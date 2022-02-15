5 разрушительных привычек, которыми вы убиваете любовь к себе

Часто мы не замечаем, как собственными мыслями и действиями приносим себе вред и ухудшаем ментальное здоровье. Какие установки мешают нам жить, развиваться и любить себя?

О важности любви к себе мы слышим очень часто. Редко можно встретить людей, которые не хотели бы себя любить. Однако мало кто знает, что такое любовь к себе на самом деле. Об этом чувстве и о том, как мы, сами того не желая, убиваем любовь к себе каждый день, рассказывает Людмила Чечерина, клинический психолог, эксперт Women’s Privacy.

Что такое любовь к себе и почему она важна? В психологии под любовью к себе чаще всего подразумевается позитивное отношение к собственной персоне. Человек, который любит себя, уверен в своих силах, уважает и умеет удовлетворять свои потребности, осознает и принимает свои особенности. Он считает себя важным и нужным. Психологические исследования показывают: представление о себе влияет почти на все сферы жизни. Они определяют наше настроение, отношения с близкими, способность к достижениям. Чем больше мы себя любим, тем мы счастливее и успешнее. Именно поэтому в развитых странах идея заботы о себе настолько распространена. Однако, несмотря на популярность идеи любви к себе, многие люди все еще регулярно совершают ошибки, которые убивают это чувство. И вот самые популярные из них. И вот самые популярные из них.

Вы постоянно ругаете себя и ищете в себе недостатки Мы часто фокусируемся на собственных слабостях и ищем промахи в поведении. На подобные размышления уходит много времени и сил. И пусть мы считаем, что благодаря такому анализу становимся мудрее и успешнее, на деле это превращает жизнь в малоприятное занятие. Почему человеку свойственно такое поведение? Все дело в эволюции. Мозг человека формировался в условиях борьбы за выживание. Он научился быстро реагировать на возможную опасность и фокусироваться на ошибках, чтобы увеличить шансы выжить. И такое поведение действительно полезно, когда нашей жизни что-то угрожает. Но большинство людей в современном мире не сталкивается с такими ситуациями. Сегодня для человека актуально быть гибким, коммуникабельным, рассудительным. Нам стало полезнее концентрироваться на позитиве, а не на негативе.

Да, внимание к опасностям помогало нашему виду выжить. Но теперь мы живем в мире, где одна из самых главных целей — быть счастливыми, а для этого нужны другие стратегии. Вместо того, чтобы критиковать себя, обратите внимание на свои сильные стороны. Исследование показывают, что, опираясь на наши достоинства, мы увеличиваем продуктивность, целеустремленность, энергичность, налаживаем отношения с окружающими.

К сожалению, умение признавать свои достоинства — редкость. Так, исследование, проведенное в Великобритании в 2001 году, показало: две трети опрошенных вообще считают, что у них нет сильных сторон. Как быть, если вы не знаете своих сильных сторон? Есть два способа, которые дополняют друг друга. Если вы говорите по-английски, можно пройти американский тест «Values in Action Inventory of Strengths». Его разработали ученые Селигман и Петерсон. Он основан на 24 сильных чертах характера, и после прохождения вы увидите рейтинг ваших сильных сторон. Или же поговорите с вашими близкими, друзьями и коллегами, которые ценят вас и любят.

Часто качества, за которые мы себя ругаем, на деле хороши и помогают нам добиваться целей. Так, прямолинейность и строгость помогут добиться успеха в бизнесе, а тревожность — решить проблему с минимальными рисками. Не торопитесь радикально себя менять. Лучше научитесь проявлять гибкость и демонстрировать свои качества там, где они приведут к лучшему эффекту. Помните, что зачастую ваши «недостатки» — ваше главное достоинство.

Вы расцениваете свои ошибки и неудачу как провал или катастрофу

Такое обычно бывает с людьми, которые основывают свою ценность только на достижениях. Это ненадежная стратегия. Достижения могут принести временное удовлетворение, но не счастье, поэтому часто успешные «достигаторы» страдают депрессией (читайте также: 8 признаков, что у вас синдром достигатора (и почему это плохо).

