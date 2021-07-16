Преподобный Афанасий Афонский: биография, история, икона и молитва

Среди всех святых отцов одним из самых ярких и лучезарных светил был преподобный Афанасий Афонский. Он родился примерно в 930 году. Его крестили с именем Авраамий. И был он родом из благороднейшей семьи, жившей тогда в Трапезунде (совр. Турция, еще раньше - греческая колония). Родители рано умерли, и мальчик остался круглым сиротой. Поэтому его воспитанием занялась родственница мамы, Канита, которая была супругой одного из уважаемых горожан Трапезунда.

Афанасий Афонский: житие

Когда он немного повзрослел, его заметил один императорский вельможа. Он приехал в город по делам и взял юношу с собой в Константинополь. Авраамия приняли в дом стратига Зифинизера. С ним стал заниматься известнейший учитель Афанасий, которому он вскоре стал помощником. Со временем у него появилось большое количество собственных учеников. К нему даже стали переходить подопечные Афанасия. Это случилось не потому, что он был более умным или образованным, просто он имел богоподобный облик и с каждым общался ласково и приветливо.

Император Константин VII захотел перевести его в другое учебное заведение. Однако за ним везде следовали его ученики, которые не хотели отпускать своего учителя. Подопечные были очень привязаны к ему.

Духовник

Авраамий стыдился всяких почестей и попечений. Тогда он решил отказаться от учительства, чтобы избежать ссоры и соперничества с бывшим учителем Афанасием.

В течение трех лет Авраамий и Зифинизер находились на берегах Эгейского моря. Затем вернулись в Константинополь, где стратиг познакомил юношу со святым Михаилом Малеином. Тот был игуменом мужского монастыря на Киминской горе. Его уважала вся византийская знать. Все эти люди были покорены Авраамием. И тогда тот рассказал о своем желании стать иноком. После этой беседы пришел к преподобному Михаилу его племянник Никифор Фока, бывший на то время стратегом фемы Анатолик, которому тоже сразу понравился благочестивый юноша. И тут Авраамий наконец-то обрел себе духовника - святого старца Михаила. За ним он отправился на Киминскую гору. Там принял постриг с именем Афанасий.

Отшельник

Афанасий Афонский через свою великую подвижническую жизнь от Господа получил начатки созерцания и счел перейти к жизни в полном безмолвии. Отец Михаил благословил инока удалиться в отшельническую келью, расположенную в 1,5 км от монастыря, через день принимать сухари и воду, а по ночам бодрствовать. В таком уединении застал Афанасия Никифор Фока. Он тоже захотел подвизаться вместе с ним, как только сложатся благоприятные обстоятельства.

Однажды отец Михаил дал понять всем другим монахам, что собирается сделать из Афанасия своего преемника. Некоторым из братии эта идея пришлась не по нраву. Они стали докучать хвалебными и льстивыми речами молодому послушнику. Тот же, чуждаясь всяких почестей и стремясь к безмолвию, сбегает из монастыря, прихватив с собой только самое необходимое. Он держал путь на Святую Гору Афон. Ею он любовался еще во время своего путешествия на остров Лемнос по Эгейскому морю.

Побег на Афон

Афанасий стал жить на полуострове Зигос. Чтобы сохранить в тайне свое происхождение, представился моряком Варнавою, выжившим после кораблекрушения, и даже притворился безграмотным. Однако Никифор Фока, уже будучи в сане доместика схол, стал повсюду искать инока Афанасия. Судья Фессалоники получил письмо от него, где тот просил устроить розыск на Горе Афон. И спросил у настоятеля монастыря (прота) Афона Стефана об иноке Афанасии, на что он ответил, что такого человека у них нет.

Но на Рождество 958 года в сочельник по традиции все афонские монахи должны были собраться в церкви Протата в Карее. Священник Стефан, приглядевшись к благородному облику Варнавы, понял, что это именно тот, кого разыскивают. Он заставил прочитать священный текст Григория Богослова. Молодой монах сначала сильно запинался, но отец Стефан попросил его читать, как он может. И тогда Афанасий Афонский больше не стал притворяться - все монахи преклонились перед ним от восхищения.

Пророчество

Почтеннейший святой отец Павел из обители Ксиропотам сказал пророческие слова: "Кто позже всех придет на Святую Гору, тот окажется впереди всех монахов в Царстве Небесном, и многие захотят быть у него под руководством". После этого прот Павел вызвал Афанасия на откровенный разговор. Узнав всю правду, он определил ему уединенную келью в 4 км от Кареи, чтобы тот мог находиться наедине с Богом. И пообещал, что не выдаст его.

