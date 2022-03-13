Обычный лайм, распространённый во всём мире, представляет собой небольшой зелёный цитрус с кисло-сладким вкусом, который не найти ни в каком другом плоде. И хотя лайм не всегда находится в центре внимания, без него жизнь не была бы прежней. С учётом этого давайте взглянем на некоторые интересные факты про лайм.
1.
Существует гораздо больше видов лаймов, чем можно было бы ожидать
Хотя все во всём мире могут согласиться с тем, что лайм — это кисло-сладкий цитрус, на этом обычно всё и заканчивается. Проблема в том, что, где бы вы ни находились, лаймы обычно называют лаймами независимо от вида.
Только в определённых случаях о них упоминается более конкретно. Наиболее распространённый лайм, производимый во всём мире, — это персидский лайм (Citrus latifolia), который, как ни странно, впервые стал популярным и выращивался в больших масштабах в Персии (ныне Иран).
Вторым по распространённости является лайм настоящий (Citrus aurantiifolia) — гораздо меньшего размера, более сферической формы и с более сладким вкусом. Лайм настоящий также известен как мексиканский лайм.
Другой популярный лайм — это каффир-лайм (Citrus hystrix), который почти всегда называют каффирским лаймом, а не просто лаймом.Они почти всегда используются в кулинарии Юго-Восточной Азии, причём, в употребление идут как плоды, так и листья.
2.
Лаймы постоянно видоизменяются в другие виды
Если предыдущий факт вас смутил, не беспокойтесь! Самая большая проблема с лаймами и попыткой рассортировать их по видам состоит в том, что они постоянно видоизменяются.
Различные виды лайма постоянно смешиваются с другими видами, создавая всё больше и больше уникальных видов.
Фактически, почти все лаймы, употребляемые во всём мире, на самом деле являются гибридными.
3.
Лаймы на самом деле сильно отличаются от лимонов
Довольно часто говорят, что лимон и лайм взаимозаменяемы в кулинарии, и с этим нельзя не согласиться.
Хотя в одних случаях это будет приемлемо, в других — нет. Представьте себе лаймовый пирог, приготовленный с лимонами.
Дело в том, что, хотя и лимоны и лаймы кисловатые, на этом их сходство заканчивается.
Лимоны можно использовать более универсально, поскольку они имеют более сладкий вкус, в то время как лаймы лучше всего использовать там, где нужен действительно насыщенный кислый вкус (например, как в тако или в «Маргарите»).
4.
У лаймов, кажется, просто бесконечное применение
Сок лайма часто используется либо в качестве основного вкуса, либо в качестве усилителя алкогольных и неалкогольных напитков.
Благодаря кислому вкусу сока он также довольно часто используется в маринаде для мяса.
Лайм также является неотъемлемой частью южноиндийской кухни, и в Индии маринованные лаймы — распространённый продукт питания.
Сок мексиканского лайма также часто используется в знаменитом американском десерте под названием лаймовый пирог (Key lime pie).
5.
Когда-то использование лаймов было британской военной тайной
Раньше, когда великие державы мира ещё ходили по морям на кораблях с парусами, существовала проблема, из-за которой моряки не могли проводить в море длительное время. Это была цинга, пока ещё неизвестная болезнь, которая, по сути, начинала постепенно разрушать организм человека, в рационе которого было недостаточное содержание витамина С.
Британский флот боролся с этим, раздавая своим морякам цитрусовые. Сначала это были лимоны, но позже они перешли на лаймы.
Это хранилось как военная тайна, поскольку давало преимущество перед военно-морскими силами других стран, которые также страдали от цинги.
6.
Лайм, скорее всего, происходит из Юго-Восточной Азии
Хотя мы не совсем уверены, но имеем довольно хорошее представление о том, откуда впервые появились первые лаймы. Некоторые из первых лаймов, обнаруженных в дикой природе, были зарегистрированы в Юго-Восточной Азии; возможно, они из Индонезии.
Лайм не видели нигде в мире примерно до 1000 года нашей эры, когда, согласно теории, арабские торговцы перевозили лаймы по суше из Индии в Африку и часть Средиземноморья.
Только в XII или XIII веке лаймы стали появляться дальше на запад, когда их привозили с собой возвращавшиеся домой крестоносцы.
7.
Некоторые виды лаймов на самом деле желтеют при созревании
Для большинства людей лаймы зелёные, а лимоны жёлтые. Однако оказывается, что это не всегда так. Персидский лайм, например, желтеет, когда полностью созревает.
По этой причине их обычно сложно найти на рынках, потому что их путают с лимонами. Вместо этого они используются для большинства коммерческих целей.
8.
У австралийского вида лайма есть неожиданный секрет
Пальчиковый лайм (Citrus australasica) выглядит не очень привлекательно, когда срываешь его с дерева. Он примерно 5-7,5 см в длину, довольно тонкий и в целом выглядит довольно непривлекательно.
Однако, как только вы его разрежете, вас ждёт сюрприз: из кожуры выпадают маленькие «зёрнышки», содержащие сок лайма, который сложно превзойти.
Если положить их на язык, то они лопаются, словно икра, и источают потрясающий лимонно-лаймовый вкус. По этой причине их обычно называют лаймовой икрой.
9.
Лайм не только предотвращает цингу, но и вообще полезен для здоровья.
Для начала, сок и кожура лайма богаты антиоксидантами.
Также было обнаружено, что каффирский лайм обладает антибактериальными свойствами и превосходен против кишечной палочки (это бактерия, которая чаще всего вызывает пищевое отравление).
10.
Хотя лаймы не так универсальны, как лимоны, они определённо обладают фантастическим фруктовым вкусом, который невозможно превзойти при правильном использовании.
Если вы ищете свежий и вкусный заряд витамина С или способ придать блюду фантастический вкус, то с выбором лайма вы точно не ошибётесь — просто убедитесь, что вы выбрали правильный вид лайма для нужной цели!
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