Была ли Российская Империя отсталым государством в начале 20 века?

Одним из самых распространенных мифов в истории Российского государства является "малоразвитость" страны в начале двадцатого века. Это далеко не так. Да, существенные недостатки (самодержавная власть, консервативная политика, малоземелье крестьянства, патриархальные устои) тормозили развитие государства, но не способствовали его полной несостоятельности.

Российская Империя обладала выдающимся научным потенциалом. В этот период жили и работали такие гениальные ученые как Константин Циолковский, Дмитрий Менделеев, Петр Лебедев и многие другие. Были созданы радио, новая военная техника, заложены основы космонавтики.

Капиталистические предприятия сочетались с отсталым аграрным сектором. Промышленность развивалась, но неравномерно. Совпали процессы индустриализации и монополизации. Правительство пыталось всеми силами ускорить экономическое развитие, поддерживались отечественные производители. В результате было значительно сокращено отставание Российской Империи от ведущих капиталистических держав (Германии, США, Франции и Великобритании). Была обеспечена ее экономическая независимость.

Дореволюционная Москва, 1910 год

Внутренняя торговля была слаборазвитой из-за высокого уровня бедности низших слоев общества, но внешняя динамично возрастала.

В основном заграницу вывозилось сырье.

Развивалось банковское дело и кредитная система. Благодаря этому укреплялись капиталистические отношения среди представителей крестьянства.

В начале двадцатого века империя обладала мощной армией. Например, флот по своей численности превосходил армады других государств и был хорошо оснащен (до русско-японской войны).

Николай II среди морских офицеров «Петропавловска»

Россия превратилась в среднеазиатское капиталистическое государство. Да, страна не была в числе лидеров и ошибки предыдущих правителей существенно замедляли ее прогресс, но Российская Империя обладала значительным потенциалом для дальнейшего развития. Все успехи были перечеркнуты необдуманными решениями Николая Второго и участием в Первой мировой. Дальше будут две революции и совершенно новые основы социальной и политической жизни.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Спасибо автору этой статьи за правдивую и интересную информацию!Как известно, период с середины 80-х – до середины 90-х годов вошел в историю России как «золотое десятилетие» в развитии экономики. По объему промышленной продукции Россия вошла в пятерку крупнейших государств (Англия, Франция, США и Германия) , а по ВВП занимала 3 место в мире. Российская империя имела рекордный в мире золотой запас – 1 233 тонны.Именно тогда российский золотой червонец был самым конвертируемым в мире, а Николай II считался самым богатым человеком планеты . Благодаря аграрной реформе 1906-1910 годов общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, а по валовому сбору пшеницы Россия стояла на 1-м месте в мире, выставив в 1913 г.на мировой рынок хлеба примерно столько же зерна , сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые!

По доходу на душу населения в это время Российская империя находилась на четвёртом месте в мире. Именно тогда зафиксировался рекордный прирост населения – 50 миллионов человек, чего не наблюдалось на протяжении всей советской истории !Именно поэтому в свое время известный американский экономист Гершенкрон однозначно заявил: «Судя по темпам оснащения промышленности в первые годы царствования Николая II, Россия, несомненно – без установления коммунистического режима – уже обогнала бы Соединённые Штаты»!

Немаловажно также, что после окончания войны Российская Империя должна была получить часть польских земель, захваченных Германией: Галицию, которой владела Австро-Венгрия; контроль над стратегическими проливами Босфор и Дарданеллы, а также Константинополь. В данном случае, Черное море превращалось во внутренний водоем Российской империи! Естественно, всё это не устраивало и пугало Запад, поскольку, учитывая богатейшие природные ресурсы и интеллектуальные способности русского народа, Россия , несомненно, стала бы богатейшей и передовой страной в мире.

Исходя из этого, воспользовавшись некомпетентностью и слабоволием Николая II, Запад втянул Россию в Первую мировую войну и стал активно финансировать продажных и кровожадных большевиков для развала страны, в результате чего экономика России была разрушена, а Америка захватила рынки сбыта и стала крупнейшим поставщиком зерна в мире.

Таким образом, не большевики получили страну с сохой, а именно они тогда довели страну до сохи!В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей , которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Октябрьский переворот или революция ?(https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)

«Как советская власть угробила деревню», а Сталин уничтожил миллионы крестьян России и Украины. https://otari.mirtesen.ru/blog/43083661523/

Утопия и бездарность марксизма – ленинизма(https://otari.mirtesen.ru/blog/43703756663/)