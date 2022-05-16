"Утренний дар": что ожидали жёны от своих мужей после брачной ночи

Новоявленная супруга с трепетом ожидала утра: обрадует ли её муж с утра "утренним даром"? Традицией, которая была принята в Средние Века для всех новобрачных независимо от статуса в обществе.

Положение женщины в средневековье было весьма плачевным. Однако, благодаря закону появились некие нормативы, способные финансово защитить женщину. Начну с приданного. Ведь именно приданное невесты было её финансовой подушкой, которой, правда, распоряжался муж. Это было принято ещё со времён Древнего Рима.

Тогда приданное не только было гарантом безопасности невесты, но и её братьев, которые не желали делиться своим наследством с сёстрами. А когда женщина получала приданное от родителей, то чаще всего уже не могла претендовать на их имущество.

Игнацио де Леон Эскозура

Но чтобы несносные родственники по мужу не удушили невесту раньше времени, забрав всё приданное, то составлялся брачный контракт. В разных странах и разных эпохах брачный договор отличался. К примеру, если супруга умирала раньше времени, то часть приданного могла быть возвращена её родителям, а порой, переходила в наследство её детям, если таковые имелись.

Брак в прошлые столетия был неким договором купли-продажи между двумя семьями.

За невесту давали приданное, а жених в свою очередь преподносил до брака — "дар невесте", а после брака — "утренний дар". Как вы догадались речь идет о деньгах, украшениях и имуществе.

Размер "дара" зависел от статуса невесты и жениха. Аристократки и королевские особы получали в дар замки и земли. Знатные женщины — драгоценности, небольшие особняки. Обычные женщины получали: одежду, постельное белье, ночные рубашки, посуду и прочую домашнюю утварь. Тут важно, что мужчина дарил такой подарок, который был соразмерен его статусу и доходу. Как вы думаете, как бы отреагировала девушка, если бы принц преподнес ей поварешки? Вряд ли бы обрадовалась!

Кисть Жозе Каро

"Утренний дар" был собственностью жены, которой она могла распоряжаться по своему усмотрению. Именно приданное и "утренний дар" гарантировано доставались вдове или разведенной женщине. По крайней мере так было во Флоренции. Своего рода это была финансовая подушка для супруги.

Королева франков Брунгильда, жившая в VI веке. Если быть точнее, то я бы назвала Брунгильду больше королевой Австразии — небольшое государство на территории нынешней Франции.

В качестве "утреннего дара" вестготская принцесса получила: печать королевы с именем и гербом, королевские украшения и роскошные наряды, шитые золотом, мебель, дорогой столовый сервиз и кошелек с монетами. Кстати, деньги в то время ценились не так сильно и монеты чеканились в ничтожном количестве. Впрочем, эта тема для другой статьи.

"Утренний дар" напоминает завуалированный выкуп невесты, но в более приличном варианте. В любом случае я считаю это закон Средних Веков весьма нужным. У женщины на чёрный день всегда были некие средства.

А если женщина становилась вдовой, то к её приданному и "утреннему дару" добавлялась вдовья доля. Если мы берем за пример средневековую Англию, то обычно это гарантированная треть от земель и состояния почившего супруга.

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А вы знали об этом?

На сегодняшний день существует 18 книг, переплетённых человеческой кожей. Эта практика получила название «антроподермический переплёт». Есть даже отдельная группа учёных, которые занимаются исследованиями на эту тему – «Антроподермический книжный проект» (англ. Anthropodermic Book Project). Команда подтвердила существование 18 книг с переплётом из человеческой кожи.

У женщины по имени Шанья Изом болезнь настолько редкая и загадочная, что не существует методов её лечения. Нет даже ни одного задокументированного случая этого заболевания, кроме её собственного. У болезни Изом нет названия, и она заключается в том, что у женщины вместо волос растут ногти.

Это ужасно.Причина болезни неизвестна – возможно, так проявляется аллергическая реакция на стероидные препараты, которая приводит к тому, что волосяные фолликулы производят в 12 раз больше клеток кожи, чем нужно, в виде плотных, богатых кератином наростов. По сути, это ногти. И они растут почти по всему телу!

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43554913914).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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