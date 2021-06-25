Традиции разных стран, связанные с поцелуями

Поцелуи — неотъемлемая часть традиций разных народов, и каждая культура придумывает свою собственную уникальную «изюминку», связанную с этим приятным занятием. Приведем примеры десяти разных «целовательных» обычаев. Некоторые из них древние; другие же появились недавно. И никто не говорил, что обязательно нужно целовать другого человека.

1.Поцелуй кольца Папы Римского

Одним из бесчисленных обычаев, связанных с главой Католической церкви, является поцелуй кольца Папы. Считается, что верующие признают тот факт, что Папа является представителем Иисуса Христа на Земле. Кроме того, многие католики также целуют кольца представителей меньшего духовенства, таких как кардиналы и епископы.



Само кольцо Папы известно как «Кольцо рыбака» и использовалось с середины XIII века. На кольце, сделанном из золота, изображен святой Петр, забрасывающий сеть с лодки (апостол по роду занятий был рыбаком). Однако некоторые католики в последнее время отказываются делать подобное, поскольку они считают это ущемлением личности.

2. Камень красноречия

Может показаться странным, но люди целуют не только друг друга, но и неодушевлённые предметы. Например, это камень в Ирландии. Истинное происхождение его окутано ворохом тайн.

Некоторые говорят, что это часть оригинального «Скунского камня», на котором короновались шотландские и английские монархи; другие уточняют, что это был подарок от Роберта Брюса.



Эти истории, скорее всего, являются легендами, но недавний научный анализ показал, что состав камня уникален для этого района. Как гласит легенда о камне, Кормак Маккарти, строитель замка Бларни в Ирландии, спас ведьму от утопления. В знак благодарности та рассказала ему, что если поцеловать Камень красноречия, тот наделит человека «даром габба» — специальными навыками общения и лести. Правда, совершить процесс целования не так-то просто.

3. Приветственный поцелуй по-французски

Faire la bise, французский «приветственный поцелуй», является традиционным способом у французов приветствовать друг друга. Был разработан целый ряд правил относительно того, кого, сколько и как целовать. На самом деле, сегодня Faire la bise — это сложное социальное взаимодействие. Существует старая шутка, в которой говорится, что можно безошибочно определить, в какой части Франции находишься, по тому, сколько раз люди целуют друг друга при встрече.



Хотя обычно люди просто касаются щеки губами, французы, знакомые друг с другом, действительно целуют друг друга в щеки. И наоборот, незнакомые люди, скорее всего, воздержатся от faire la bise, выбрав вместо этого рукопожатие, пока они не узнают друг друга лучше. Кроме того, если кто-то является на вечеринку, то это общественно приемлемая вещь — поцеловать всех, чтобы никто не чувствовал себя оскорбленным. Кстати, примерно то же можно рассказать и о России.

4. Поцелуи кирпичей

Ни для кого не является секретом, что в профессиональном спорте есть множество традиций и поверий. К примеру, после каждой гонки NASCAR и Indy на треке Speedway в Индианаполисе гонщики целуют… кирпичи. В 1996 году, на второй год проведения гонок NASCAR на этой трассе, водитель по имени Дэйл Джарретт и его руководитель команды Тодд Парротт решили, что им нужна традиция (победители Indy 500 всегда традиционно пьют молоко после своих побед). В конце концов, они решили поцеловать ряд кирпичей возле финиша трассы. Это на удивление быстро стало одной из самых знаменитых традиций в спорте.

5.Скамья поцелуев Сиракузского университета

В отличие от многих других колледжей и университетов по всему миру, Сиракузский университет в Центральном Нью-Йорке имеет ряд уникальных традиций, которые его студенты продолжают уже на протяжении многих лет. Главная из них — особая достопримечательность, известная как «Скамья поцелуев».