В мире не все зависит от нас, и порой наши усилия могут не привести к результату. Все мы ошибаемся и делаем глупости. Это неотъемлемая часть жизни. И если после каждого промаха мы будем впадать в уныние, сохранять благополучное ментальное состояние будет сложно. Куда эффективнее относиться к своим ошибкам как к опыту, который поможет вам понять что-то важное про себя. Научитесь принимать свои переживания из-за неудачи и анализировать свои ошибки без самобичевания.

Не нужно подавлять в себе чувство вины, страха, стыда и разочарования. Это нормальные переживания, которые испытывают миллионы людей во всем мире. Но в первую очередь спросите себя: «Оправдано ли это чувство сейчас?» Если ответ положительный, то лучше потратьте энергию на изменение ситуации, чем на самобичевание. Часто мы виним себя зря. Патологическое чувство вины существенно влияет на самооценку и самопринятие, делает нас беспомощными.

Вы сильно зависите от одобрения и признания окружающих

Формировать мнение о себе только через призму мнения окружающих — опасно. Тем не менее, нам очень свойственна такая стратегия поведения, ведь мы живем в социуме. То, что нам приятно чужое одобрение — нормально. Проблемы появляются тогда, когда ваше уважение к себе целиком и полностью зависит от других людей. В таком случае ваша самооценка нестабильна. Ей все время нужна «подпитка» восхищением, и без нее любовь к себе угасает.

Если вы заметили за собой чрезмерную зависимость от одобрения окружающих, начните с малого. В определенных ситуациях — сперва простых и понятных — действуйте без оглядки на других. Объективно оцените свои достоинства, не забывайте хвалить себя за достижения и победы. Сравнивайте свои заслуги со своими успехами в прошлом. Сравнивать свои успехи с успехами других, кстати, тоже можно. Если делать это правильно, можно не только поднять себе самооценку, но и понять, в какую сторону двигаться, чтобы улучшить свои результаты. Здорово, если в вашем окружении есть близкие люди, мнению которых вы можете доверять. И в то же время даже к их оценкам стоит относиться рационально и вдумчиво.

Вы думаете, что можете любить себя только за внешность, талант или успешность

К сожалению, даже ослепительная красота и мировая известность не гарантируют любви к себе. Опасно, когда главной целью для человека становится сохранение только своего прекрасного образа. В этом случае самооценка перестает отражать реальную жизнь и может исказить окружающий мир. Этот путь ведет в тупик, требует бесконечного контроля, подавления страхов, отнимает много сил. В основе позитивной самооценки — уверенность в себе и самоуважение, опора на свои способности и потенциал, понимание собственных ограничений и принятие своих слабостей.

Вы требуете от себя непосильных изменений здесь и сейчас

Мы меняемся постоянно и неизбежно. Мы можем начать менять отношение к себе в любом возрасте, даже если до этого много лет жили с негативной и неустойчивой самооценкой. Человеческий мозг поразительно устроен, это доказывают исследования нейропластичности нейронных структур.

Беда случается тогда, когда мы пытаемся резко изменить себя за один день. Представление о том, что мы можем измениться быстро, приводит к разочарованию в себе и выгоранию. Начните изменения с предварительной подготовки, самоисследования. Это поможет понять, что с нами происходит, и куда двигаться дальше. Решите, что вы хотите изменить в себе, от каких привычек и установок избавиться. Проанализируйте, чего вам не хватает для устойчивой позитивной самооценки, чему полезно научиться, что должно появиться в вашей жизни.

Для начала придумайте самые простые действия, маленький посильный шаг. Двигайтесь постепенно, наблюдая как эти шаги повышают вашу любовь к себе. Не торопитесь. Важно, чтобы в ходе изменений вы чувствовали себя довольными, счастливыми, без тяжести и загруженности. Сохраняйте терпение и настойчивость. Думайте о раскрытии своей личности, ваших потребностях и желаниях, а не о том, как произвести впечатление на других.