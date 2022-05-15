Очаровательная и капризная дочь крепостного: роковая любовь Достоевского, о которой он жалел всю жизнь

"Ведь вы можете развестись с женой и жениться на мне" — уже требовала очаровательная Полина Суслова у Фёдора Достоевского. Полина родилась в семье бывшего крепостного, некогда служащего графу Шереметеву. Благодаря усилиям отец смог выбиться в люди и стал купцом. Он дал двум дочерям достойное образование, что невозможно было даже предугадать будто бы Полина была незнатной крови. А её сестра Надежда и вовсе смогла стать первой женщиной врачом в России!

Полина посещала лекции Петербургского университета, закончила пансион благородных девиц в Нижнем Новгороде. Уже тогда Полина, или как её стали называть — Аполлинария, яро отстаивала свою гражданскую позицию, участвуя в бурных спорах. Образ революционерки ей нравился, однако с профессией она так и не определилась, да и нужно ли это было, имея деньги отца. На поездки и женские украшения вполне хватало.

Аполлинария Суслова

Аполлинария виртуозно использовала свою привлекательную внешность. У неё был сонм кавалеров, желающих сходить с ней на свидание. Современники описывали девушку как весьма красивую рыжеволосую бестию с непредсказуемым характером.

Ей было около 20 лет, когда на лекции она познакомилась с Фёдором Достоевским. Писатель был старше Аполлинарии вдвое. Суслова всячески добивалась внимания Фёдора, скорее из праздного интереса, будто некая авантюра. Однажды она написала ему письмо, и после лекции оставила его на столе писателя. В письме Аполлинария призналась в любви своему кумиру. Фёдора тронуло милое письмо его слушательницы. Он ответил. Так завязалась нежная переписка.

Что щёлкнуло в сердце Достоевского — неизвестно, но, на свою беду, он влюбился в дерзкую, капризную и красивую барышню. В то время писатель был женат на Марие Константиновне. Она болела туберкулезом. На фоне житейских тягостей Аполлинария показалась Достоевского глотком свежего воздуха.

Пользуясь корыстными побуждениями Аполлинария попросила Достоевского опубликовать своё творчество в журнале "Время", где Фёдор был редактором. Произведение Сусловой было весьма слабым, но Достоевский просто не мог отказать своей обожательнице.

Джозеф Дизраель "Портрет благородной дамы"

Фёдор на миг помолодел. Точнее он не замечал ни разницы в возрасте, ни юности Аполлинарии. Она была начитанной, талантливой и легкой девушкой. Немного наивной. Сам Фёдор, как мужчина, переживал, что рядом с яркой красоткой он смотрится будто её отец: бледный, болезненный, безжизненный.

Аполлинарии Достоевский говорил, что его с женой удерживает лишь чувство долго, не более. Суслова не верила. Она просила писателя развестись и жениться на ней. Можно сказать, что по-своему, но она любила Достоевского. Во время одной из ссор Аполлинария уехала в Париж одна, вместо совместного путешествия с Фёдором.

Тот же несмотря на муки ревности и одиночества, занимался здоровьем жены, перевезя её из сырого Петербурга во Владимир. Он приехал к возлюбленной чуть позже, когда у неё уже был круговорот других романов то с испанцем, то с французом.

В 1864 году скончалась жена Фёдора Достоевского. Он сделал предложение Аполлинарии, но та, к удивлению, рассмеявшись дала отказ. Она играла с чувствами писателя, будто котёнок с клубком ниток. Достоевский злился. Сцены ревности сменялись уютными вечерами, пока в их отношениях окончательно не была поставлена точка.

Достоевский женился на другой своей поклоннице — стенографистке Анне Сниткиной. Суслова была в ярости. Ей стало неприятно, что Фёдор смог так быстро найти ей замену. Она сожгла все его письма. Позднее Аполлинария вышла замуж за публициста, младше её на 16 лет. Впрочем, брак был несчастен, и свой характером отныне Аполлинария изводила своего супруга.

Несмотря на любовь Достоевского к своей второй жене, он так и не смог забыть Аполлинарию. Она стала "больной любовью", неким безрассудством в его жизни.

Можно с уверенностью сказать, что после Достоевский пожалел об этом романе. Почему я сделала такой вывод? Достаточно увидеть его высказывание.

«Аполлинария — больная эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважении других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям». — Фёдор Достоевский.