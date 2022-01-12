3 признака нездоровой душевной связи

Такая связь удерживает вас на том месте, где другой человек вас оставил. Вы будете поддерживать токсичные отношения, из которых следовало бы поскорее уйти. Эти узы заставляют вас на коленях умолять о любви. Они заставляют вас сходить с ума!

1. Ваши мысли поглощены только этим человеком

Душевные узы — это очень глубокая духовная связь с другим человеком. Ее формирование возможно только в том случае, если двое людей находятся в близком физическом, эмоциональном и духовном контакте. И силы этих уз достаточно для того, чтобы оказать на жизнь человека глубокое и негативное влияние в случае их разрыва.

Если вас и другого человека объединяют душевные узы, ваша душа переплетается с его душой, связывая вас на гораздо более глубоком уровне, чем физический. Это не означает, что человек, с которым у вас есть такая связь, это ваше близнецовое пламя или родственная душа. Нет. В это заблуждение впасть очень легко, теряя при этом способность отпустить человека.

Душевные узы могут связать вас с совершенно случайным человеком, не являющимся членом вашей духовной семьи. И его энергия может плохо на вас влиять.

Души по-настоящему родственных душ и близнецовых пламеней не связаны между собой и не формируют беспорядочное переплетение. Это ответвления одного духовного потока, которые могут быть направлены в разные стороны, потому что знают, что всегда могут вернуться к истоку.Души не должны быть связанными. Им суждено быть свободными!

Если же вы связаны душевными узами, то ваше развитие ограничено. А это является проблемой, поскольку вы больше не можете мыслить или двигаться без оглядки на другого человека.

Каждый из нас может, сам того не осознавая, легко создавать душевные узы с другим человеком. Первый признак, по которому вы можете определить, что вас связывают с кем-то душевные узы, это поглощенность вашего разума мыслями о человеке, которого вы сейчас даже не видите. И проявляется это не в том, что он внезапно приходит в ваши мысли и вы начинаете радостно хихикать, а в том, что вы просыпаетесь по утрам с мыслями о нем еще до того, как у вас появится возможность помолиться, а вечером ложитесь спать с теми же мыслями.



Что бы вы ни делали, вы постоянно сосредоточены на нем всей своей сущностью (как в психологическом плане, так и в духовном), как будто этот человек является для вас центром вселенной. Другими словами, вы не можете выкинуть его из своей головы.

Вы верите, что он — это весь ваш мир, и что вы не можете без него жить. Вы днем и ночью одержимо и навязчиво думаете о нем. Вы можете даже следить за ним с одной лишь целью убедиться, что он тоже думает о вас. А если вы увидите, что без вас он счастливо живет своей жизнью, ваше хорошее настроение сменится глубоким отчаянием.

Выглядит так, как будто этот человек имеет над вами власть, контролируя ваши действия независимо от того, хочет он этого или нет.Если другой человек захватил все ваши мысли, вы должны оценить ваше духовное состояние и постараться сместить фокус своего внимания на Бога, Источник, Вселенную, Высшую силу или как вы это называете.

Первый шаг на пути к разрыву душевных уз заключается в осознании их существования и в способности позволить божественной энергии избавить вас от этой нездоровой, занимающей все ваши мысли, забирающей жизнь и сковывающей душу одержимости, заменив ее свободой и связями, наполняющими вас жизнью.

Вселенная призвана исцелять и восстанавливать. Она может разрывать любые нездоровые отношения, возвращая вам утраченное чувство целостности. Все, что вам нужно для этого сделать, это попросить ее об этом и поверить в возможность исцеления, стараясь сосредоточиться на том, что для вас наиболее важно (а это определенно не тот человек).

2. Вы принимаете все свои решения, думая об этом человеке

Самая опасная ситуация, в которой вы только можете оказаться, это когда вы начинаете что-то делать только с целью получить признание со стороны другого человека, независимо от того, собирается он вообще выражать такое признание или нет. Это когда все ваши действия направлены на то, чтобы угодить человеку, которому вы можете быть безразличны. Когда вы ведете себя несвойственно своему характеру. Или когда вы совершаете безумные поступки!

