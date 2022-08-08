Почему москвичи изгнали Дмитрия Донского с семьёй в 1382 году

В 1382 году, как сообщают летописи, золотоордынский хан Тохтамыш обманом взял и сжёг Москву, отомстив за поражение татар на Куликовом поле и снова обложив Русь тяжкой данью. Так об этом событии рассказывается в любом учебнике истории.

Нашествие Тохтамыша на Москву

Традиционная версия событий 1382 года на Руси такова. После победы на Куликовом поле московский князь Дмитрий Донской полагал, что добился полной независимости от Золотой Орды. Поэтому он не спешил выражать покорность новому хану Тохтамышу, который, между тем, значительно усиливался. Весной 1382 года Тохтамыш велел похватать всех русских купцов, находившихся в Золотой Орде, чтобы они не могли предупредить Русь о его военных приготовлениях. После чего Тохтамыш двинулся на Москву, чтобы покарать Дмитрия Донского.

Внезапное нападение хана застало Дмитрия врасплох. Рязанский князь Олег предал Русь, показав Тохтамышу броды на Оке. Нижегородский князь Дмитрий, тесть московского князя, отправил к Тохтамышу своих сыновей – Василия и Симеона – с дарами и изъявлением покорности. Донской остался один.

Чтобы избежать пленения татарами, Донской отправился в северные области своего княжества собирать войско. В Москве для организации обороны остался митрополит Киприан. Но он не смог удержать в повиновении народ, взволнованный известиями об отъезде князя и приближении татар. Митрополиту пришлось выехать из Москвы вместе с семьёй князя. Москвичи установили какую-то свою власть, причём видную роль в ней играл некий воевода Остей. Летописи упоминают о «замятне», которая сопровождала выезд митрополита и княжеской семьи, а этим словом летописцы всегда называли народное восстание, мятеж, смуту.

Тем не менее москвичи четыре дня отбивали приступы татар, после чего Тохтамыш пошёл на хитрость. Он обещал москвичам, что не тронет их, если те впустят татар осмотреть город. В ханском слове ручались находившиеся при его войске сыновья нижегородского князя. Поразительно наивные, судя по рассказу летописи, москвичи поверили Тохтамышу, открыли ворота и вышли навстречу хану с дарами. Тут татары, по сигналу Тохтамыша, бросились рубить москвичей, ворвались в город, разграбили и предали его пламени. По подсчёту историка Дмитрия Иловайского, погибло тридцать тысяч жителей Москвы и окрестностей, да ещё тысяч 20-25 было уведено татарами в рабство.

Татарские отряды, рассыпавшись по Московской земле, разорили ещё ряд городов. Серпуховской удельный князь Владимир Андреевич разбил, однако, один из отрядов татар под Волоколамском. Тем временем Дмитрий Донской, собрав войско, приближался. Тохтамыш, узнав об этом, решил отступить. Но он уходил победителем. Московский князь приехал вместе с митрополитом на пепелище столицы и был вынужден снова платить дань Золотой Орде.

Нелогичность традиционной версии

В традиционном рассказе о событиях 1382 года много нестыковок и несуразностей. Прежде всего, не вызывает доверия летописная версия взятия Москвы. Трудно представить, что москвичи были столь наивны, что доверились своему врагу, положившись на его обещание никого не трогать, если они добровольно выразят покорность. Да и не было, судя по описанию, у москвичей вообще никакой мотивации сдаваться всего через четыре дня после начала успешной, как гласит летопись, обороны города.

Привлечение клятвы нижегородских князей для объяснения этого странного события тоже ничего не даёт. С какой стати москвичи должны были верить этим перебежчикам из русского стана во вражеский, если, конечно, всё обстояло именно так, как рассказывает летопись?

Не меньшее удивление вызывает трусливое поведение князя Дмитрия Донского, который бежал из Москвы прежде своей жены и детей, оставив для управления городом духовное лицо, чуждое ратных и гражданских дел. При этом следует иметь в виду, что между московским князем и митрополитом долгое время был конфликт. Дмитрий согласился впустить Киприана в Москву только в 1381 году.

