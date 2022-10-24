Как понять, что человек был предначертан судьбой задолго до вашего рождения?

А что, если давным-давно, ещё до вашего рождения, вы уже встречались? И в этой жизни вновь выбрали этого человека? Что, если вы выбрали его ещё до того, как выбрали себя? Человека, который предначертан вам судьбой.

Но мы живём в мире, в котором все говорят, что такой любви – просто не бывает. Откуда ей взяться там, где господствуют материализм и рационализм? В мире, где не может произойти ничего выходящего за рамки обыденного и привычного? В котором нет места для волшебства любви?



Современные отношения стали настолько поверхностными и неискренними, прогнозируемыми и лишенными магической силы, что мы уже ни во что не верим. В первую очередь – в то, что можно найти того, кто предначертан небом. Судьбой. Задолго до твоего рождения.

Вы тоже не верите? А зря!

Выбор уже давно сделан – еще до того, как вы родились. Просто наша жизнь, выпавшие испытания и разочарования в отношениях – это своего рода экзамен для каждого из нас. Нас испытывают на прочность. Преданность. Порядочность. И вместо оценки на этом «экзамене» будет ответ на вопрос: «А заслужили ли мы встретить ее? Свою настоящую любовь…»

Вы уже выбрали того, кто превратит ваши ночи в прекрасную сказку, а дни – наполнит волшебством и радостью.

Вы ещё узнаете, как это: переживать, что тебе хватит времени рассказать кому-то о своих чувствах и переполняющих эмоциях. Вы будете говорить и говорить. Взахлёб. И даже всей жизни будет мало, чтобы обо всём рассказать.Ваша душа будет выпрыгивать из груди рядом с этим человеком. Она соединится с его душой в немыслимом и неземном танце. Танце вашей любви…Ваше тело будет радоваться каждому прикосновению любимого человека. Вам будет нравиться абсолютно всё: как он вас обнимает, как нежно щекочет затылок, как шепотом произносит в ночи ваше имя…Это будет любовь, которая полностью перевернёт вашу жизнь. Наполнит душу радостью и счастьем.Эта любовь раскроет вам много нового, чего раньше попросту не замечали. Даже в себе! Он будет ценить вас, как никого другого в целом свете. Он расскажет, как долго искал вас среди тысяч чужих лиц и голосов. Он наполнит вашу жизнь смыслом, а душу – гармонией и спокойствием.

Но как же вы узнаете, что это – именно он?

О, очень просто!

Вашу душу будет переполнять счастье. Причём так, как никогда ранее. У вас не останется сомнений, что это он. Ваше тело также подскажет: «Вот кого, вы искали все эти годы…» Вы будете молчать, но глаза будут кричать о любви!

Только после встречи с ним вы познаете, как это – быть по-настоящему счастливыми. Вам будет комфортно и спокойно с этим человеком, как ни с кем другим ранее.

А что, если вы не будете рядом?

Вы будете не находить себе места. Вы будете искать его улыбку в толпе прохожих. Прислушиваться к какофонии звуков, чтобы узнать родной голос. Вы даже не поймёте, как и когда это случилось – когда вы привязались к этому человеку настолько, что уже не мыслите жизни без него. Такое бывает только раз в жизни.

Человек, которого вы выбрали когда-то, сделает ещё одну очень важную вещь для вас. Он поможет вам найти смысл своей жизни. Вы поймёте, зачем вы тут и для кого.

Вы поймёте, что только рядом с ним чувствуете себя необыкновенными. Что можете горы свернуть, океаны переплыть. Лишь бы он был рядом.

Однажды испытав это удивительное чувство – у вас буквально вырастут крылья. Вы станете делать всё возможное и невозможное, чтобы стать ещё лучше, ещё великолепнее! И это невероятно. Это наполнит вашу душу счастьем.

Человек, которого вы выбрали, заставит вас забыть, как это – быть одиноким. Да, вы прошли через все эти страшные дни одиноких и печальных ночей, но этот человек сделает так, что будете вспоминать обо всём, как будто это произошло не с вами.

Вы забудете, что такое боль и горечь. Будет только любовь и человек, которого вы выбрали ещё задолго до своего рождения.

Из вашей жизни уйдёт весь негатив. На смену придёт всё позитивное и солнечное. Вы даже на мир будете смотреть совершенно другими глазами. Вы буде замечать только счастливые моменты и Божье благословение.

Вы даже на себя посмотрите совершенно другими глазами. Этот человек заставит поверить в то, что у вас прекрасное тело, самая восхитительная кожа. Что вы – самые-самые… Это придаст вам уверенности, придаст сил идти вперёд и никогда не сдаваться. Вас можно будет заметить в толпе среди тысячи людей – по красивой осанке и счастливым глазам.

Чем больше вас будут ценить – тем более уверенными вы будете. Никаких сомнений, тревог или колебаний. Вы теперь знаете, куда и с кем идёте.

Так что же сделать, чтобы встретиться с таким человеком?

А… ничего!

Просто научитесь отказываться.

Отказываться от всего меньшего, на что заслуживаете. От фальшивого, лживого и ненастоящего. Не соглашайтесь на «не вашего человека» только потому, что боитесь одиночества.

Всему – своё время…

Не соглашайтесь на меньшее только потому, что вам нужна физическая близость. Дождитесь своей любви. Дождитесь того, кто зажжёт в вашей душе огонь.

Не спешите. Терпеливо ждите любви, которая полностью изменит вашу жизнь.

Ждите любви, которая принесёт истинную радость.

Ждите любви, которая заставит вас чувствовать себя самыми-самыми…

Ждите любви, которая станет для вас благословением судьбы.

Жди любви, которую искали всю свою жизнь.

Ждите любви, которую вы уже выбрали.

Ждите – она обязательно придёт!

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А вы знали об этом?

Более 10 лет назад в одной из деревень в Кении произошел ошеломляющий случай. Львы спасли 12-летнюю девочку от изнасилования. Ребенок находился в плену около недели. По одной из версий, ее должны были насильно выдать замуж. Когда полиция наконец нашла девочку, то обнаружила очень странную картину. Рядом с девочкой находились 3 огромных льва. По всей видимости, дикие кошки искали добычу и случайно наткнулись на маленькую девочку и группу похитивших ее преступников. Последние, завидев голодных львов, мгновенно испарились. И как ни странно, львы не тронули девочку, а, наоборот, охраняли ее.

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