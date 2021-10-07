Самые удивительные породы кошек

В мире более 250 пород кошек: лысых и пушистых, своенравных и дружелюбных, ласковых и свободолюбивых.

Но есть то, что объединяет их всех: они невероятно красивы. Ниже - 25 самых удивительных пород кошек…

25. Экзотическая короткошерстная

Экзотическая короткошерстная кошка по прозвищу «ленивый перс» очень похожа на знаменитого Сварливого кота (Grumpy Cat). На самом деле, эта порода гораздо более ласковая, чем вы думаете. За такими кошками легко ухаживать, поскольку линяют они минимально.

24. Селкирк рекс

Селкирк рекс - новая порода кошек с курчавой шерстью. Вместо того, чтобы быть крошечными кошечками, они были выведены большими, крепкими с тяжелыми костями. Конечно, у длинношерстного рекса можно будет увидеть более выраженные кудряшки, что будет выглядеть так, словно у кота плохая укладка. Одним из самых популярных котов этой породы является звезда Интернета по имени Альберт.

23. Египетская мау

В отличие от Селкирк рекса, Египетская мау - древняя кошка, родом из древнего Египта. Когда-то им поклонялись цари и фараоны. Они довольно умны и очень привязаны к своим владельцам, стремясь стать неотъемлемой частью семьи. Экзотический вид делает эту породу особенно привлекательной для потенциальных владельцев кошек.

22. Американская жесткошерстная

Хотя Американская жесткошерстная кошка может выглядеть очень обычно, у нее уникальная история. Эта порода появилась на ферме в Нью-Йорке в 1966 году в результате мутации в помете. Мутация является редкостью среди кошек. Это происходит, когда котенок не похож на своих родителей или товарищей. В данном случае от остальных пород кошку отличает жесткая шерсть.

21. Норвежская лесная кошка

Норвежская лесная кошка такая же пушистая, как и свирепая. Известная в Норвегии как «Skogkatt», она может похвастаться утепленной двойной шерстью, необходимой, чтобы пережить суровые зимы в своей родной стране. Хотя она, безусловно, может стать настоящей ручной кошкой, Норвежская лесная кошка решает это сама.

20. Оцикет

Выведенный по чистой случайности в 1964 году, Оцикет известен своей яркой окраской с пятнами. Хотя эта кошка может выглядеть темпераментной, на самом деле она довольно ручная и привязана к своей семье.

19. Японский бобтейл

Первое, что люди замечают в этой породе, это то, что у кошек на самом деле нет хвоста. А крошечный хвост, который есть, является уникальным для каждой кошки, так же, как отпечатки пальцев. Эта порода особенно подвижна и активна, способна с легкостью прыгать через обручи и легко обучаема.

18. Высокогорная кошка

Представители этой породы любят попадать во всевозможные неприятности, но они любвеобильны и готовы на глупые выходки. Первое, что привлекает внимание людей к кошке – это ее скрученные уши. Эта порода впервые была выведена в 2004 году, а ее создатели стремились получить большую кошку.

17. Американский кёрл

Американский кёрл отличается вывернутыми назад ушами и пушистым, как у енота, хвостом. Когда они рождаются, у них прямые уши, но затем, когда котята становятся старше, уши скручиваются. Это внимательная и преданная порода, которая всегда хочет быть рядом со своей семьей, чтобы быть в курсе происходящего.

16. Персидская чайная

Персидская чайная - это не совсем другая порода, а просто уменьшенная версия Персидской кошки. Хотя они определенно очаровательные и пушистые, чтобы обзавестись такой кошкой, вам, возможно, придется поискать хорошего заводчика. У этих кошек могут быть некоторые проблемы со здоровьем, которых хотелось бы избежать.

15. Минскин

Минскин - новая порода голых кошек с маленькими лапками. В то время как кошки не покрыты шерстью, иногда у них есть шерсть на морде. Игривые и ласковые, они особенно подходят детям, они умны и находят уникальные способы решения проблемы.

14. Саванна

Эти кошки являются помесью Африканского сервала и домашней кошки. Длинное тело, пятна, как у леопарда и уникальная форма ушей делают их красивыми и завораживающими. Их вес может достигать 11 кг.

13. Ламбкин

Ламбкин – порода, появившаяся в результате скрещивания пород Манчкин и Селкирк Рекс. У этих кошек может быть вьющаяся, жесткая шерсть и очень короткие ноги. В то время, как короткие ноги выглядят мило, они могут провоцировать у кошки проблемы с позвоночником.

