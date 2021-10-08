Почему первые цивилизации появились лишь 5500 лет назад - и одновременно

Первые цивилизации появляются на Земле в IV тысячелетии до новой эры. Причём, практически синхронно повсюду: в Египте, Междуречье, Индии, Дальнем Востоке. Даже в Перу. Учитывая неизбежную долю произвола при решении вопроса, что считать уже «цивилизацией», а что ещё нет, споры кто успел раньше, египтяне или шумеры, лишены смысла. Так или иначе, 5500 лет назад на всей планете произошло нечто, поднявшее культуру на новый уровень. Почему-то недостижимый раньше. Почему же тогда – ни раньше, и ни позже, а именно тогда.

Началась все с того, что 12 тысяч лет назад последнее Вюрмское оледенение внезапно закончилось. Ничто, как говорится, не предвещало. Оледенение продолжалось 100 тысяч лет. Глетчеры иногда отступали, чтобы взять разгон, но это был обман, они возвращались и с каждым разом продвигались всё дальше, 20 тысяч лет назад побив в очередной раз рекорды.

Все уже привыкли к кризису, к тому, что с каждым годом становится все хуже и хуже. И во время последнего рекорда вымерли даже мамонты.

При этом ледниковая эпоха была временем не столько холодным (там, где реально было холодно, люди не жили, и мамонты, кстати, тоже), сколько сухим. Глетчеры высасывали пар из атмосферы, толкая перед собой обширную полосу пустынь, полупустынь, а в лучшем случае степей или тундростепей.

Ближе к экватору оставалась, разумеется, зона влажных лесов. Но тут есть нюанс. Это были леса, в которых зрение во время охоты менее важно, чем обоняние и слух. В общем, непривычный и неудобный для человека ландшафт.

И люди жили в основном в степях и полупустынях. Они были, как это в данных условиях практиковалось позже, - кочевниками. Технологии же находились на уровне мезолита. То есть, широко практиковалось применение орудий с деревянной или костяной рукоятью и лезвием из мелких вклеенных осколков кремня или обсидиана. Такие орудия весили мало, что пешему кочевнику и требовалось.

Отступление ледника резко повысило биологическую продуктивность угодий и, для начала, уже 9-12 тысяч лет назад, вызвала к жизни такое странное явление, как «оседлое собирательство», получившее распространение там, где дикорастущие злаки или иные съедобные растения встречались в изобилии.

К этому периоду относятся первые постоянные поселения (в том числе укреплённые, такие как Чатал-Хююк), и мезолитические храмы (Гёбек-Тепе). Участки же, на которых сочетание условий сделало оседлость возможной, оказались разбросаны по всей планете. В основном совпадая как раз с районами возникновения цивилизаций.

Но до цивилизаций было ещё далеко. Во-первых, потребовалось изобрести земледелие. «Дикие» поля быстро истощались, поскольку человек препятствовал воспроизводству пшеницы, и те зарастали сорной травой.

Ну, а если построены уже и крепость, и храм, идти в другое место - не вариант. Надо пахать.

Потребовалось изобрести ещё многое, начиная с горшков для хранения припасов. Раньше такой проблемы не было, охотники и собиратели добывали не больше, чем могли съесть. Теперь же людей осадили мыши.

Оседлость создавала предпосылки для изобретательства, но процесс занимал время. В результате, полноценный неолит наступил лишь 6000 лет назад. Земледельцы к этому времени расселились далеко за пределы первоначальных регионов, освоив все территории с приемлемым климатом.

Но цивилизаций ещё не было. Для комплекта не хватало ещё одного изобретения — ирригации. Все древнейшие цивилизации возникли там, где для возделывания земли понадобилось строить оросительные (или осушительные) каналы. Это были слишком масштабные проекты для одного племени. Требовался такой сплачивающий массы фактор, как государство.

Таким образом, цивилизации и не могли возникнуть ранее, чем 6000 лет назад, так как не был достигнут нужный уровень развития технологий.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как Жуков избежал репрессий «большого террора»

Почему солдаток на Руси считали гулящими, и что ждало их незаконнорожденных детей

Чистый гений: 10 фактов о великом Моцарте