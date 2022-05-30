Традиция "подставных молодоженов": для чего на Руси свидетели подменяли жениха с невестой

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Свадьба – событие особое. В каждой стране существуют свои традиции, связанные с данным торжеством. Но есть одна деталь, которая характерна для многих стран. Так, сопровождение молодоженов свидетелями принято во многих местах. Хотя на Западе их называют шаферами, а на Руси – дружки, по сути это одно и тоже. Осталась эта традиция в России и в наши дни в большинстве случаев. Как правило, быть свидетелями приглашают лучших друзей. Когда же появилась эта традиция? И с чем она связана?

Обычай, пришедший из глубины веков

С глубокой древности пришел к нам обычай приглашать на бракосочетание свидетелей. Зародился он ещё в языческие времена. Дело в том, что переживания родных брачующихся были связаны с возможностью влияния на молодых тёмных колдунов и наведения на них порчи. Считалось, что они способны нанести вред молодой семье. А потому, чтобы уберечь молодых от воздействия злых сил, на свадьбы стали приглашать свидетелей. Это были молодой человек и девушка, не состоящие в браке. Свидетели должны были отводить от молодых недобрые взгляды, всячески оберегая брачующихся. Известно, что в России существует такая традиция, когда свидетели идут впереди жениха и невесты. Считается, что так дорогу молодым не смогут перейти ни чёрный кот, ни тёмный колдун. Примерно такое же воздействие имеют и громкие сигналы.

Какие функции отводятся свидетелям?

У свидетелей на свадьбе существуют практические функции. Они на мероприятиях становятся главными помощниками молодых, принимая непосредственное участие в организационных моментах.

Приятной и важной обязанностью свидетелей является организация веселья на самом мероприятии. Так сложилась на Руси традиция, что выкупом невесты также занимались свидетели.

Единой ответственностью связаны свидетели на протяжении всех мероприятий на свадьбе. Гости постоянно шутят над ними и пытаются признать их парой. В качестве поддельных молодоженов им приходится принимать участие в различных конкурсах. Там свидетелям отводятся ключевые роли.

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А вы знали об этом?

Как только Толстой узнал, что его номинировали на Нобелевскую премию, он тут же написал послание финскому писателю Ярнефельту, прося того сказать шведам, чтобы ему не присуждали премию. Когда же премия досталась не ему, Толстой был очень рад. Он был уверен, что деньги — воплощение зла, ему они абсолютно не нужны, для него было бы огромным затруднением ими распорядиться. К тому же писателю понравилось получать сочувствие от множества людей, которые сожалели, что премия досталась не ему. Во время военной службы на Кавказе Лев Толстой уступил простому солдату свою награду — Георгиевский крест. Его поступок объяснялся тем, что солдат был безродным и бедным, а наличие такой награды давало право на пожизненную пенсию в размере стандартного солдатского жалованья. Одним из его увлечений было шитье сапог. Толстой стремился отдать все блага и жить бедной жизнью, а его жена сильно переживала за то, что их потомки останутся на улице и будут вести нищенское существование.

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