15 примет и поверий, связанных с лавровым листом

В древние времена лавр благородный считался усилителем дара предвидения и содействовал правильному выбору в различных ситуациях.

Многие отказывают верить в народные поверья и приметы, тем не менее лавровый лист – это не просто кулинарная специя, а нечто большее. Предлагаю узнать, на что способен лавр благородный.

15 примет и поверий, связанных с лавровым листом


1. Если положить во время соревнований и других ответственных мероприятий в карман лавровый лист, это повысит шансы на победу.
2. Несколько листочков лавра, положенные под подушку или матрас, привлекают вещие сны.

15 примет и поверий, связанных с лавровым листом


3. Если растение начинает увядать, это к болезни, гибель лавра благородного может сулить скорую кончину хозяина дома.
4. В грозу и непогоду лавровый лист способен уберечь от молнии. Во время бури над головой стоит держать ветку этого деревца.

15 примет и поверий, связанных с лавровым листом


5. Если за ухо прилепить кусочек листа, то это не позволит быстро опьянеть от алкоголя.
6. Во время собеседования или устраиваясь на работу, стоит взять с собой ароматный лист, который поможет работодателю проявить лояльность к соискателю.


7. Разложенные листочки лавра по углам кровати в роддоме облегчат роженице предстоящие роды.

15 примет и поверий, связанных с лавровым листом


8. Если лавровый лист положить в колыбель ребенка, он защитит от сглаза и раскроет заложенные таланты чада.


9. Лавровые листочки в бардачке авто, шкафу с одеждой или сейфе способны защитить имущество хозяина, став талисманом от всяческих неприятностей.


10. Если рассыпается на кухне лавровый лист – это к финансовым трудностям либо проигрышу в состязаниях.

15 примет и поверий, связанных с лавровым листом


11. Молодоженам в обувь нужно положить лавровый лист, чтобы брак был счастливым.
12. Добавляя лавровый лист в пищу, таким образом можно поставить защиту.

15 примет и поверий, связанных с лавровым листом


13. Если лавр бросить в камин, после чего послышится от сгорания треск, это знаменует о счастливых днях, в то время как тихое горение сулит неприятности.
14. Если в супе попался лавровый лист, это к прибыли. Для молодой девушки такой сюрприз в блюде прогнозирует свидание или любовную встречу. Для женатых людей специя укажет на важное известие.

15 примет и поверий, связанных с лавровым листом


15. К лавру благородному можно обратиться за советом, с ним можно беседовать. Если написать на листочке сокровенное желание и сжечь, мечта сбудется.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2330702519124101283/

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