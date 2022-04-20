Первая чудотворная икона в истории Москвы: в чем верующим помогает Петровская Божия Матерь

Петровскую икону Божией Матери принято считать чудотворной. В православной церкви день ее памяти отмечается 6 сентября.

Считается, что это самая первая из московских чудотворных икон.

Ее авторство (как сообщает предание) принадлежит митрополиту Петру (1260-1326), первому из русских иерархов, проживавших в Москве.

Из истории Петровской иконы Богородицы

В Житии, посвященном митрополиту Петру, сказано, что, будучи иконописцем, он создал этот образ, когда жил на Волыни. Он подвизался в Спасо-Преображенской обители в качестве игумена. Позднее икона перешла к митрополиту Максиму (как дар от Петра), перенесшему ее во Владимир.

Этот митрополит скончался в 1305 году, а за должность первосвященника разгорелся спор. В этом качестве Юрий Львович, являвшийся князем Галицким, видел Петра. Однако Михаил Ярославич, князь Тверской, выдвигал на этот пост игумена Геронтия. Оба претендента были направлены в Константинополь для утверждения патриархом. При этом образ Богородицы был взят с собой Геронтием в путь. В Житии говорится, что Геронтию в пути явилась икона Богоматери, которая провозгласила, что ему не быть митрополитом.

Вот ее слова:

Напрасно ты, старец, трудишься, ибо не достанется тебе святительский сан, которого ты ищешь.

Но тот, который написал меня - Ратский игумен Петр, служитель Сына Моего, и Бога, и Мой, будет возведен на престол святительский и право упасет людей Своих, за которых Сын Мой, Христос Господь, пролил кровь Свою, от Меня воспринятую, и богоугодно пожив, в старости доброй с радостью отойдет к Владыке всех.

Афанасий, бывший на тот момент Константинопольским патриархом, утвердил Петра на пост митрополита всея Руси. Ему он вручил икону Богородицы, написанную им и взятую у Геронтия. Сначала вместе с Петром она отправилась во Владимир, а затем и в Москву (в 1325 году), куда была перемещена кафедра митрополита. Образ поместили в Успенском соборе.

Призвание на царство Годунова и Романова

Петровская икона Богоматери ассоциируется со множеством чудес. В летописях говорится о том, что она не единожды спасала Москву от нашествия врагов. В источниках XV века образ именуют "животворивым", то есть возрождающим. Возможно, находилась эта икона возле гроба святителя Петра. Этой иконе особо поклонялись московские священнослужители. На крестных ходах ее несли впереди, с ней отправлялись на поклонение святым мощам. Цари, совершая военные походы, брали образ Петровской Богоматери с собой.

Когда патриарх Иов обращался к Борису Годунову с прошением о восшествии на царский престол, три лика Богоматери находились при нем. Речь идет о Петровской, Владимирской и Донской. В 1613 году образ перенесли в Кострому. Там икона была в тот момент, когда происходило оглашение Романову Михаилу Федоровичу решения Земского собора о том, что его избрали русским царем.

Сведения о чудесах иконы распространились по всему миру. Ей молились все христиане. А в православии святыня стала одной из наиболее распространенных и почитаемых ликов Девы Марии. В конце XIX столетия икона иисчезла из Успенского храма. Осталась там лишь небольшая икона-пядница. Исследователям о ее происхождении ничего не известно.

Считается, что она создана на исходе XIV века или в начале XV века. Сегодня она находится в Успенском соборе, а точнее, в южном пристенном иконостасе. Согласно одной из версий, это тот самый древний почитаемый лик. Косвенное свидетельство - это точный список, воспроизводящий его самые мелкие детали. Этот список в 1614 году сделал Назарий Савин. Он единственный сопровождается надписью "Петровская".

В чем состоит помощь иконы

Икона является символом возрождения. Она исцелила множество людей. Склоняясь перед святыней, верующие молят Деву Марию о ниспослании семейного благополучия, о жизни без неурядиц и ссор. Женщины, которые не могут родить ребенка, просят Петровскую Богородицу о появлении потомства. Чудотворный образ помогает пережить тяжелые роды, исцеляет от множества болезней.

Молитва перед чудотворным образом

Ее текст выглядит следующим образом:

О, Великая Дева, Царица Небесная, Хранительница всех христиан! Молимся Тебе и помним все Твои дела благочестивые на земле грешной! Услышь нас, Дева Мария! Стань заступницей земли нашей, дома нашего, страны нашей! Убереги нас от нападок врагов, потопа, пожара, войны и голода! Исцели от болезней и прости нам грехи наши! Пред Тобой на коленях мы, Святая Дева! Будь заступницей детей наших, не дай в обиду их. Укрепи наш дух и веру нашу! Избавь нас от соблазнов мирских. Будь рядом с нами в минуты горя и страха. Славим и восхваляем Тебя, Дева Пречистая! Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Во Веки Веков. Аминь.

Священники призывают в тяжелые минуты молиться Богородице о помощи. Но просьбы должны быть искренними и не противоречить заповедям Господним.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2459663262327244957/

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