12. Лаперм

Порода Лаперм появилась на ферме в Орегоне случайно. Первый котенок родился лысым, но со временем у него появилась густая кудрявая шерсть. В конце концов владелец выставил новую породу на выставке кошек и назвал ее Лаперм. Эти кошки уникальны своим внешним видом и своим отношением к людям.

11. Ликой

Ликой - очень странная порода кошек, которая шокирует с первого взгляда и заставляет посмотреть на нее еще раз. Свое имя кошки получили за «волчью внешность» от греческого слова «Lycos» - волк. Чувствительные к неудачам, они постепенно оттаивают и привыкают к людям и новым обстоятельствам.

10. Шотландская вислоухая кошка

Шотландская вислоухая является уникальной из-за ее «совиных» глаз, почти невидимых ушей и густой шерсти. В то время как у многих кошек этой породы обычные, прямые уши, вы обнаружите, что у некоторых из них ушки загнуты вперед и вниз. Это особенно выносливые кошки и могут легко адаптироваться к любой ситуации.

9. Донской сфинкс

Не заметить ее невозможно, Донской сфинкс - лысая, морщинистая и уродливая кошка. Его морда похожа на лицо пришельца с другой планеты. Эту русскую породу впервые обнаружила Елена Ковалева в 1987 году, когда мальчики выбросили мешок, в котором оказалась кошка. Женщина принесла ее домой и позже у кошки появились котята. В помете были как покрытые шерстью, так и безволосые котята, но котята с шерстью позже потеряли ее, как и их мать.

8. Украинский левкой

Как и Донской сфинкс, Украинский левкой отличается, мягко говоря, странной внешностью. Его гигантские глаза и лысое тело могут заставить вас отшатнуться с ужасом. Однако, эта порода хорошо ладит с людьми и может быть ласковой. Кроме того, вам никогда не придется заморачиваться с уходом за шерстью и линькой.

7. Пиксибоб

Пиксибоб может выглядеть как дикая кошка, но он довольной ручной. Его также можно узнать по очень короткому хвосту. Это мускулистые и крепкие кошки с мягким нравом, которые стремятся быть рядом со своим хозяином и лежать у дома. Многие считают их котами-собаками.

6. Петерболд

Петерболд - лысая кошка с маленькой головой и гигантскими ушами. Впервые обнаруженная в 1988 году, эта русская порода кошек не всегда бывает лысой, и некоторые кошки покрыты шерстью, но «голый» ген считается доминирующим геном. Их интеллект характеризуется их привязанностью к хозяину, рядом с которым они стремятся быть постоянно.

5. Корниш рекс

У Корниш рекса большие уши, короткая кудрявая шерсть и утонченный, элегантный внешний вид. Несмотря на внешний вид, это довольно крепкая и активная порода и кошки стремятся стать частью семьи. Впервые они появились в Корнуолле, Англия в 1950 году как амбарные кошки.

4. Манчкин

Нетрудно понять, почему эта порода получила свое название. Манчкин выглядит как любая другая кошка, за исключением милых, коротких лап. В целом это крепкая кошка, ласковая, умная и способная легко адаптироваться.

3. Сфинкс

Сфинкс, пожалуй, одна из самых известных необычных пород кошек. Он появился случайно в Канаде в конце 1970-х годов и был назван в честь древней скульптуры в Египте. Это очень общительные кошки, что хорошо, поскольку их необычный внешний вид привлекает много внимания.

2. Девон рекс

Девон рекс - порода, открытая в Девоне, Англия в 1959 году, отличающаяся большими ушами и весьма длинной шеей. Первоначально считали, что это Корниш рекс, но позже решили, что это самостоятельная порода. Ее признали таковой в 1979 году.

1. Као мани

Родом из Таиланда, эта порода белых кошек обладает уникальной особенностью – глаза у них разного цвета, синий и медный, или желтый и зеленый. Они любят людей и преданы своим хозяевам. Као мани считается фаворитом в королевских дворцах.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2319755238506236340/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Королевская роскошь: самые ослепительные замки Луары https://otari.mirtesen.ru/blog/43074839193/

10 вещей, которые нельзя делать, чтобы не развить в вашем ребенке комплексы https://otari.mirtesen.ru/blog/43268059929/

Архимандрит Андрей Конанос: «Если Господь войдет в ад, ад станет раем» https://otari.mirtesen.ru/blog/43775450755/