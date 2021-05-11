15 интересных фактов на разные темы в копилку знаний

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Наша жизнь полна всего интересного и неизведанного. И сколько бы книг вы ни прочитали, на скольких сайтах бы ни зависали, всегда найдется то, что станет для вас открытием. Вот еще 15 любопытных фактов, узнав которые вы еще немного обогатите свою копилку знаний!

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