Почему Иосиф Сталин отказался от Звезды Героя Советского Союза

А предлагали? Вопрос, конечно, интересный. Сталин в советской стране был… всем! И, если бы хотел, мог получить не одну Золотую Звезду, а сразу несколько. У Брежнева их было четыре, например. Плюс – Звезда Героя соцтруда. Что же было не так со Сталиным.

Разгадку дают воспоминания Молотова, которые записывал Ф. Чуев.

Но, прежде чем к ним переходить, нужно вспомнить, что в 30-х Москву предлагалось переименовать в Сталинодар. Иосиф Виссарионович категорически выступал против. Как представляется, правильно делал. Москва! Как много в этом звуке!

После Великой Отечественной в окружении лидера страны опять заговорили о том, что Москва должна стать городом-героем Сталин. Но Иосиф Виссарионович, как и раньше, выступал против этой идеи.

Хотели присвоить Сталину и звание Героя Советского Союза, но руководитель государства считал, что не заслуживает. Кстати говоря, Золотую Звезду все же Иосифу Виссарионовичу выдали. Там интересная история: когда Сталина не стало, то награду прикололи к подушечке и несли впереди гроба мимо скорбящих советских людей. По факту, звания Героя Советского Союза у Иосифа Виссарионовича все же не было. Молотов рассказывал, как Сталин отказывался от Золотой Звезды.

Источник фото: fb.

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Вождь народов говорил, что звание Героя Советского Союза присваивается за индивидуальный подвиг.

«Я такого подвига не совершал», - говорил Сталин.

Может быть, это было истиной. С другой стороны, нужно вспомнить первые годы войны. Тогда немцы очень близко подошли к Москве. Правительство СССР готовилось к эвакуации в Куйбышев.

Тогда Иосиф Виссарионович Сталин отказался куда-либо уезжать. Можно сказать, что выхода у него не было. Если бы лидер сбежал в тыл, то это подорвало боевой дух воинов, защищавших столицу нашей Родины. Но ведь мог бы. Что-нибудь придумали бы. Как-то бы обосновали необходимость эвакуации Сталина.

Что это, если не личное мужество?

Таким образом, Иосиф Сталин, как представляется, был достоин Золотой Звезды. Но вождя все эти звания не интересовали. Власть – да, но не награды. Он был всемогущим. Зачем ему нужны были какие-то звезды?!

Противники Сталина могут заметить: «Да, но звание генералиссимуса ему все же присвоили». Совершенно верно. Окружение просило. Каганович выступал, Берия поддерживал. Военачальники просили. У нас были выдающиеся маршалы. А Сталин должен был быть над ними. Факт. Иосиф Виссарионович поддался на уговоры. Но потом, как рассказывал Молотов, жалел об этом.

Удивительная история. Все же любят славу и почет. Сталин относился к этим вещам довольно прохладно.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Скажу больше, к представлению звания Генералиссимуса СССР его пришлось буквально «упрашивать» и сделать это ,кстати, сумел Константин Рокоссовский. Действительно, Сталин до конца жизни жалел об этой минутной слабости, однако не из-за якобы «природной скромности», а в первую очередь из-за того, что это звание ставило его в один ряд с не менее зловещими и кровавыми диктаторами – Франко и Чан Кайши, которым раньше него было присвоено звание «Генералиссимуса»!

Как не парадоксально, но кровавый палач народов Сталин в этом случае ,в принципе, был прав, поскольку после того, как звание генералиссимус было незаслуженно присвоено кровавым диктаторам и даже таким проходимцам и коррупционерам , как генерал-губернатору Санкт-Петербурга генералу-фельдмаршалу Александру Меншикову, то это звание окончательно утратило свою значимость и престижность. Скорей всего, из-за этого со временем звание генералиссимус вообще было отменено !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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