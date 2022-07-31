Икона "Невеста Неневестная": описание, значение и фото

Икона "Невеста Неневестная" – это одно из изображений Пресвятой Богородицы, которое особо почитается христианами всего мира. Это святое полотно считается довольно редкой ценностью. Описанию этой иконы с фотоизображениями святого лика будет посвящена данная статья.

Икона "Невеста Неневестная" – полотно, на котором Богородица изображена без Сына Божьего на руках. Этот образ также называется "Умилением Богородицы".

Исторические факты

Что же изображает икона "Невеста Неневестная"? На святом полотне передан сюжет из Библии, повествующий о появлении Архангела Гавриила. Он появился перед Марией, чтобы сообщить о том, что вскоре у нее родится Иисус. В знак покорности и смирения, согласия принять волю Господа Мария сложила на груди руки и преклонила голову. От ее лика исходит покорность и смирение.

Икона "Невеста Неневестная" в первоначальном варианте – это рисунок на холсте, который прикреплен к доске из кипариса. Именно такое изображение преподобный старец Серафим Саровский преподнес императору Николаю Второму.

Исцеляющие силы

В чем помогает икона "Невеста Неневестная"? С помощью этого святого полотна старец Серафим Саровский занимался исцелением людей от различных недугов. Он всегда зажигал у лика Святой Богородицы лампаду.

Старец часто рассказывал, что Мария и Иисус снятся ему. Он считал этих святых своими покровителями, помогающими совершать добрые деяния и исцелять людей. В минуты перед своей смертью Саровский также не переставал возносить мольбы к иконе. После погребения старца икону передали в Дивеевский монастырь. Позднее, когда старца Серафима Саровского стали почитать и создали в его честь храм "Саров", полотно было передано туда.

Икона "Радуйся, Невеста Неневестная" особенно почитается непорочными девушками. Именно им она помогает в большей степени. Христианам икона сможет помочь:

сохранить добрый нрав и чистые помыслы;

обрести достойного партнера для замужества;

избавиться от недугов;

помочь в зачатии и рождении здоровых детей;

привести в порядок свои помыслы;

избавиться от негативных эмоций и настроений.

День этой иконы православные христиане отмечают в первый и десятый дни августа. Почитают этот образ и в 22 день декабря, когда старцем Серафимом Саровским была основана девическая Мельничная община. Молиться перед иконой следует так.

О Пресвятая Дево Богородице, Христа Царя и Бога нашего мати, умиления сокровище и милости источниче, душеспасительных даров подательнице и скорбящих душ благодатная утешительнице!

К Тебе с любовию припадаем и пред святою иконою Твоею молимся: умоли, Владычице, возлюбленнаго сына твоего Христа Бога нашего помиловати и спасти нас, погибающих во гресех, вдохни в души наша покаяние искреннее и умиление богоугодное.

Слезами очистительными омый нас от скверны греховныя и яви чисты и непорочны рабы Христовы. Вся благопотребная житию временному и вечному спасению нашему милостивно, Госпоже, нам даруй. Мир умири, святую обитель сию добре сохрани, безмятежие и изобилие плодов земных нам низпосли и на кончине живота нашего не лиши нас матерняго твоего заступления и помощи, да предстательством твоим безбедно прейдем мытарства воздушная и сподобимся унаследовати Царство Небесное.

Ей, Царице всеблагая, всех радостей радосте и всего мира христианскаго утешение, помози нам ныне и тогда, егда наипаче помощи твоея святыя востребуем, и спаси нас матерними твоими молитвами ко Христу Богу со Отцем и Святым.

Что означает святой лик

Значение иконы "Невеста Неневестная", именуемой также "Умилением", трудно переоценить. Большая сила этого образа известна издавна. В идеале эта икона должна быть в каждом доме, где женщина хочет иметь благополучие и счастье семейной жизни. Образ поможет в успешном замужестве, рождении детей и сохранении семейного уюта.

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем ти раби твои, Богородице, но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Значение названия иконы

Фото иконы Невеста Неневестная изображает Марию без младенца на руках. Он только должен будет появиться, о чем девушке сообщает Архангел Гавриил.

Название иконы имеет греческие корни. «Невеста» употребляется в значении «нимфа». В Греции так называли невест, молодых женщин и новобрачных. В Новом Завете и греческом переводе библейских текстов это слово обретает глубину мистического значения, символизируя не только Невесту Господа, но и Богоматерь, и Церковь.

Второе слово «неневестная» является отрицанием первого наименования, означая необычность образа, нестандартность ситуации. Как известно из Библии, девушка родила Иисуса от Господа, не вступая с ним в брак. Это необыкновенное событие впечатлило всех верующих, окутав образ Марии тайной и святостью.