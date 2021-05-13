10 трагических историй из жизни детей Иосифа Сталина

Дети не выбирают семьи, в которых рождаются; они привыкают к своим родителям, которые сопровождают каждое событие в их жизни и формируют особенности характера.

Когда ребёнок попадает под опеку чудовищ, они чаще всего становятся продолжением своих родителей. Дети тиранов зачастую предстают перед судом после того, как их отцы оказываются свергнутыми. Тем не менее их жизни могут быть настолько же ужасны, как жизнь каждого, кто находится под диктаторским режимом.

У Иосифа Сталина было три ребёнка — Яков, Василий и Светлана. Его дети не выбирали своего отца, но они были частью этой семьи — и жили под контролем и холодной жестокостью самого одиозного тирана в истории СССР.

Попытка самоубийства Якова

Авторитарный отец довёл своего сына до самоубийства, но его спасли в госпитале

Сталин изменился после смерти своей первой жены Екатерины. На её похоронах он сказал: «С ней умерли мои последние тёплые чувства к человечеству». Он стал холоднее, более раздражительным, и отдалился от Якова.

После того как Сталин женился на Надежде Аллилуевой, он не стал мягче. У него были проблемы с алкоголем, и борьба с зависимостью вылилась в злость и насилие в управлении родной страной. Временами жизнь с тираном становилась настолько ужасной, что Надежда уезжала из дома к своим родителям.

Она брала детей с собой, но оставляла Якова, сына Екатерины, наедине с пьяным гневом его отца.

Жизнь со Сталиным была настолько невыносимой, что в 1930 году, оставшись один в квартире, Яков выстрелил себе в грудь. Он был доставлен в госпиталь, где врачи спасли его жизнь, и Сталина позвали посмотреть на сына, которого он довёл до самоубийства.

Он посмотрел на своего сына и произнёс: «Он даже не может точно выстрелить».

Сталин довёл Надежду до суицида

Надежда Аллилуева совершила самоубийство по вине Сталина — но об этом долгое время не знали даже её дети

Сталин без конца оскорблял Надежду и изменял ей, однако, она всегда возвращалась домой — пока однажды её терпение не подошло к концу. На торжестве в Кремле в честь пятнадцатилетнего юбилея Октябрьской революции Надежда отказалась выпить, когда гости подняли бокалы за её супруга.

«Эй, ты!» — закричал Сталин на жену. – «Пей!»

«Ты не смеешь так со мной разговаривать», — ответила ему Надежда.

Аллилуева буквально сбежала из Кремля. Дома она написала письмо, в котором описывала Сталина как тирана, мучившего свой народ и свою семью. Затем она в последний раз забралась в постель и застрелилась.

Сталин скрывал факт суицида своей жены от народа и от детей. Светлана узнала о случившемся только спустя десять лет. В день похорон Сталин горько произнёс, что Надежда «ушла врагом». Но на самих похоронах он не присутствовал и никогда не посещал её могилу.

Пока Яков был в плену у немцев, Сталин арестовал его жену

Желая разрушить брак Якова и Юлии, Сталин сослал её в ГУЛАГ, пока его сын был в плену у немцев

Яков был женат на еврейской девушке по имени Юлия. Поначалу Сталин не одобрял этот союз. Он называл Юлию не иначе как «эта еврейка», и пытался положить конец их браку. Со временем она начала ему нравиться — но это не помешало ему сослать Юлию в ГУЛАГ.

Когда Россию настигла Вторая мировая война, Яков был отправлен на фронт. Он вёл войска против Германии, боролся до тех пор, пока его не захватили в плен, и был вынужден сдаться в 1941 году. Чтобы помучить Сталина, немцы прислали ему фотографию его пленного сына. Однако Сталин к тому времени уже издал указ, по которому каждый сдавшийся обвинялся в злонамеренном дезертирстве, а его семья должна быть арестована — и не предполагал исключений для его собственной семьи.

Следуя этому указу, он сослал Юлию в ГУЛАГ. В течение следующих двух лет трёхлетняя дочь Якова, Галина, была оторвана от обоих родителей, которые страдали в лагерях.

Сталин отправил первую любовь Светланы в ГУЛАГ

Режиссёр Алексей Каплер также был несправедливо осуждён тираном — но позже был реабилитирован

В то время как Яков был в тюрьме, Светлана влюбилась. На десятой годовщине смерти её матери семнадцатилетняя девушка встретила тридцативосьмилетнего режиссёра Алексея Каплера. Он развеселил её, танцевал с ней и подарил несколько книг, запрещённых её отцом.

Сталин был в гневе. Он прослушивал телефонные разговоры Светланы с возлюбленным, а затем сослал его в ГУЛАГ на десять лет.