Летопись в связи с событиями 1382 года не говорит, откуда во главе обороны Москвы взялся Остей, упоминая лишь, что он был родом из Литвы, внуком Ольгерда. Когда Тохтамыш захватил Москву, то Остея взяли в плен и умертвили. Однако те же летописи упоминают Остея позже, в 1385 году, называя его наместником князя Дмитрия в Коломне. Как же это он так сумел воскреснуть?

Отъезжавшую великокняжескую семью многие москвичи провожали поносными словами, и дело даже чуть не дошло до насилия. Но никакие верноподданнические чувства не сдерживали москвичей в отношении многих знатных и богатых людей, также стремившихся покинуть город, и их, по рассказу летописца, выпускали не иначе, как дочиста ограбивши.

Кто восстал против князя в Москве

Итак, самым главным фактом событий лета 1382 года в Москве стало народное восстание, выразившееся в фактическом свержении княжеской и установлении какой-то своей, альтернативной власти. Из этого, по всей видимости, и надо исходить, пытаясь понять и объяснить себе происходившее.

У части московского населения были, очевидно, основания испытывать враждебные чувства к Дмитрию Донскому. В 1374 году умер московский тысяцкий, боярин Василий Вельяминов. Должность тысяцкого была сопряжена со многими полномочиями и привилегиями. Нам достоверно неизвестно, как люди в Москве попадали на этот пост, но в Новгороде в это же время, а раньше – во всех княжеских древнерусских городах, должность тысяцкого была выборной. После смерти Василия Вельяминова Дмитрий Донской ликвидировал пост тысяцкого. В 1379 или 1380 году Дмитрий Донской приказал казнить сына Василия Вельяминова, Ивана, обвинив его в заговоре. Очевидно, Иван Вельяминов хотел вернуть прежнее значение своей семье. И у него наверняка были сочувствующие.

Большое недовольство Дмитрием Донским было и в церковных кругах. Дмитрий одно время пытался поставить митрополитом своего домашнего попа Митяя, которого вопреки всем каноническим правилам приказал сделать епископом. После внезапной смерти Митяя по дороге в Константинополь члены посольства самовольно избрали митрополитом некоего Пимена. Церковная смута, по летописи, продолжалась на Москве и после разорения города Тохтамышем.

Невозможно, чтобы Дмитрий Донской выехал из Москвы собирать войско, не позаботившись прежде о безопасности своей семьи. Скорее всего, его бегство из столицы было вынужденным – он спасался от повстанцев.

А собирался ли Дмитрий Донской давать отпор Тохтамышу? Как показывает пример Владимира Андреевича, одолеть татар можно было и небольшим силами. Вспомним также, что во время Куликовской битвы Мамай был противником не только Дмитрия Донского, но и Тохтамыша.

Так, может быть, Дмитрий Донской и до 1382 года был верным данником Тохтамыша, помогая тому справиться с Мамаем? И поход Тохтамыша на мятежную Москву был совершён по приглашению самого князя? А москвичи поверили нижегородским князьям потому, что хотели посадить кого-то из них на княжеский стол вместо Дмитрия Донского. При этом они были согласны продолжать признавать Тохтамыша своим верховным повелителем.

Ярослав Бутаков

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Однозначно Куликовская битва считается одним из самых загадочных и противоречивых событий в русской истории, обросшихся большим количеством мифов, домыслов и разоблачений. Порой ставится под сомнение даже сам факт этого сражения. Сегодня Куликовскую битву официально празднуют как победу русского оружия над татарами, и она находится в реестре славных военных побед российского государства. Однако это более чем странно, особенно если учесть, что Дмитрий Донской воевал на стороне татар, литовцев против войск Мамая, состоявших опять-таки из русских, литовцев и татар .

