собой небольшой зелёный цитрус с кисло-сладким вкусом, который не найти ни в каком другом плоде. И хотя лайм не всегда находится в центре внимания, без него жизнь не была бы прежней. С учётом этого давайте взглянем на некоторые интересные факты про лайм.



1.

Существует гораздо больше видов лаймов, чем можно было бы ожидать





Хотя все во всём мире могут согласиться с тем, что лайм — это кисло-сладкий цитрус, на этом обычно всё и заканчивается. Проблема в том, что, где бы вы ни находились, лаймы обычно называют лаймами независимо от вида.

Только в определённых случаях о них упоминается более конкретно. Наиболее распространённый лайм, производимый во всём мире, — это персидский лайм (Citrus latifolia), который, как ни странно, впервые стал популярным и выращивался в больших масштабах в Персии (ныне Иран).

Вторым по распространённости является лайм настоящий (Citrus aurantiifolia) — гораздо меньшего размера, более сферической формы и с более сладким вкусом. Лайм настоящий также известен как мексиканский лайм.

Другой популярный лайм — это каффир-лайм (Citrus hystrix), который почти всегда называют каффирским лаймом, а не просто лаймом.

2.

Они почти всегда используются в кулинарии Юго-Восточной Азии, причём, в употребление идут как плоды, так и листья.

Лаймы постоянно видоизменяются в другие виды





Если предыдущий факт вас смутил, не беспокойтесь! Самая большая проблема с лаймами и попыткой рассортировать их по видам состоит в том, что они постоянно видоизменяются.

Различные виды лайма постоянно смешиваются с другими видами, создавая всё больше и больше уникальных видов.

Фактически, почти все лаймы, употребляемые во всём мире, на самом деле являются гибридными.

3.

Лаймы на самом деле сильно отличаются от лимонов





Довольно часто говорят, что лимон и лайм взаимозаменяемы в кулинарии, и с этим нельзя не согласиться.

Хотя в одних случаях это будет приемлемо, в других — нет. Представьте себе лаймовый пирог, приготовленный с лимонами.

Дело в том, что, хотя и лимоны и лаймы кисловатые, на этом их сходство заканчивается.

Лимоны можно использовать более универсально, поскольку они имеют более сладкий вкус, в то время как лаймы лучше всего использовать там, где нужен действительно насыщенный кислый вкус (например, как в тако или в «Маргарите»).

4.

У лаймов, кажется, просто бесконечное применение





Сок лайма часто используется либо в качестве основного вкуса, либо в качестве усилителя алкогольных и неалкогольных напитков.

Благодаря кислому вкусу сока он также довольно часто используется в маринаде для мяса.

Лайм также является неотъемлемой частью южноиндийской кухни, и в Индии маринованные лаймы — распространённый продукт питания.

Сок мексиканского лайма также часто используется в знаменитом американском десерте под названием лаймовый пирог (Key lime pie).

5.

Когда-то использование лаймов было британской военной тайной





Раньше, когда великие державы мира ещё ходили по морям на кораблях с парусами, существовала проблема, из-за которой моряки не могли проводить в море длительное время. Это была цинга, пока ещё неизвестная болезнь, которая, по сути, начинала постепенно разрушать организм человека, в рационе которого было недостаточное содержание витамина С.

Британский флот боролся с этим, раздавая своим морякам цитрусовые. Сначала это были лимоны, но позже они перешли на лаймы.

Это хранилось как военная тайна, поскольку давало преимущество перед военно-морскими силами других стран, которые также страдали от цинги.

6.

Лайм, скорее всего, происходит из Юго-Восточной Азии





Хотя мы не совсем уверены, но имеем довольно хорошее представление о том, откуда впервые появились первые лаймы. Некоторые из первых лаймов, обнаруженных в дикой природе, были зарегистрированы в Юго-Восточной Азии; возможно, они из Индонезии.

Лайм не видели нигде в мире примерно до 1000 года нашей эры, когда, согласно теории, арабские торговцы перевозили лаймы по суше из Индии в Африку и часть Средиземноморья.

Только в XII или XIII веке лаймы стали появляться дальше на запад, когда их привозили с собой возвращавшиеся домой крестоносцы.

7.

Некоторые виды лаймов на самом деле желтеют при созревании





Для большинства людей лаймы зелёные, а лимоны жёлтые. Однако оказывается, что это не всегда так. Персидский лайм, например, желтеет, когда полностью созревает.

По этой причине их обычно сложно найти на рынках, потому что их путают с лимонами. Вместо этого они используются для большинства коммерческих целей.

8.

У австралийского вида лайма есть неожиданный секрет





Пальчиковый лайм (Citrus australasica) выглядит не очень привлекательно, когда срываешь его с дерева. Он примерно 5-7,5 см в длину, довольно тонкий и в целом выглядит довольно непривлекательно.

Однако, как только вы его разрежете, вас ждёт сюрприз: из кожуры выпадают маленькие «зёрнышки», содержащие сок лайма, который сложно превзойти.

Если положить их на язык, то они лопаются, словно икра, и источают потрясающий лимонно-лаймовый вкус. По этой причине их обычно называют лаймовой икрой.

9.

Лайм полезен для здоровья





Лайм не только предотвращает цингу, но и вообще полезен для здоровья.

Для начала, сок и кожура лайма богаты антиоксидантами.

Также было обнаружено, что каффирский лайм обладает антибактериальными свойствами и превосходен против кишечной палочки (это бактерия, которая чаще всего вызывает пищевое отравление).

10.

В заключение





Хотя лаймы не так универсальны, как лимоны, они определённо обладают фантастическим фруктовым вкусом, который невозможно превзойти при правильном использовании.

Если вы ищете свежий и вкусный заряд витамина С или способ придать блюду фантастический вкус, то с выбором лайма вы точно не ошибётесь — просто убедитесь, что вы выбрали правильный вид лайма для нужной цели!