Избавившись от Каплера, Сталин обвинил свою дочь в том, что она крутит романы, в то время как русские люди гибнут на войне. Светлана не стала его слушать и сказала отцу, что они с Алексеем были влюблены друг в друга. Сталин ударил её по лицу. «Посмотри на себя, — сказал он дочери. – Кто тебя захочет? Ты дура».

Василий рыбачил с истребителя

Напившись, Василий и его товарищи бросали снаряды прямо в озеро

По словам Светланы, Василий был любимым сыном Сталина, «его принцем». Ему уделялось особое внимание, и после того, как Яков был захвачен в плен, Василия срочно вернули домой с войны — чтобы уберечь Сталина от потери ещё одного сына.

Повзрослев, Василий стал пользоваться своим статусом. Он был известным пьяницей, который использовал своё положение для получения дополнительных привилегий. Сталин велел своим подчинённым не выказывать к Василию особого отношения, но его сын всё равно находился на особом положении.

В 1943 году Василий со своими приятелями отправился на рыбалку — на самолёте. Напившись, друзья стали бросать снаряды в озеро, чтобы посмотреть, как погибают рыбы. Одна из бомб сдетонировала не там, где нужно, убив офицера.

«Немедленно уволить полковника В.И. Сталина, — написал вождь командиру своего сына, — и указать, что полковник Сталин уволен из-за тяжёлого пьянства, дебоширства и развращения военных».

Яков и концентрационный лагерь: судьба первого ребёнка

По слухам, Сталин отказался от предложения Гитлера обменять своего сына на маршала Паулюса

Когда Вторая мировая война подходила к концу, Гитлер пытался вести переговоры об обмене Якова на немецкого маршала Фридриха Паулюса. У Сталина была возможность спасти своего сына, но он этого не сделал. «Я не стану менять маршала на лейтенанта», — ответил он.

Отец Якова оставил его умирать в немецком концлагере. Там единственными его друзьями были другие заключённые, многие из которых являлись поляками. Положение Якова в лагере ухудшилось после того, как выяснилось, что его отец убил 15 000 польских офицеров в Катыни. Якова травили надзиратели и презирали заключённые. Лишённый надежды, он подошёл к забору из колючей проволоки под напряжением, зацепился за него и погиб.

Это был единственный поступок Якова, который заставил его отца им гордиться. Сталин показал своей жене фотографии Якова после самоубийства. «Смотри, — гордо сказал он. – Вот он, достойный конец благородного человека».

Сталин отказался от встречи с мужем Светланы

Сталин никогда не встречался с мужем своей дочери, от которого у неё был ребёнок

Следующим возлюбленным Светланы стал Григорий Морозов, её сокурсник из МГУ еврейского происхождения. Молодые люди поженились, Светлана родила ребёнка, но Сталин никогда не видел Григория. После новости о свадьбе он пообещал: «Я никогда не встречусь с твоим евреем».

Со временем брак Светланы и Григория распался, и она нашла себе новую любовь. В этот раз она постаралась порадовать своего отца и вышла замуж за сына одного из его доверенных лиц, но разницы в реакции Сталина не было никакой. Он по-прежнему не замечал свою дочь.

Позже Светлана призналась своему другу: «Мой отец полностью потерял ко мне интерес».

Василий скрыл гибель хоккейной команды, опасаясь гнева Сталина

Василий, отвечающий за хоккейную команду СССР, скрыл от отца факт её гибели

Василий был наглым и неприятным человеком. Он проворачивал махинации, бил свою жену, беспробудно пил и, казалось, никого не боялся — за исключением своего отца. В присутствии Сталина Василий трясся от страха и не осмеливался произнести ни слова.

В 1950 году, когда Василий отвечал за советскую команду по хоккею, самолёт со всеми хоккеистами потерпел крушение. В результате аварии погибли все одиннадцать игроков и восемь сопровождавших их людей. Василий был в ужасе, представив, что отец может с ним сделать. Он мгновенно заменил всю команду, запретил государственным медиа говорить о крушении и пытался делать вид, что ничего не произошло.

И это подействовало. Сталин никогда не отмечал, что в хоккейной команде появились новые лица и имена.

После смерти Сталина Василий попал в тюрьму

Потеряв протекцию отца, Василий Сталин оказался в крайне невыгодном положении

Василий знал, что он не был популярным. Он понимал, что, лишившись протекции со стороны отца, он может оказаться в беде — и был прав.

Сталин скончался в 1953 году, и сразу после его смерти Василий оказался в тюрьме по обвинению в незаконном присвоении государственного имущества. Чтобы произвести впечатление на девушку, он построил спортивный комплекс в самом большом бассейне России. Для собственного удовольствия от также построил роскошный частный охотничий заповедник. Всё строительство он осуществлял за счёт средств советских военно-воздушных сил.

