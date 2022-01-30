Возвращение погон в армии: зачем на самом деле Сталин пошёл на такой шаг в 1943 году                                                                                                                                                        

«Важными событиями в жизни Красной Армии был переход на новую форму одежды и введение в начале января 1943 года новых знаков различия – погон. Введение погон в армии и во флоте подчёркивало преемственность лучших традиций русской армии», – было написано в официальной «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза», вышедшей в начале 60-х годов, при Никита Хрущёве.

За этими скупыми строками – целая история длившегося четверть века шельмования погон и их носителей – «золотопогонников». Не все в советских вооружённых силах на «ура» восприняли это новшество, как бы воскресавшее «царский режим», – так велика была инерция послереволюционных лет.



Обычно историки пишут, что введение погон было предпринято Сталиным в рамках политики по поднятию боевого духа советских войск, где он делал главную опору на русский патриотизм и старался максимально воспроизвести, в новых условиях, атрибуты Российской империи. Однако не совсем понятно при этом, почему для введения погон был выбран именно этот момент – зима 1943 года.

Ещё не закончилась битва под Сталинградом, не была разгромлена окружённая там группировка немецких войск. Красная армия только-только начала одерживать первые крупные победы, и до завершения коренного перелома было ещё очень далеко. Если введением погон Сталин рассчитывал добиться существенного повышения морального духа советских войск, то, спрашивается, почему он не предпринял такой шаг раньше? Если он стремился реставрировать имперские атрибуты, то такой шаг мог вызвать недоумение в вооружённых силах. Действительно, РККА все свои победы одерживала без погон, зачем они вдруг понадобились?

Однако, момент, наверное, был выбран психологически тонко. Действительно, в период поражений само по себе введение погон не подняло бы настроение бойцов и командиров. В то же время, только что одержанные первые успехи подавали очень большие надежды на перелом войны и на победу. Но к победе ещё надо было идти и идти. Сталин решил осенить этот победный путь почти с самого его начала перелицовкой военной формы.



Пятиконечные звёздочки серебристого цвета были и на погонах офицеров и двух младших генеральских чинов в Российской Императорской Армии (но не Флота). Новая советская форма по сути дела повторила эту систему знаков. С теми отличиями, что звёзды стали крупнее, появились на погонах всех генералов и маршалов, а также были введены в советском Военно-Морском Флоте.

Характерно, что введению погон предшествовала постепенная негласная реабилитация слова «офицер», которое также два с лишним десятилетия дискредитировалось и связывалось с «проклятым царским режимом». В РККА были не офицеры, а «красные командиры». Они и оставались такими даже после введения в 1935 году офицерских званий от младшего лейтенанта до полковника. Юридически термин «офицеры» появился только в 1946 году в связи с переименованием РККА в Советскую Армию, а до этого они назывались «средним и старшим командным и начальствующим составом».

Но в праздничном приказе наркома обороны И.В. Сталина 7 ноября 1942 года, как раз накануне контрнаступления под Сталинградом, впервые в столь важном документе было употреблено слово «офицеры» применительно к командирам Красной Армии и Флота и подчёркнут «высокий стиль» этого понятия.



Интересно обоснование, которое дала правительственная пресса введению погон. Так, в номере газеты «Красная Звезда» от 7 января 1943 года, в котором был опубликован приказ наркома обороны о новой форме и знаках различия, приводилось такое разъяснение: «Погоны были традиционным украшением доблестной русской армии. Мы, законные наследники русской воинской славы, берём из арсенала наших отцов и дедов всё лучшее, что способствовало поднятию воинского духа и укреплению дисциплины. Введение погон ещё раз подтверждает славную преемственность воинских традиций, которая так ценна для армии, любящей своё отечество, дорожащей родной историей.

Погоны не только деталь одежды. Это знак воинского достоинства и воинской чести... Надевая погоны – новые знаки различия и воинской чести – мы почувствуем ещё явственнее тот долг, который лежит на армии, защищающей родину от немецко-фашистских банд. Народ даёт армии эти знаки чести, требуя при этом, чтобы честь армии поддерживалась на полях сражений». Показательно, что этот символ преемственности почувствовали и враги, причём это их очень сильно напугало.

Об этом свидетельствует распространявшаяся оккупантами агитка «Сталин обалдел от страха»: «По приказу Сталина в красной армии ведены погоны, эполеты... Готовится переименование красной армии в русскую. Священникам разрешено служить молебны о ниспослании победы красной армии. Красный флаг советской власти предполагается заменить трёхцветным... Чтобы удержаться у власти, хитрейший людоед Сталин идёт на всё... Не хватает только того, чтобы он провозгласил себя императором».



