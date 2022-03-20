История появления тушенки в СССР

Одна из легенд гласит, что тушенка появилась только в годы Второй мировой войны, когда мясо в жестяных банках стало поставляться в СССР в качестве гуманитарной помощи от американских союзников. На деле же вся история легендарной тушенки в России развивалась не совсем так, точнее совсем не так. Первый консервный завод появился в России аж в 1870 году, а привычной пищей для российских солдат пресловутое «мясо в банках» стало еще во времена Первой мировой войны. Но как бы то ни было, интересно проследить всю историю этого знакового для большинства наших сограждан продукта.

Первые консервы, как известно, появились во Франции в начале 19 века благодаря гению механика Питера Дюрана, придумавшего банки из пищевой жести. Само собой, отличие от современных образцов было разительным, ведь изготавливались те банки вручную и имели неудобную крышку. Уже с 1826 года английская армия включила консервы в рацион своих солдат, после того, как их государство приобрело патент, и производство консервов заработало на полную мощь. Правда для открытия банки солдатам тогда недостаточно было ножа — в ход шли молоток и долото.





Наше государство тоже присматривалось к интересному способу консервации пищи для армии.

Однако в течение нескольких десятилетий мясо в жестяных банках в России не приживалось. После серии испытаний купленного на западе продукта на заключенных и студентах тушенке все-таки был дан зеленый свет, и в 1870 году в нашей стране появился первый консервный завод.





Фразой «Belle Epoque» («Прекрасная эпоха») в европейской истории — прежде всего французской и бельгийской — обозначают эпоху последних десятилетий 19 века и до начала Первой мировой войны. На эти же годы пришелся и расцвет тушенки — к началу 20 века консервирование успело стать традиционным способом заготовки продуктов. Но если 1914 год ознаменовал конец «Прекрасной эпохи», то для тушенки он стал настоящим звездным часом. Главным заказчиком консервных заводов в годы войны была армия. В Петербурге, к примеру, выпускали пять видов консервов — рагу, кашу, мясо с горохом, гороховую похлебку и жареную говядину (или баранину) — которыми питались в том числе и солдаты.





В 1915 году русской армии ограниченными партиями начали поставлять так называемую «саморазогревающуюся тушенку». Днище банки поворачивалось, чем приводило в соприкосновение негашеную известь с водой, и в результате реакции получалась подогретое блюдо, причем без всякого дыма, что в военных условиях было критически важно. Это изобретение русского инженера Евгения Федорова после Первой мировой, к сожалению, было забыто в нашей стране, зато сильно впечатлило немцев, к следующей войне успевших наладить серийное производство.





Впрочем, ко Второй мировой приличные запасы тушенки были созданы и в СССР, но армейские склады и базы Госрезерва, где эти запасы находились, располагались главным образом в западной части СССР и по большей части были захвачены немцами. Оставшиеся запасы были исчерпаны к 1943 году. После этого тушенка, которую ели советские солдаты, стала американской. По ленд-лизу — госпрограмме, по которой США передавало своим союзникам боеприпасы, технику, продовольствие и сырье — американцы поставляли в СССР тушенку и другие продукты, дававшие весомые дополнительные калории советским солдатам.





Про послевоенное время существует одна легенда. В 1966 году во Всесоюзный НИИ консервной промышленности зашёл пожилой мужчина и поставил на стол банку консервов с надписью «Петропавловский консервный завод. Мясо тушёное. 1916 год». Владелец этой банки, получил ее на фронте еще во время Первой мировой войны. Проведенные учеными анализ и дегустация показали, что тушёное мясо отлично сохранилось, несмотря на 50 лет нахождения в банке. Собственно, сворачивать производство тушенки в то время никто и не собирался, просто в очередной раз этот продукт подтвердил свое главное свойство — устойчивость к многолетнему хранению.

В послевоенном СССР тушенка, как и многое другое, была дефицитным продуктом. Производство контролировалось, а продукция в первую очередь шла на нужны армии и других объектов ВПК. Когда ее срок годности — от трех до шести лет — подходил к концу, тушенка поступала в свободную продажу, откуда нещадно расхватывалась рядовыми потребителями. Благосостояние семьи тогда нередко определялось наличием в дальнем углу шкафа неприкосновенного запаса, состоящего из сгущенки, тушенки, шпротов и растворимого кофе. Получить эти категории продуктов можно было либо по талонам, либо по спецзаказам для особо привилегированных слоев населения.

После падения СССР одни предприниматели начали распродавать тушенку с армейских складов, другие занялись производством и выпуском новой продукции. Так как стандарты и контроль качества во многом оказались сильно размытыми, то под названиями типа «Тушенка армейская» или «Тушенка домашняя» российский потребитель теперь может обнаружить все что угодно. Даже фраза «Изготовлена по ГОСТ» не гарантирует качество продукта — сам ГОСТ никто не отменял, но за его несоблюдение производитель не несет серьезной ответственности. Так что при выборе тушенки сегодня стоит обращать внимание на высший сорт, полностью натуральный состав и отзывы о продукте. В остальном же тушенка остается незаменимым продуктом в условиях, когда приготовление или долгое хранение свежего мяса невозможно.

Источник : http://ymorno.ru/index.php?showtopic=82470&hl=%F2%F3%F8%...

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