Почему Ленин завёл любовницу

Глядя на фотографии двух главных женщин в жизни Владимира Ильича Ленина, кажется, будто двух более противоположных личностей было бы трудно представить.

Надежда Крупская

Родившаяся в дворянской семье, Надежда Крупская, в молодости обладала вполне симпатичной и притягательной наружностью, привлекавшей внимание противоположного пола.

Ариадна Тыркова, учившаяся вместе с Крупской на Бестужевских курсах, свидетельствовала, что будущая первая леди СССР, с которой у них сложились дружеские отношения, была удивительно хороша собой. По заверениям подруги, природа наградила Надежду крупными и выразительными серовато-зеленоватыми глазами, пухлыми губами, тонкой белой кожей, заливавшейся очаровательным румянцем, и бесподобно роскошной длинной косой, обвивавшей стройный девичий стан.

Сама Крупская не придавала никакого значения собственной красоте, и не раз повторяя, что в ней «нет ярких красок», называла свой облик типично «санкт-петербургским».Правда, мужчины были иного мнения и постоянно добивались внимания умной и женственной барышни.

Автор книги «Кремлёвские жёны», Лариса Васильева, писала, что до того как выйти замуж за Владимира Ленина, Надежда Константиновна принимала ухаживания некоего студента Роберта Классона, с которым вместе посещала нелегальный марксистский кружок.

Другим поклонником Крупской был большевик-искровец Иван Бабушкин, с которым она познакомилась, занимаясь преподаванием в школе пролетариев.

Уже после того, как Надежда Константиновна обвенчалась с вождём мировой революции к ней питал нежные чувства соратник по партии, Виктор Курнатовский, заставивший Ленина ревновать.

Меньшевик Николай Суханов отзывался о Крупской как о «милейшем создании», а известный государственный деятель, Глеб Кржижановский, заверял, что во всей её внешности присутствовало нечто одухотворённое.

О том насколько красива в молодости была Крупская, ярко свидетельствует её удивительное портретное сходство с одной из самых сексуальных актрис современности – Скарлет Йоханссон.

Кстати, поговаривают, что голливудская дива, заметившая этот факт, обратилась в одну из британских генетических клиник, чтобы они сравнили её биоматерилы и ДНК Надежды Константиновны, хранящиеся в Генном банке Ротшильдов. В результате исследования выяснилось, что у этих дам обнаружились общие польско-еврейские корни и пересечения в генеалогическом древе.

Болезни

Но всё начало меняться, когда у Надежды Константиновной была диагностирована базедова болезнь, исказившая её облик. Данное аутоиммунное заболевание щитовидной железы, иначе именуемое диффузным токсическим зобом, в восемь раз чаще поражает женщин, и развивается из-за влияния психических травм, инфекционно-воспалительных процессов, возрастных перестроек деятельности желёз внутренней секреции, нервных перенапряжений.

Крупской базедова болезнь досталась по наследству и в юности проявлялась регулярными недомоганиями и вялостью, а после семимесячного тюремного заключения и скитания в ссылке по Сибири с сопутствующими нервными шоками, инфекциями и простудами, она обострилась и искалечила жизнь спутнице Ильича.

Со временем у Надежды стали разрушаться ногти, появилась одутловатость лица и шеи, а также характерная выпученность глаз.

Былое очарование Крупской постепенно исчезало. Отрицательно сказались на её внешнем виде проблемы с простуженными почками, увлечение сладким и заболевания по женской части, лишившие её возможности стать матерью.

Законодательница моды

Историк Александр Безбородов, писал, что в юности Наденька, как и все девушки, любила красоваться в нарядных одеждах и модных шляпках, но увлекшись идеями социализма, она стала законодательницей большевистского стиля. Отказавшись от кокетливых и элегантных нарядов, отвергнув косметические средства и трудоёмкие причёски, она предпочла облачиться в простые асексуальные платья, такие же, как у обычных крестьянок и пролетарок, за чьё освобождение от буржуазных уз она и боролась.

Крупская полагала, что не пристало в период важнейших революционных преобразований выпячивать свою женственность, отвлекаться на украшение внешности и вообще флиртовать с противоположным полом. Строгие и аскетичные юбки до пят и блузки с глухими воротничками — вот всё что она оставила себе, вступив на путь идейной борьбы.

Инесса Арманд

Судьба свела Владимира Ильича с утончённой Инессой Арманд в 1909 году, когда эта 35-летняя прелестница уже успела побывать женою двух мужей и стать матерью пятерых детей. Ни семейная жизнь, ни рождение такого количества ребятишек никоим образом не отразились на точёной фигурке и привлекательности дамы, сумевшей украсть сердце Ленина.

Колдовская поволока её внимательно-печальных и лучистых зелёных глаз, правильные черты лица, убранные в аккуратную причёску пышные волосы вкупе с особым женским магнетизмом создавали вокруг неё ореол роковой соблазнительницы.

Увлекшись революционными идеями, она, в отличие от Крупской, не отказалась от женственных нарядов, щеголяя в изысканных шляпках, модных чулках и обольстительных платьях с рюшами.

Активно боровшаяся за равенство прав женщин и мужчин суфражистка Арманд любила украшения, духи, модные веяния, за что товарищи марксисты предлагали сделать её «образцом единства формы и содержания».

Ко времени знакомства с Арманд, Крупская уже была серьёзно больна и на фоне эффектной любовницы мужа выглядела невзрачно.

Писатель Лариса Васильева, изучая внешность Инессы по фотографиям, отмечала, что возлюбленная Ленина, с лёгкостью охмурявшая мужчин, на снимках больше похожа на отпугивающую хищную птицу с летящим профилем и клювообразным носом. Вместе с тем она предположила, что в разговоре, при движении её лицо приобретало тот самый неотразимый шарм.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/159833-bolezn-krupskoy-pochemu...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Читая эту статью,складывается впечатление, что автор пытается оправдать измену сексуального плутишки Ленина своей жене ,болезнью и последующей уродливастью Крупской !Ничего не скажешь — "весомый аргумент "!

По сведениям Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !

Отец Инессы рано умер, и из-за материальных трудностей девочку отдали на воспитание к тетке, которая жила в Москве. Там она познакомилась с богатым фабрикантом Александром Армандом и вышла за него замуж.Родив от него четырех детей, она вдруг влюбилась в родного брата мужа, Владимира Арманда. Тот был революционером и под его влиянием Инессу охватила страсть переменить мир к лучшему.

Она бросила мужа с детьми и целиком окунулась в омут революционной борьбы. В 1904 году Инесса стала членом РСДРП, ну а затем, как и положено истинному революционеру, отправилась в ссылку – за участие в революционных событиях 1905 года.

Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после ее смерти «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и уважения приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид!

Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу , и своего страстного поклонника Зиновьева !

Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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