В 1912 года выпускной курс решил сделать подарок университету и оставить память о себе, установив каменную скамью с памятной табличкой. Хотя точное происхождение ее неизвестно, традиция, которая дала скамье свое название, возникла в 1950-х годах. Мужчины и женщины, которых замучило одиночество, должны были поцеловать кого-то на скамейке. А к 1970-м годам появилось поверье, что для того чтобы выйти замуж, женщине нужно было поцеловать кого-то на скамейке. Сегодня легенда почти такая же: поцелуй кого-нибудь и обрети счастье.





6. Kissing Post («Место для поцелуев»)

На острове Эллис находился самый загруженный иммиграционный шлюз в США с 1892 по 1954 год. Его прозвали «The Kissing Post», поскольку это было первое место, в котором новые иммигранты воссоединялись со своими семьями. Пока новоприбывшие ожидали проверки документов, друзьям и родственникам, которые встречали их в Штатах, приходилось ждать за стеной.



После проверки документов (а учитывая толпу иммигрантов, это было не быстро) им разрешили встретиться в отдельном зале. Естественно, без объятий, слез радости и поцелуев не обходилось. Вот и дали этому месту такое название. В конечном итоге сам таможенный пост стал символизировать свободу и воссоединение любви.

7. Свадебные традиции

Почти у каждой культуры есть традиция поцелуев жениха и невесты на их свадьбе, а впервые подобное возникло в Древнем Риме. Тем не менее, многие общества привнесли в эту традицию местные уникальные нюансы. К примеру, в Швеции после свадебной церемонии, если жених или невеста отлучится от своего новоиспеченного супруга, любой член свадебной вечеринки может поцеловать оставшегося супруга.



Поцелуи на свадьбе также связаны с истоками традиции многоуровневых свадебных тортов. В средневековой Англии на свадьбу гости приносили небольшие торты, которые складывали в кучу, насколько это было возможно. Идея заключалась в том, чтобы жених и невеста могли поцеловать верхнюю часть кучи, тогда у них была бы счастливая совместная жизнь.

8. Полнолуние во дворике

Старейшая традиция поцелуев в Стэнфордского университета, по названию Full Moon on the Quad («Полнолуние во дворике»), восходит к XIX веку, когда студенты-парни старшего курса целовали девушек-первокурсниц, даже обмениваясь розами. Когда-то это было невинное и целомудренное занятие, но сегодня оно больше похоже на пьяный дебош, где студенты стремятся перецеловать как можно больше разных людей, да и не только.



Чаще всего (до 1000 раз) целуют дерево, талисман Стэнфорда. Хотя они ранее пытались объявить «Полнолуние во дворике» незаконным, руководство университета сегодня неохотно одобряют его. Наиболее распространенной жалобой является то, что многие люди, целующие друг друга, повышают риск ряда различных заболеваний, в том числе менингококкового менингита, также известного как «менингит новичка».

9. Поцелуи островов Тробриан

Относительно небольшой архипелаг, расположенный недалеко от восточного побережья Новой Гвинеи, острова Тробриан являются родиной коренного населения с довольно странным способом целоваться. Все начинается довольно просто: двое начинают целоваться, как обычно. Но затем начинаются странности: парочка начинает кусать нижние губы друг друга, часто до крови.



Последним шагом в поцелуе островов Тробриан является… откусывание ресниц партнера (хотя это считается очень интимным и, как правило, практикуется только любящими друг друга людьми). Фактически, это считается символом статуса, поскольку здесь короткие ресницы или вообще их отсутствие считается символом того, что человек «занят».

10. Фестиваль Омед-Омедан в Бали

В деревне Сесетан на острове Бали ежегодно проводится фестиваль поцелуев, известный как Омед-Омедан. Фестиваль проводят, чтобы в предстоящий год избежать неудачи, на следующий день после Ньепи, дня молчания для балийских индусов, который отмечает Новый год.



Перед началом празднеств подростки собираются на главной дороге и произносят короткую молитву. Затем начинаются поцелуи и танцы, а зрители в это время обливают разгоряченных подростков водой. Когда возникла подобная традиция, неизвестно. Местные разве что говорят, что «давным-давно».

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