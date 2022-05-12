Зачем Чингисхан истреблял татарский народ

«Сокровенное сказание монголов» (или «Тайная история монголов») повествует о событиях, благодаря которым Чингисхан пришёл к власти и достиг владычества над миром. В нём говорится, в частности, что около 1202 года Чингисхан наказал за непокорность племя татар. Причём он велел истребить всех татар – мужчин и женщин, стариков и подростков – кроме малых детей, ростом «ниже колеса у телеги». Татары, из-за предательства брата Чингисхана – Бельгутея – оказались предупреждены о его планах и оказали мужественное сопротивление, в результате чего и монголов при этом полегло немало.

Однако приказ Чингисхана был исполнен, и татары подверглись геноциду. Оставленные в живых малые дети были взяты в рабство монголами и, конечно, уже не могли быть продолжателями этнических традиций татар. Возникает вопрос: откуда же после этого снова взялись татары?

Современные событию источники отсутствуют

Для начала: хотя и считается, что «Сокровенное сказание» было составлено сразу после смерти Чингисхана, в середине 13 века, но сохранившиеся списки, согласно лингвистическому анализу, восходят к прототипу, написанному не ранее конца 14 столетия. А сам этот источник был открыт европейскими исследователями и введён в научный оборот. .. в конце 19 века! Для любителей альтернативной истории тут широкое и благодатное поле для сомнений в его аутентичности.

Плано Карпини, посол римского Папы Иннокентия IV, и Гильом де Рубрук, посол французского короля Людовика IX, посетившие ставку великого хана Гуюка соответственно в 1246 и 1254 гг., не упоминают о татарах. Они говорят о монгалах (первый) и моалах (второй). Традиционно считается, что под ними подразумеваются монголы. Европейские хроники, повествующие о нашествии орд Батыя на Венгрию, Чехию и Польшу в 1241-1242 гг., также упоминают о моголах и т.п. вариантах имени монголов. Слово «татары» применительно к народу, господствующему в степях Восточной Европы, появилось позже.

Русские летописи, рассказывая про нашествие Батыя, наоборот, говорят лишь о татарах и не знают монголов. Обычно считается, что летописи записывались синхронно событиям. Однако ещё Алексей Шахматов в конце 19 века, величайший знаток русских летописей, доказал, что ни один сохранившийся летописный список не был записан ранее середины 14 века. Возможно, конечно, что летописцы из века в век бережно копировали то, что было написано прежде, но вещественных доказательств этому пока не найдено.

Происхождение казанских татар

Более точно известно, когда поволжские татары стали называть себя татарами. Произошло это не ранее середины 15 века. В 1420 году власть в Золотой Орде захватил Мухаммед-хан. Несколько раз его свергали с трона, и он снова возвращался на него, но в 1436 году Мухаммед-хана изгнали из Сарая окончательно. С 3-тысячной гвардией приверженцев он удалился в Крым, откуда происходил и начинал свою борьбу за золотоордынский престол, но был изгнан и оттуда.

Тогда Мухаммед-хан захватил русский город Белёв, принадлежавший Великому княжеству Литовскому. Но в то время Литву раздирали смуты, и на её пограничные земли предъявляло претензии Московское великое княжество. Московский государь Василий II (вошедший позднее в историю как Тёмный) отправил рать на Мухаммед-хана. Но ордынский беглец в декабре 1437 года наголову разбил московское войско.

Впрочем, Мухаммед-хан не стал засиживаться в заштатном Белёве. По сообщению русского Казанского летописца 16 века, составленного с использованием местных источников, Мухаммед-хан занял пустующую Казань, поскольку местные булгары просили его быть им защитником от постоянных разорений со стороны русских. Таким образом, в 1438 году Мухаммед-хан стал основателем сепаратного, отделившегося от Золотой Орды, Казанского ханства. И вот с этих пор подданные Мухаммед-хана прозвались именем татар, как говорит об этом историк Александр Пресняков.

В дальнейшем, после нескольких побед над Москвой и захвата в плен самого Василия II, Мухаммед-хан основал Касимовское ханство на границе Московского государства, где посадил на троне своего сына Касима – очевидно, чтобы следить за вассальным московским «великим» князем. Правда, уже меньше чем через полстолетия роли переменились, но это уже другая история. Правящую верхушку Касимовского ханства тоже составили «татары» – так было положено начало этнографической группе касимовских татар.

Несомненно, татары Мухаммед-хана не имели никакого отношения к татарам, истреблённым Чингисханом, а прозвались так ради славного имени этого народа – возможно, чтобы подчеркнуть то, что они больше не подчиняются Золотой Орде.

Неясность с этнонимами

Интересно, что если европейцы и русские стали называть «татарами» все без разбора тюркские народы, то у самих татар это имя не было в ходу. До 19 века татарами не называли себя ни казанские, ни крымские, ни астраханские, ни сибирские татары. Карамзин писал, что «ни один из нынешних народов татарских не именует себя татарами». Следовательно, и использование этого имени в 15 веке тоже оказалось эпизодом.

Между тем, геноцид татар Чингисханом, если и был, то, конечно, не мог быть тотальным. И в наше время потомки тех татар – монгольского по языку племени – сохранили своё название и субэтническое самосознание среди монголов Монгольской республики. Конечно, они уже не имеют отношения к татарам на территории Российской Федерации.

Таким образом, современное употребление этнонима татары – явление Нового времени и вызвано влиянием европейской и русской культуры.

Была ли «Тартария»?

Возможно, европейцы что-то слышали о «татарах» в Центральной Азии. Но более вероятно, что это имя они дали завоевателям по созвучию с «Тартаром» – загробным царством древних греков. Так создавалось впечатление, будто «страшные татары» вышли непосредственно из преисподней.

Многие в наше время пытаются доказать, будто Татария или Тартария в течение многих столетий была великой евразийской империей, а Русь – её составной частью.

В 1517 году польский историк Матвей из Мехова писал, что «современные очковтиратели полагают, что страшный татарский народ, живущий в степях Азиатской Сарматии, живёт там искони, от начала веков, а между тем это новый и пришлый народ, переселившийся в Сарматию Азиатскую с востока лет триста назад или немного больше, а до тех пор неизвестный».

Из этого отрывка легко сделать вывод, что в начале 16 века очень многие европейцы считали, что татары и Тартария были в Восточной Европе издревле, а иная точка зрения тогда только утверждалась.

Согласно взгляду на татар как на древний народ Европы, сказания, связанные с Чингисханом, монгольским нашествием и игом получают объяснение как позднейшие выдумки и фальсификации. Впрочем, это уже относится к области альтернативной истории и исторической мифологии.

Источник

А вы знали об этом?

Обычай использования только ложек на столе во время поминального обеда сложился очень давно, тогда еще не было вилок. Некоторые блюда кушали руками, но со временем данный способ употребления пищи перестал использоваться. Люди не желали пользоваться вилками, потому что они имеют форму, схожую с хвостом черта. Из-за этого появилось поверье, что те, кто использует вили, являются слугами дьявола. Священники уверяли людей, что так считать нет никаких оснований, но их слова никто не воспринимал всерьез, ведь всех одолел страх перед вилками и сатаной.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43757163028)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Бордель Героя Социалистического Труда трактористки Паши Ангелиной (https://otari.mirtesen.ru/blog/43143657201)

У кого из советских генсеков была самая большая зарплата (https://otari.mirtesen.ru/blog/43506559418/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!