Хрущёв освободил его в 1960 году, но уже через год Василий снова вернулся за решётку из-за инцидента на дороге. Когда он вышел, его сразу сослали в Казань.

Вскоре после этого Василий умер — в одиночестве, презираемый всеми в своей стране, снедаемый болезнями, вызванными годами хронического алкоголизма.

Светлана эмигрировала в Соединённые Штаты

Светлана Сталина обрела покой и свободу в Соединённых Штатах

Светлана ненавидела своего отца, которого называла «моральным и духовным чудовищем», и путь, по которому движется её страна. Наконец, в 1967 году, она решилась на побег, и выбрала для эмиграции Соединённые Штаты. Перед нью-йоркской толпой Светлана заявила: «Я приехала сюда за поиском самовыражения, которое было мне недоступно в течение многих лет в России».

Она не имела возможности взять детей с собой, но в 1984 году посетила Советский Союз, чтобы с ними увидеться. Затем она вернулась в США и скончалась там в 2011 году в возрасте 85 лет.

Как последний живой член семьи Сталиных, проживающий в стране, которая была врагом советского вождя, Светлана обрела в Америке свободу, которой ждала всю свою жизнь. За год до смерти она сказала репортёру: «Я так счастлива здесь».

О личности человека может многое сказать его манера общаться с самыми близкими людьми: но в отличие от Адольфа Гитлера, который в жизни производил впечатление дружелюбного и приятного человека, Иосиф Сталин был жестоким тираном даже дома, полностью оправдывая свою фамилию. Таким был советский диктатор на самом деле, — бескомпромиссным, расчетливым и неспособным сострадать, — и он не собирался вводить в заблуждение ближайшее окружение и свой народ.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Правивший огромной державой бывший вор, бандит и педофил Сталин был жесток не только к своему народу, но и к своим родственникам и членам своей семьи ! В разные годы сотрудники НКВД арестовали брата и сестру его первой жены, сестру второй жены и ее мужа, бывшего мужа его дочери и жену его сына! А когда его дочь Светлана попыталась заступиться за теток, которые, как сказал Сталин, «много знали» и поэтому были арестованы НКВД, отец сказал ей: «Прекрати адвокатствовать! А то и тебя посажу!»

Жена его, Надежда Сергеевна Аллилуева, не могла не чувствовать, что в стране происходит что-то страшное. Она видела, какие последствия и масштабы принимают репрессии и проводимая супругом политика варварской коллективизации. Она не раз пыталась поговорить со Сталиным, но тот не слушал ее, считая жену жертвой контрреволюционной пропаганды.

Кроме того, жену свою он вообще не щадил и к 29 годам у Надежды по принуждению мужа было 10 абортов. Врач, лечивший Аллилуеву в загранице, был в шоке, заявив, что «она живёте не с человеком, а с ненасытным животным!». Кстати ,единственным человеком, которого Сталин так и не смог сломать – была его жена. Даже своим уходом из жизни она выражала протест и ,видимо, поэтому Сталин даже не был на похоронах «любимой» жены !

Безусловно, личная жизнь вождя мирового пролетариата должна была служить примером для воспитания молодого советского поколения. Однако, к сожалению, моральный облик Сталина никак нельзя было использовать для воспитания молодежи, как это стремились делать коммунисты, поскольку он и в семье был тираном, нарушая все установленные советские нормы семейной жизни! Как известно, любвеобильный Сталин имел множество любовниц (см. ниже) и внебрачных детей, что усиленно скрывалось от советских людей !

Кроме того,заслуживает внимания книга доктора исторических наук Бориса Илизарова «Иосиф Сталин в личинах и масках». В этой книге речь идет о том, что «юных особ» педофилу Сталину «поставлял» старый холостяк и главный извращенец Кремля его друг и соратник Авель Енукидзе. Правда, со временем сексуально озабоченный Сталин расстрелял «кремлевского педофила» как опасного свидетеля его связи с несовершеннолетними, а вовсе не за якобы поддержку Зиновьева и Каменева в сфабрикованном деле.

Разве не позор, когда выдающимся деятелем всех времён и народов выбирают обыкновенного вора и бандита, а что еще хуже человека, уличенного в изнасиловании несовершеннолетней! Подобный довольно позорный факт произошел в Туруханском крае в деревне Курейка, где будущий вождь угнетенных народов, находясь в ссылке, поселился в доме сирот – Ионы и Лидии Перепрыгиных. Именно там молодой и «горячий» Иосиф изнасиловал и стал сожительствовать с несовершеннолетней (14-летней) сироткой Лидией.