Такими поступками могут быть регулярные публикации в социальных сетях определенных вещей, чтобы привлечь к себе его внимание, или посещение определенных мест, в которых существует высокая вероятность с ним столкнуться. Еще один вариант — слежка и даже преследование.

Все это очень опасно, поскольку вы переходите от навязчивых мыслей о человеке к конкретным действиям, направленным на то, чтобы быть увиденными или привлечь к себе внимание. Этот человек захватил контроль над вашим разумом и вашей сущностью. Вы утратили всю свою силу воли и превратились в его раба.

Если ранее вы ради этого человека делали какие-то целенаправленные действия, то теперь, чтобы освободиться от душевных оков, аналогичные действия должны быть направлены и вашу сторону. Вы должны быть серьезно настроены на борьбу за свою свободу или вы застрянете во всем этом навечно!

Душевные узы слишком сильные, чтобы вы могли освободиться от них самостоятельно. Вы столкнетесь с рядом проблем. Этот процесс определенно будет сопровождаться борьбой, поэтому вам понадобится божественное вмешательство. Очищение вашей энергии от всего, что к вам не относится, будет невозможным без молитв и медитации.



Вам необходимо будет признать свою слабость и потребность в помощи.

Все в этой вселенной будет готово прийти к вам на помощь, если вы искренне попросите об этом и если желание освободиться будет исходить от чистого сердца.

3. Этот человек является причиной ваших духовных страданий

Душевные узы ставят всю вашу духовную жизнь под серьезную угрозу.

Если важность, придаваемая вами другому человеку, подавляет или замещает важность, придаваемую вами Богу; если вы больше не молитесь, не читаете Библию и не медитируете, значит, вы сделали этого человека своим идолом. Его энергия пустила свои корни глубоко в ваше сердце как объекта вашей глубокой духовной привязанности.

Вы не можете перестать думать о своем идоле. Все, что вы любите всем своим сердцем, все, о чем думаете, и все, о чем мечтает ваша душа, — все это идол.

Когда происходит подобное, душевные узы получают нездоровый доступ к вашему духу и начинают его разрушать. Они оседают в вашей душе и управляют всей вашей жизнью. И это очень заметно, поскольку теперь вы во всем руководствуетесь только одной вещью — страхом. Страхом потерять этого человека. Страхом того, что он больше не вернется. Страхом того, что он будет с кем-то другим. Эта мысль не дает вам покоя.

Если ваша жизнь сосредоточена вокруг идола в форме душевных уз, вы впадаете в зависимость от этого человека. В зависимость, которая должна быть у вас от высшей силы.

Если вашей связи каким-то образом что-то угрожает, вы чувствуете панику. Вы чувствуете себя сломленными и вам кажется, что вы умираете. Вы искренне верите, что без этого человека у вас больше нет никакой надежды и что его утрата будет означать конец вашей жизни.

Душевные узы будут удерживать вас на том же месте, где этот человек вас оставил. Вы будете поддерживать токсичные отношения, из которых вам следовало бы поскорее уйти. Эти узы заставляют вас на коленях умолять о любви. Они заставляют вас сходить с ума!

Душевные узы отвлекают. Они препятствуют развитию и продвижению по вашему духовному пути. Они не дают вашей душе расти и эволюционировать. Именно поэтому вы должны осознать все это и разорвать их.

Если вы понимаете, что оказались связанными душевными узами, сделайте что-нибудь. Прикажите всем частичкам своей души снова к вам вернуться. Попросите Бога восстановить целостность вашей души (Псалом 23, стих 3). Возьмите под контроль все свои непокорные мысли и научите их подчиняться вам.

Нет ничего плохого в том, если у вас что-то не так. Плохо принимать такое состояние как нормальное.

Гораздо лучше, если у вас все хорошо.

Вся вселенная стремится оказать вам помощь. Воспользуйтесь же этим, чтобы освободиться от душевных уз и вернуть себе свою силу. Для этого требуется только ваше желание.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2388526455646849860/

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