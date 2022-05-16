Соотечественники не должны бояться быть русскими! – Гулбаат Рцхиладзе

Стенограмма выступления руководителя НКО «Институт Евразии», организатора шествия «Бессмертного Войска Грузии» Гулбаата Рцхиладзе на онлайн-мероприятии Общественной палаты России (организатор – член ОПР Григорьев М. С.), посвященного участившимся фактам нарушения элементарных прав русских за рубежом на фоне украинских обытий (15 марта, 2022 г.)

Модератор: Сейчас просит выступить г-н Гулбаат... Р...хиладзе – правильно я произнес фамилию? Прошу, у нас ограниченный регламент, выступить по возможности коротко.

Гулбаат Рцхиладзе: Спасибо. Почти правильно произнесли, спасибо. Хочу выступить коротко и ясно. Сейчас такая ситуация, что в первую очередь, соотечественникам, диаспорам надо защищать Родину – Россию, и не надо стыдиться быть русским. А уже после этого Россия должна в обратную сторону защищать соотечественников, всех тех, кого из-за такой позиции будут притеснять на местах. Надо знать, кого, чьи права защищаем. Я сам защищал и буду защищать права русскоязычных в Грузии, в правовых вопросах содействие оказывает и сам этим занимается Александр Беженцев... Но я, извините, не собираюсь защищать быдло, которое сейчас клеймит Президента Путина и хочет лишь покоя для себя, защиты от фашистской сволочи, для которой все русские, всё русское ненавистны в одинаковой степени.

Поймите: я сам по происхождению полностью грузин, но соотечественник это не происхождение и сегодня в этой ситуации я - настоящий русский!

Поддержка России не означает повторять позицию официоза 1 в 1. Можно и быть несогласным с решениями руководства страны в отношении того, что происходит. Но уйти в оппозицию сейчас – аморально. А для поддержки позиции России достаточно хотя бы повторять стихотворение Пушкина – «Клеветникам России», как это сделал мой коллега, главный редактор агентства ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили, просто акцентированно опубликовав этот стих Пушкина и сам же перевел на грузинский язык (впервые)... Повторяйте и вы, диаспоры. Это классика, Пушкин – не Путин же, чего бояться?!

Я очень печально улыбнулся, когда тут рассказали про случай в Альпийской школе (когда мальчика избили из-за его русского происхождения). Ой, как мило, педагоги извинились или даже не извинились, но пообещали родителям, что «такое больше не повторится». Хотел бы видеть я этих педагогов, как с них шкуру бы содрали, если бы на месте русского мальчика был мусульманский либо еврейский мальчик! А тут русский, ничего, стерпит...

Тут представительница Россотрудничества выступила (потом ушла) и про ЕСПЧ говорила, что надо отдельные факты туда направить, пока это еще возможно... Извините, но просто смешно, какой ЕСПЧ?!... Мы должны понять: одними правовыми методами не обойтись! И, отдельные факты рассказывать и кто сколько грантов получит, не главное. Конечно, правовые механизмы очень важны и надо ими пользоваться, но тут идет оголтелая антироссийская кампания; на примере Грузии скажу, что полная истерика в СМИ и , если пока ничего плохого в Грузии в отношении к русским не случилось, исключительно по причине толерантного, православно-христианского характера и самосознания грузинских людей (отдельные случаи хамства со стороны сторонников либеральных сил в центре Тбилиси и Батуми – не в счет). Хотя кто из русских сейчас в Грузию приезжает? В основном это те, которые боятся мобилизации в России и уклоняются от армии..., хотя права таких тоже должны быть защищены.

Итак, идет политическая антироссийская кампания в мире. Одних правовых методов в ответ будет недостаточно. Надо дать политический ответ, на кампанию ответить ... Обратите внимание на тех, у кого есть такое портофолио, такой опыт... Нужны сплоченные диаспоры, координация...

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Уважаемые россияне!Меня крайне возмущает волна русофобских выступлений, особенно у нас в Грузии, где сторонниками "национальной банды" Саакашвили, которых лживая западная пропаганда развела как обыкновенных лохов, идет подлая и лживая антироссийская пропаганда (подобной грязи и подлости от некоторых моих соотечественников я не ожидал!).

Трудно без эмоций слушать в СМИ подлую ложь и небывалые мифы о якобы зверствах российских военных во время проведения спецоперации на Украине!Складывается впечатление , что кто-то целенаправленно использует сегодняшнюю спецоперацию на Украине для разжигания национальной ненависти между нашими народами! Однако им это никогда не удастся и я верю , что рано или поздно мы вновь будем добрыми соседями!

Именно поэтому я вынужден был написать правдивую статью про сегодняшние события на Украине! Одновременно с этим я очень рад , что моя статья «Для чего Запад развязал войну России на Украине» (http://ru.gruzinform.ge/news/52731/dlA-Cego-zapad-razvAzal-vojnu-rossii-na-ukraine-otari-KidirbegiSvili.html),опубликованная в Грузинформ, отрезвляюще подействовала на многих моих соотечественников!Большой резонанс также вызвала моя статья для российских читателей «Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты»(https://otari.mirtesen.ru/blog/43309075785/).В этих моих статьях я постарался доказать, что сегодняшнее противостояние на Украине однозначно затеял именно амбициозный и лживый Запад.

Прочитав эти статьи, безусловно, можно понять как они важны сегодня, когда многие враги ополчились на Матушку- Россию. Вместе с тем меня крайне удивило то, что ведущие российские СМИ почему-то отказали мне в публикации этих статей, в которых я всячески поддерживаю позицию руководства России и восхваляю Вас ,как величайшего государственного деятеля современности. К сожалению, мне отказали принять участие и в передачах российского телевидения ,в которых ведутся острые дебаты о спецоперации на Украине.

Конечно, можно понять,почему мои статьи не опубликовали прозападные российские прозападные оппозиционные издания, однако меня крайне возмутил отказ многих ,казалось бы, лояльных нынешним властям ведущих российских СМИ. Складывается впечатление, что руководители этих изданий однозначно скрытно придерживаются прозападной ориентации и что все они подвергаются какому-то западному воздействию из вне и чему-то готовятся (надеюсь, их деятельностью заинтересуются соответствующие органы)!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

"Кровавая демократия западной цивилизации " https://otari.mirtesen.ru/blog/43182462085/

Открытое письмо неадекватному русофобу – президенту Словакии Зузане Чапутовой https://otari.mirtesen.ru/blog/43293075518/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!