Чтобы его не наказали за совращение малолетней, будущий «отец народов» пообещал жениться на уже беременной Лидии, но так этого и не сделал, предательски сбежав из ссылки и не признав даже родившегося сына ! Вообще, Сталин страдал педофилией, точнее, ее разновидностью, эфебофилией - половым влечением в зрелом возрасте к девочкам-подросткам. Любопытно , что даже со своей второй женой Надеждой Аллилуевой он сожительствовал, когда ей было всего 15лет.

О личной жизни Иосифа Сталина до сих пор ходят самые разнообразные слухи. Согласно одному из них, по утверждению Вадима Ильина, автора книги «Тайны смерти великих людей», Надежда Аллилуева не была Сталину второй женой, поскольку с 1912 по 1918 годы он находился во втором тайном браке с некой Анной Рубинштейн. Еще более невероятным кажется, слух , согласно которому супруга вождя Надежда Аллилуева на самом деле приходилась ему родной дочерью.

Если верить Владимиру Суходееву, автору энциклопедии «Сталин», у Сергея Аллилуева в петербургской квартире долгое время жил Сталин. Супруга же Сергея Аллилуева , Ольга Аллилуеву (в девичестве Федоренко), хоть и была активной революционеркой, но ее трудно было назвать хорошей женой и матерью. Нелли Гореславская, автор книги «Иосиф Сталин. Отец народов и его дети», пишет о том, что Ольга питала такую слабость к противоположному полу, что частенько бросала мужа и детей ради романтических отношений с очередным любовником-революционером.

Существует предположение, что не удержался и перед чарами Ольги Евгеньевны и Иосиф Сталин, который долгое время сожительствовал со своей будущей тещей, в результате чего на свет якобы появилась Надежда (https://russian7.ru/post/teshha-stalina-otkuda-vzyalis-slukhi-o-to/ ). Действительно, внимательно приглядевшись на фотографии Сталина и Аллилуевой , поражают похожие черты лица Иосифа и Надежды, особенно одинаковая форма носа!

Как известно, подлости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту»!Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его?

Несомненно, исходя из его зловещего приказа, это было бы вполне справедливо!Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку,арестовал ее, вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась!

Вместе с тем распространенная версия, что якобы на предложение немцев обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, Сталин ответил знаменитыми словами «Я солдата на фельдмаршала не меняю», просто очередной выдуманный миф! Вообще же, надо отметить, что Сталин, который не принимал участия в воспитании сына и не общался с ним до тринадцати лет, сильно недолюбливал Якова. Есть даже версия , что Сталин ревновал свою жену не только к Сергею Кирову, но и Якову, которого связывали доброжелательные отношения с Надеждой Аллилуевой (https://www.eg.ru/politics/5390/)!Кстати, когда Яков пытался застрелиться после очередного скандала с отцом на эту тему, единственной реакцией «любящего» отца , действительно, было: «Ха-ха! Даже попасть в себя не смог!».

Любопытно также, что 5 января 1942 года советскими войсками был взят в плен племянник Гитлера Хайнц. Как не парадоксально, но именно его , а не фельдмаршала Паулюса, «сердобольный» фюрер намеревался обменять на сына Сталина. Однако Сталин, который и так недолюбливал Якова, дал указание расстрелять племянника фюрера, чтобы исключить всякую возможность обмена!

Интересно также, что брат Хайнца – авантюрист Уильям , преследуя меркантильные интересы, шантажировал своего дядю возможностью раскрытия семейной тайны о якобы еврейском происхождении Гитлера и о том, что мать Гитлера вышла замуж за родного дядю!

Интересно, если Сталин был таким патриотом и честным гражданином, то почему, когда многие советские семьи посылали всех своих сыновей на фронт,он не послал любимого сына Василия или не позволил мобилизовать на фронт шахтёра Стаханова, моральный облик которого к тому времени был крайне низок.?

Бесконечные приёмы, банкеты и другие общественные мероприятия сделали из «героя труда» настоящего алкоголика и многоженца (недаром в народе была популярна поговорка «От Стаханова до Стаканова»). Доходило до того, что этот «герой труда» вместе с собутыльником Василием , сыном лицемера Сталина, потеряв всякую связь с реальностью, ловили рыбу в аквариуме ресторана гостиницы «Метрополь»!

Безусловно, именно «немеркнущий» символ советского героя-трудяги спас Стаханова от мобилизации на фронт, поскольку величайший авантюрист современности Сталин рассчитывал и после войны опять использовать этот виртуальный символ для беспрецедентного авантюристического обмана советских людей !

Вместе с тем, если Сталин был таким лояльным перед законом, почему он не посадил в тюрьму своего любимого сына-алкоголика Василия, который, напившись, с друзья стали бросать снаряды в озеро,в результате чего убил офицера!

Может хоть после этих кощунственных фактов сталинские холуи и приспешники опомнятся и ,наконец-то, поймут, какого палача и садиста они благотворят?!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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