Но иноки не давали ему покоя. Они постоянно ждали от него советов. Тогда он решил уйти на южный мыс Горы Афон Мелана, там было пустынно и очень ветрено. Здесь он стал подвергаться нападкам сатаны. Афанасий долго держался, но потом все же не выдержал и решил покинуть это место. Вдруг его пронзил небесный свет, наполнивший его радостью и пославший ему дар умиления.

Миланская лавра

Через своего брата Льва Никифор Фока узнал об Афанасии. Когда он принял командование византийскими войсками для освобождения Крита от арабских пиратов, отправил послание на Афон, чтобы ему прислали иноков-молитвенников. И вскоре по их усердным молитвам была одержана победа. Никифор стал умолять Афанасия приступить к созданию монастыря недалеко от их пустыни. И святой занялся этим.

Вскоре были отстроены часовни Иоанна Предтечи с двумя уединенными кельями для Афанасия и Никифора. А еще через некоторое время - храм во имя Божьей Матери и лавра, которую назвали Миланской. Она была построена именно на том месте, где отшельничал Афанасий, который вскоре принял схиму. И тут наступил жуткий голод (962-963 гг.). Строительство остановили. Но Афанасию было видение Богоматери, которая успокоила его и сказала, что теперь она сама станет Домостроительницей обители. После этого святой увидел, что все закрома забиты всем необходимым. Строительство продолжилось, число иноков росло.

Император Никифор II Фока

Однажды Афанасий Афонский узнал, что Никифор взошел на императорский престол. Тогда он свои обязанности игумена обители поручает Феодоту. И с монахом Антонием убегает из монастыря на Кипр в обитель Пресвитеров. Лавра постепенно пришла в упадок. Когда об этом узнал Афанасий, он решил вернуться обратно. Император же разыскивал их повсюду. Афанасий вернулся. После этого жизнь в монастыре опять возродилась.

Встреча Афанасия и Никифора состоялась в Константинополе. Император просил его подождать с обетом, когда позволят обстоятельства. Афанасий предрек ему смерть на троне. И призвал его быть справедливым и милосердным правителем. Лавра Афанасия получила статус царской. Правитель передавал на ее развитие значительные пособия. Но вскоре Никифора убил соперник, занявший его престол. Это был Иоанн Цимисхием (969-976 гг.). После встречи с мудрым святым он назначил пособия в два раза больше, чем прежний правитель. К концу жизни Афанасия насельников монастыря насчитывалось 120 человек. Он для всех стал наставником и духовным отцом. Все его любили. Он был очень внимательным в руководстве общиной. Преподобный исцелил многих больных. Однако, скрывая свои чудодейственные молитвенные силы, он просто раздавал им лекарственные травы.

Откровение о кончине

Лаврский храм решили расширить. Оставалось только возвести купол, как святому отцу было Божественное откровение о том, что он скоро отойдет в мир иной. Тогда Афанасий Афонский собрал всех своих учеников. Он облачился в праздничные одежды и отправился на площадку, чтобы посмотреть, как идет строительство. В это время купол рухнул и накрыл собой Афанасия и шестерых монахов. В итоге пятеро оказались мертвы. Долго оставались живыми каменщик Даниил и игумен Афанасий, которые три часа были под обломками и молились Богу. Когда их освободили, они уже были мертвы. У Афанасия была только одна рана на ноге и крестообразно сложены руки. Его тело было нетленно. А из ран точилась живая кровь. Ее собрали, и потом она исцеляла людей.

Преподобный умер в 980 году. Его память Церковь чтит 5 (18) июля. После кончины прошло уже много сотен лет, но святой Афанасий Афонский и сейчас помогает людям. У его могилы постоянно горит неугасимая лампада. 5 июля 1981 года Великая лавра отмечала празднование возвращения к общежительному уставу после многовековой идиоритмии. В это время на могиле святого на стекле киота иконы выступило благоуханное миро, которое говорило об одобрении преподобного.

Афанасий Афонский в чем помогает?

Этому святому молятся о том, чтобы он помог справиться с искушениями и делами житейскими. Ему также молятся об исцелении недугов: как душевных, так и физических. Для тяжелобольного у него просят легкой смерти. Акафист Афанасию Афонскому начинается со слов: «Избранный от града Трапезунда во Афоне постнически просиявый…» Это хвалебное церковное пение, при котором нельзя сидеть. Это своего рода гимн, восхваление тому или иному святому.

Необыкновенно красивая икона Афанасия Афонского знакомит нас с ликом великого святого седовласого подвижника и молитвенника, мудрого и прозорливого старца, который всю свою жизнь посвятил служению Богу и людям. Он и до сих пор является небесным воином Христовым, готовым в любую минуту помочь нуждающемуся человеку, стоит только к нему обратиться с верой и молитвой: «Преподобний отче Афанасий, изрядный угодниче Христов и великий Афонский чудотворче…».

Источник : https://religiya.temaretik.com/2256826340992355113/

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