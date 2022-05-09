Как появлялись фамилии на Руси в честь животных

У людей русской нации очень много фамилий, связанных с названиями животных – Волковы, Медведевы, Кошкины, Собакевичи и другие. Очень интересно узнать, как же они образовались, и какое отношение предки людей, носящих подобные фамилии, имели к различным зверушкам.

По какому принципу образовывались русские фамилии

Вполне разумное объяснение – если твой отец был Осипом, то твои потомки будут зваться Осиповыми, если Варфоломей, то их станут звать Варфоломеевы.

Те, у кого была мама с русским именем Марфа, передадут по наследству фамилию Марфин, у кого Надежда – будут Надеждиными. И так далее, все легко объяснимо. А еще фамилии русских людей начинают свою историю от того рода деятельности, каким занимались далекие предки.

Были в вашем роду ковали, вы будете Ковалевым, если конюхи – то Конюховыми. Понятно, что у Купцовых предками являются купцы, у Князевых – князья, у Бариновых, наверное, барыни.

Исходя из этой теории, у Царевых изначально в роду были цари. А еще людям давали фамилии, которые были связаны с местностью, где они родились. Род Москвитиных, наверняка пошел из Москвы или Московии, Симбирцевых из города Симбирск, Чеховых из Чехии.

Фамилии, произведенные от названий животных

А вот с животными не все так однозначно.

Почему один человек носит фамилию Медведев, а другой Голубев? По какому принципу давались такие прозвища. Из-за чего одного звали Кошкой, а другого Кобыла. Для начала нужно вспомнить языческие времена, в которые уже существовала Русь.

Тогда верили в духов, и не сомневались, что дух животного может переселиться в человека, если его назвать так же как называется животное. Назовешь дитя Медведем, будет сильным, как косолапый, дашь имя Лисица – станет в будущем хитрецом. Если младенец будет Лебедем, обязательно жди от него грациозности.

Славяне в древности были неразрывно связаны с природой. Постоянно нужно было ходить в лес за ягодами, в поле за целебными травами, на реку за рыбой. И везде могли встретиться совсем не дружелюбные звери.

Но если тебя зовут Медведь, то мишка, встреченный тобой в лесу, наверняка почувствует в тебе родственную душу, а волк испугается твоей медвежьей силы. Наверняка наши предки так и рассуждали. А если такой человек был воином, то тем более Волка или Кабана враги должны были испугаться больше, чем Зайца или Кошку.

Люди часто сравнивали себе подобных с братьями нашими меньшими, и замечали схожесть их повадок. Отсюда и шли прозвища. У тебя приятный для пения голос, значит, тебя прозовут Соловьем, волосы темные, как смоль – похож на Галку, высокий с длинными ногами – Журавль, вертлявый – Муха.

Кроме того, люди имели свои отношения с животным миром, и, исходя из этого, им тоже давали прозвища. Любишь охотиться на щуку, твои потомки будут Щукины, убил кабана – будут Кабановы.

Фамилии давали в духовных гимназиях

Например, у многих детей, которые приходили учиться в духовную гимназию, было много одинаковых фамилий. Это было очень неудобно при перекличке.

Или, например, фамилия Вошь считалась учителем неблагозвучной. Поэтому у них было право их ученикам менять. Так появились Львовы, Лебединские и Голубицкие. Но это очень редкие случаи, поэтому и фамилии подобные встречаются не очень часть, и считаются искусственно созданными.

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