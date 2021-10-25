15 примет и поверий, связанных с лавровым листом

В древние времена лавр благородный считался усилителем дара предвидения и содействовал правильному выбору в различных ситуациях.

Многие отказывают верить в народные поверья и приметы, тем не менее лавровый лист – это не просто кулинарная специя, а нечто большее. Предлагаю узнать, на что способен лавр благородный.



1. Если положить во время соревнований и других ответственных мероприятий в карман лавровый лист, это повысит шансы на победу.

2. Несколько листочков лавра, положенные под подушку или матрас, привлекают вещие сны.



3. Если растение начинает увядать, это к болезни, гибель лавра благородного может сулить скорую кончину хозяина дома.

4. В грозу и непогоду лавровый лист способен уберечь от молнии. Во время бури над головой стоит держать ветку этого деревца.



5. Если за ухо прилепить кусочек листа, то это не позволит быстро опьянеть от алкоголя.

6. Во время собеседования или устраиваясь на работу, стоит взять с собой ароматный лист, который поможет работодателю проявить лояльность к соискателю.



7. Разложенные листочки лавра по углам кровати в роддоме облегчат роженице предстоящие роды.



8. Если лавровый лист положить в колыбель ребенка, он защитит от сглаза и раскроет заложенные таланты чада.

Лавровые листочки в бардачке авто, шкафу с одеждой или сейфе способны защитить имущество хозяина, став талисманом от всяческих неприятностей.



10. Если рассыпается на кухне лавровый лист – это к финансовым трудностям либо проигрышу в состязаниях.





11. Молодоженам в обувь нужно положить лавровый лист, чтобы брак был счастливым.

12. Добавляя лавровый лист в пищу, таким образом можно поставить защиту.





13. Если лавр бросить в камин, после чего послышится от сгорания треск, это знаменует о счастливых днях, в то время как тихое горение сулит неприятности.

14. Если в супе попался лавровый лист, это к прибыли. Для молодой девушки такой сюрприз в блюде прогнозирует свидание или любовную встречу. Для женатых людей специя укажет на важное известие.





15. К лавру благородному можно обратиться за советом, с ним можно беседовать. Если написать на листочке сокровенное желание и сжечь, мечта сбудется.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2330702519124101283/

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