Исходя из этого, трудно сказать — причем здесь русско-татарские отношения и доблесть русского оружия? На самом деле истинная картина тех событий по понятным причинам безбожно скрывается. Значение же битвы состоит вовсе не в том, что якобы тогда Русь побила татар в борьбе против татаро-монгольского ига, а все с точностью наоборот: это русское войско вместе с литовцами и татарской конницей Тохтамыша воевало за интересы Орды против восставшего темника Мамая.

Все дело в том, что в начале 1370-х Великий князь Литовский Ольгерд, пользуясь смутой в Золотой Орде, освободил Московское княжество и вернул его в «русский мир», так что в период 1372-1383 годов Москва не была под «татаро-монгольским игом», а была под протекторатом Великого Княжества Литовского (ВКЛ). Царь же Орды Тохтамыш являлся союзником ВКЛ против восставшего на Дону темника Мамая ,кстати, вовсе не татарина. Как ни странно, Мамай был из казаков и являлся крымским “князем” (согласно источникам, Мамай — это христианское имя, до сих пор присутствующее в христианских святцах греческой церкви в форме Мамий).В Крыму он принял католичество, а его войско состояло из наемной генуэзской пехоты, донских казаков-тюрок и народов Северного Кавказа.

Мамай начал поход против Золотой Орды с целью свергнуть ее царя Тохтамыша, а затем завоевать Московское княжество ВКЛ. Отсюда понятно, почему Куликовской битвой командовали литовские князья Ольгердовичи и Тохтамыш, которые находились в засаде, бросив на убой ополчение Москвы. Они же и победили в битве, а Дмитрий Донской в этой битве просто переоделся в пешего ратника и прятался в кустах, видимо, ожидая кто победит. Собственно говоря, его вообще заставили принять участие в конфликте, в котором он предпочитал бы не участвовать.

Любопытно, что князь Дмитрий Иванович становится Донским не после Куликовской битвы, а лишь при царе Иоанне Грозном, очень уважавшем своего предка. Но церковь не спешила приписывать Дмитрия Донского к святым по той причине, что он противостоял законному царю и вмешался в назначение митрополитов. Причислен же к лику святых главный «герой» Куликовской битвы был лишь в 1988 году.

Следует также отметить, что русские законных ханов Золотой Орды ни в какие времена не считали заклятыми врагами. Честную попытку объективного научного подхода к событиям того времени сделал Лев Николаевич Гумилев. Он четко развеял туман над Куликовым полем, сказав про Дмитрия Донского, что "Русский улус" остался верен Золотой Орде и после этой битвы пережил новый карательный поход Тохтамыша и еще сто лет русские платил дань.Кроме того, Гумилев считал, что подлинная проблематика истории того времени заключается в этногенезе русской нации, в процессе которого русские князья убивали друг друга и погрязли в междоусобной борьбе. Безусловно, они разнесли бы Русь в клочья, если бы не "дисциплинирующая" роль орды – это признавали многие русские историки.

Таким образом, на Куликовсаом поле фактически была битва ВКЛ и Тохтамыша с Мамаем, а после победы войск над Мамаем Москва в политическом плане стала банальной провинцией ВКЛ, где опять правил вовсе не московский князь, а ставленник ВКЛ племянник Ольгерда Остей. Однако через 2 года после битвы Дмитрий Донской устроил восстание против «литовской оккупации Москвы» и сбежал в Коломну, откуда воззвал о помощи к своему повелителю — царю Орды Тохтамышу, подтвердив свой статус его раба. Спасая Дмитрия Донского и возвращая из власти ВКЛ во власть Орды Москву, Тохтамыш осадил город и уничтожил всех там оборонявшихся литвинов-беларусов и вернул в Москву править своего вассала Дмитрия Донского, а саму Москву вернул под свою власть царя Орды. Вот вся бесславная эпопея Куликовской битвы, которую до сих пор вынуждены безбожно скрывать российские власти, разведя свой народ как лохов!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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