15 интересных фактов на разные темы в копилку знаний

Наша жизнь полна всего интересного и неизведанного. И сколько бы книг вы ни прочитали, на скольких сайтах бы ни зависали, всегда найдется то, что станет для вас открытием. Вот еще 15 любопытных фактов, узнав которые вы еще немного обогатите свою копилку знаний!

У бобров оранжевые зубы

Конфеты кенди корн (candy corn, в переводе — сладкая кукуруза), популярные в США, образуют кукурузу, если сложить их друг на друга

Стрелка рядом с датчиком уровня топлива на панели приборов показывает, с какой стороны находится бак

Кошки не различают сладкий вкус — у них нет рецепторов, отвечающих за его распознавание

Добавление 1/4 чайной ложки соли к 6 столовым ложкам молотого кофе устраняет горький и кислый привкус, и в то же время делает напиток более насыщенным

Если один пользователь iPhone отправит другому слова «pew pew» (пиу пиу), то на экране появится лазерное шоу

Картина «Американская готика» изображает фермера и его дочь, а не его жену, как многие могли подумать

Мыши-малютки залезают в цветы, чтобы полакомиться пыльцой, и иногда засыпают в бутонах

Вулкан Тааль — действующий вулкан на Филиппинах, большинство из 47 кратеров которого спрятано под водой после его сильнейшего извержения много лет назад

На случай, если вы еще не видели скелет черепахи

Точки в знаке деления (обелюс) обозначают числитель и знаменатель

У диснеевского Гуфи есть полное имя — Джордж Гиф (George Geef)

Ресторан «Красти Краб» из мультфильма про Губку Боба сделан в форме ловушки для крабов

Население Калифорнии больше, чем население всей Канады

Дома в мультике про Губку Боба — это автомобильные глушители, оказавшиеся на дне океана из-за загрязнения