Очаровательная и капризная дочь крепостного: роковая любовь Достоевского, о которой он жалел всю жизнь

"Ведь вы можете развестись с женой и жениться на мне" — уже требовала очаровательная Полина Суслова у Фёдора Достоевского. Полина родилась в семье бывшего крепостного, некогда служащего графу Шереметеву. Благодаря усилиям отец смог выбиться в люди и стал купцом. Он дал двум дочерям достойное образование, что невозможно было даже предугадать будто бы Полина была незнатной крови. А её сестра Надежда и вовсе смогла стать первой женщиной врачом в России!
Полина посещала лекции Петербургского университета, закончила пансион благородных девиц в Нижнем Новгороде. Уже тогда Полина, или как её стали называть — Аполлинария, яро отстаивала свою гражданскую позицию, участвуя в бурных спорах. Образ революционерки ей нравился, однако с профессией она так и не определилась, да и нужно ли это было, имея деньги отца. На поездки и женские украшения вполне хватало.
Аполлинария виртуозно использовала свою привлекательную внешность. У неё был сонм кавалеров, желающих сходить с ней на свидание. Современники описывали девушку как весьма красивую рыжеволосую бестию с непредсказуемым характером.
Ей было около 20 лет, когда на лекции она познакомилась с Фёдором Достоевским. Писатель был старше Аполлинарии вдвое. Суслова всячески добивалась внимания Фёдора, скорее из праздного интереса, будто некая авантюра. Однажды она написала ему письмо, и после лекции оставила его на столе писателя. В письме Аполлинария призналась в любви своему кумиру. Фёдора тронуло милое письмо его слушательницы. Он ответил. Так завязалась нежная переписка.
Что щёлкнуло в сердце Достоевского — неизвестно, но, на свою беду, он влюбился в дерзкую, капризную и красивую барышню. В то время писатель был женат на Марие Константиновне. Она болела туберкулезом. На фоне житейских тягостей Аполлинария показалась Достоевского глотком свежего воздуха.
Пользуясь корыстными побуждениями Аполлинария попросила Достоевского опубликовать своё творчество в журнале "Время", где Фёдор был редактором. Произведение Сусловой было весьма слабым, но Достоевский просто не мог отказать своей обожательнице.
Фёдор на миг помолодел. Точнее он не замечал ни разницы в возрасте, ни юности Аполлинарии. Она была начитанной, талантливой и легкой девушкой. Немного наивной. Сам Фёдор, как мужчина, переживал, что рядом с яркой красоткой он смотрится будто её отец: бледный, болезненный, безжизненный.
Аполлинарии Достоевский говорил, что его с женой удерживает лишь чувство долго, не более. Суслова не верила. Она просила писателя развестись и жениться на ней. Можно сказать, что по-своему, но она любила Достоевского. Во время одной из ссор Аполлинария уехала в Париж одна, вместо совместного путешествия с Фёдором.
Тот же несмотря на муки ревности и одиночества, занимался здоровьем жены, перевезя её из сырого Петербурга во Владимир. Он приехал к возлюбленной чуть позже, когда у неё уже был круговорот других романов то с испанцем, то с французом.
В 1864 году скончалась жена Фёдора Достоевского. Он сделал предложение Аполлинарии, но та, к удивлению, рассмеявшись дала отказ. Она играла с чувствами писателя, будто котёнок с клубком ниток. Достоевский злился. Сцены ревности сменялись уютными вечерами, пока в их отношениях окончательно не была поставлена точка.
Достоевский женился на другой своей поклоннице — стенографистке Анне Сниткиной. Суслова была в ярости. Ей стало неприятно, что Фёдор смог так быстро найти ей замену. Она сожгла все его письма. Позднее Аполлинария вышла замуж за публициста, младше её на 16 лет. Впрочем, брак был несчастен, и свой характером отныне Аполлинария изводила своего супруга.
Несмотря на любовь Достоевского к своей второй жене, он так и не смог забыть Аполлинарию. Она стала "больной любовью", неким безрассудством в его жизни.
Можно с уверенностью сказать, что после Достоевский пожалел об этом романе. Почему я сделала такой вывод? Достаточно увидеть его высказывание.
«Аполлинария — больная эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважении других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям». — Фёдор Достоевский.
А вы знали об этом?
По одной из версий, слово "викинг" восходит к древнему названию фьорда, бухты - "vik", поэтому "викинг" - это "человек из бухты".Но у слова "вик" есть и иное значение. Виками называли отряды воинов, созданных по родовому принципу. Такой отряд создавался для совершения набегов и грабежей. А если в ходе таких набегов брали пленных, то они автоматически становились рабами. Однако раб, севший в драккар и взявший весло, становился свободным викингом. Ученый из Швеции Аскеберг считал, что название этого народа происходит от древнескандинавского глагола "vikja", который означал "повернуть, отклониться". Соответственно, по мысли Аскеберга, викинг - это тот, кто покинул свою привычную среду и отправился (повернул) в море.Французы называли викингов "людьми с севера", то есть "норманнами", англичане всех скандинавов именовали данами, а у славян этот народ называли варягами. Любопытно, что контрафактные товары - это не изобретение умелых дельцов нового времени и особенно китайцев . Первыми в этом деле и преуспели викинги, которые не гнушались делать контрафактные мечи из самого дешевого металла и которые ломались в первом же бою. Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43695505390).
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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