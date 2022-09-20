Почему Иосиф Сталин отказался от Звезды Героя Советского Союза

А предлагали? Вопрос, конечно, интересный. Сталин в советской стране был… всем! И, если бы хотел, мог получить не одну Золотую Звезду, а сразу несколько. У Брежнева их было четыре, например. Плюс – Звезда Героя соцтруда. Что же было не так со Сталиным.
Разгадку дают воспоминания Молотова, которые записывал Ф. Чуев.
Но, прежде чем к ним переходить, нужно вспомнить, что в 30-х Москву предлагалось переименовать в Сталинодар. Иосиф Виссарионович категорически выступал против. Как представляется, правильно делал. Москва! Как много в этом звуке!
После Великой Отечественной в окружении лидера страны опять заговорили о том, что Москва должна стать городом-героем Сталин. Но Иосиф Виссарионович, как и раньше, выступал против этой идеи.
Хотели присвоить Сталину и звание Героя Советского Союза, но руководитель государства считал, что не заслуживает. Кстати говоря, Золотую Звезду все же Иосифу Виссарионовичу выдали. Там интересная история: когда Сталина не стало, то награду прикололи к подушечке и несли впереди гроба мимо скорбящих советских людей. По факту, звания Героя Советского Союза у Иосифа Виссарионовича все же не было. Молотов рассказывал, как Сталин отказывался от Золотой Звезды.
Вождь народов говорил, что звание Героя Советского Союза присваивается за индивидуальный подвиг.
«Я такого подвига не совершал», - говорил Сталин.
Может быть, это было истиной. С другой стороны, нужно вспомнить первые годы войны. Тогда немцы очень близко подошли к Москве. Правительство СССР готовилось к эвакуации в Куйбышев.
Тогда Иосиф Виссарионович Сталин отказался куда-либо уезжать. Можно сказать, что выхода у него не было. Если бы лидер сбежал в тыл, то это подорвало боевой дух воинов, защищавших столицу нашей Родины. Но ведь мог бы. Что-нибудь придумали бы. Как-то бы обосновали необходимость эвакуации Сталина.
Что это, если не личное мужество?
Таким образом, Иосиф Сталин, как представляется, был достоин Золотой Звезды. Но вождя все эти звания не интересовали. Власть – да, но не награды. Он был всемогущим. Зачем ему нужны были какие-то звезды?!
Противники Сталина могут заметить: «Да, но звание генералиссимуса ему все же присвоили». Совершенно верно. Окружение просило. Каганович выступал, Берия поддерживал. Военачальники просили. У нас были выдающиеся маршалы. А Сталин должен был быть над ними. Факт. Иосиф Виссарионович поддался на уговоры. Но потом, как рассказывал Молотов, жалел об этом.
Удивительная история. Все же любят славу и почет. Сталин относился к этим вещам довольно прохладно.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Скажу больше, к представлению звания Генералиссимуса СССР его пришлось буквально «упрашивать» и сделать это ,кстати, сумел Константин Рокоссовский. Действительно, Сталин до конца жизни жалел об этой минутной слабости, однако не из-за якобы «природной скромности», а в первую очередь из-за того, что это звание ставило его в один ряд с не менее зловещими и кровавыми диктаторами – Франко и Чан Кайши, которым раньше него было присвоено звание «Генералиссимуса»!
Как не парадоксально, но кровавый палач народов Сталин в этом случае ,в принципе, был прав, поскольку после того, как звание генералиссимус было незаслуженно присвоено кровавым диктаторам и даже таким проходимцам и коррупционерам , как генерал-губернатору Санкт-Петербурга генералу-фельдмаршалу Александру Меншикову, то это звание окончательно утратило свою значимость и престижность. Скорей всего, из-за этого со временем звание генералиссимус вообще было отменено !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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