Решение Сталина выглядело спонтанным и неожиданным только для широкой публики. На самом деле он давно шёл к этому. В атрибутах государства и армии до войны уже утвердилось многое из того, что упертые революционеры, вроде Троцкого, воспринимали как «монархическую реставрацию». Так, в 1935 году, как уже говорилось, были введены офицерские звания, в 1940-м – маршальские. Оставался небольшой шаг до восстановления дореволюционных знаков различия, с небольшими поправками, и этот шаг был сделан в 1942 году.

До победы под Москвой этот вопрос просто не успели решить технически – было не до него. Но в 1942 году за него взялись основательно и начали готовить образцы новой военной формы. В сентябре или октябре 1942 года, по свидетельству начальника Генштаба маршала Александра Василевского, Сталин, после очередного доклада ему, запросил его и Георгий Жукова мнения о предстоящем введении погон. Оказывается, по меньшей мере с лета того года этот вопрос был предметом поручения Сталина начальнику Главного управления тыла РККА генералу Андрею Хрулёву и регулярных с ним обсуждений.

По свидетельству главного маршала артиллерии Николая Воронова, основным мотивом введения погон стало восстановление единоначалия и отмена института военных комиссаров (с октября 1942 года). Есть версии, что Сталин вдохновлялся примером царского генерала Андрея Снесарева, военспеца в РККА на гражданской войне, всегда носившего погоны, а также пьесой Михаила Булгакова «Дни Турбиных». Так ли это – проверить нельзя. Точно также остаётся легендой, но символичной, версия, что Сталин издал приказ специально в канун Рождества – 24 декабря по старому стилю.



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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

После летней кампании 1941 года Сталину стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу и поэтому 9 ноября 1941 года в своей знаменитой речи Сталин был вынужден предложить народу страны Советов вдохновляться мужественным образом великих предков: Кутузова, Суворова, Невского и т. д.(правда, у ортодоксальных коммунистов этот список вызвал негодование!).

Именно поэтому для повышения морального духа советских войск он возродил даже традиционный атрибут воинского достоинства и чести «погоны» доблестных военных Российской империи. Любопытно также, что Сталин хотел даже сделать официальным флагом РСФСР царский триколор, однако передумал , испугавшись негативной реакции на данное предложение высоких партийных чинов! Чтобы еще больше поднять боевой дух советских войск, Сталин, делая главную опору на русский патриотизм, отказался от большевистских званий «политрук», «комбриг» и т.д. , реабилитировав звание «офицер», которое два с лишним десятилетия дискредитировалось, поскольку связывалось с «проклятым царским режимом»!

Как не парадоксально, но во время фашистского наступления на Москву, по приказу Сталина коммунистический лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был запрещен и внезапно пропал со страниц советских газет. Причиной этого очередного маразма Сталина стало то, что этот лозунг, по его мнению, мог напоминать советскому солдату, что по ту сторону фронта находится такой же пролетарий и это могло вызвать ненужную симпатию к врагу .

Кроме того, когда от силы патриотического чувства советского народа зависело его будущее, Сталин принял решение заменить «устаревший», по его мнению «Интернационал» , новым, соответствующим духу времени государственным гимном. Строки нового государственного гимна «Союз нерушимый республик свободных/ Сплотила навеки великая Русь» стали знаковыми и служили усилению духовности нации! Правда, после смерти кровавого диктатора , на всех официальных мероприятиях, по указанию Хрущева, звучала только музыка гимна без текста , чтобы люди не слышали лестных слов о Сталине («Нас вырастил Сталин – на верность народу,/ На труд и на подвиги нас вдохновил»)! Только 27 мая 1977 года Президиум Верховного Совета СССР официально утвердил новую редакцию государственного гимна страны, предложенную неизменным Сергеем Михалковым, в которой больше ни слова не говорилось об «отце нации», зато прославлялась не упоминавшаяся прежде «Партия Ленина – сила народная, ведущая страну к торжеству коммунизма»!

Немаловажно также, что резкий поворот в политике Сталина по отношению к церкви произошел только после того, когда он , обратившись к ней за помощью в мобилизации народа против иностранных захватчиков, убедился , насколько эффективно можно использовать религиозность людей для поднятия воинствующего духа народа !Именно после этого Сталин повернулся лицом к церкви и восстановил патриаршества и другие церковные институты.

А ведь в 1928 году в одном из интервью центральной партийной прессе Сталин заявил: «Надо пожалеть, что духовенство не было с корнем ликвидировано»! Вместе с тем в 1932 году была объявлена «безбожная пятилетка» , а к 1 мая 1937 года официально намечалось закрыть все храмы в СССР и ликвидировать духовенство как класс. Любопытно, что подобное отношение Сталина к религии с юных лет ,когда он , семинарист-недоучка, однажды запустил свинью в синагогу в Тифлисе! Вот она – двуликая и и ужасающая сущность тирана, который ради своего спасения был готов на любую подлость и обман !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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