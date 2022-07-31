Икона "Невеста Неневестная": описание, значение и фото

Икона "Невеста Неневестная" – это одно из изображений Пресвятой Богородицы, которое особо почитается христианами всего мира. Это святое полотно считается довольно редкой ценностью. Описанию этой иконы с фотоизображениями святого лика будет посвящена данная статья.
Икона "Невеста Неневестная" – полотно, на котором Богородица изображена без Сына Божьего на руках. Этот образ также называется "Умилением Богородицы".
Исторические факты
Что же изображает икона "Невеста Неневестная"? На святом полотне передан сюжет из Библии, повествующий о появлении Архангела Гавриила. Он появился перед Марией, чтобы сообщить о том, что вскоре у нее родится Иисус. В знак покорности и смирения, согласия принять волю Господа Мария сложила на груди руки и преклонила голову. От ее лика исходит покорность и смирение.
Икона "Невеста Неневестная" в первоначальном варианте – это рисунок на холсте, который прикреплен к доске из кипариса. Именно такое изображение преподобный старец Серафим Саровский преподнес императору Николаю Второму.
Исцеляющие силы
В чем помогает икона "Невеста Неневестная"? С помощью этого святого полотна старец Серафим Саровский занимался исцелением людей от различных недугов. Он всегда зажигал у лика Святой Богородицы лампаду.Старец часто рассказывал, что Мария и Иисус снятся ему. Он считал этих святых своими покровителями, помогающими совершать добрые деяния и исцелять людей. В минуты перед своей смертью Саровский также не переставал возносить мольбы к иконе. После погребения старца икону передали в Дивеевский монастырь. Позднее, когда старца Серафима Саровского стали почитать и создали в его честь храм "Саров", полотно было передано туда.
Икона "Радуйся, Невеста Неневестная" особенно почитается непорочными девушками. Именно им она помогает в большей степени. Христианам икона сможет помочь:
- сохранить добрый нрав и чистые помыслы;
- обрести достойного партнера для замужества;
- избавиться от недугов;
- помочь в зачатии и рождении здоровых детей;
- привести в порядок свои помыслы;
- избавиться от негативных эмоций и настроений.
День этой иконы православные христиане отмечают в первый и десятый дни августа. Почитают этот образ и в 22 день декабря, когда старцем Серафимом Саровским была основана девическая Мельничная община. Молиться перед иконой следует так.
О Пресвятая Дево Богородице, Христа Царя и Бога нашего мати, умиления сокровище и милости источниче, душеспасительных даров подательнице и скорбящих душ благодатная утешительнице!
К Тебе с любовию припадаем и пред святою иконою Твоею молимся: умоли, Владычице, возлюбленнаго сына твоего Христа Бога нашего помиловати и спасти нас, погибающих во гресех, вдохни в души наша покаяние искреннее и умиление богоугодное.
Слезами очистительными омый нас от скверны греховныя и яви чисты и непорочны рабы Христовы. Вся благопотребная житию временному и вечному спасению нашему милостивно, Госпоже, нам даруй. Мир умири, святую обитель сию добре сохрани, безмятежие и изобилие плодов земных нам низпосли и на кончине живота нашего не лиши нас матерняго твоего заступления и помощи, да предстательством твоим безбедно прейдем мытарства воздушная и сподобимся унаследовати Царство Небесное.
Ей, Царице всеблагая, всех радостей радосте и всего мира христианскаго утешение, помози нам ныне и тогда, егда наипаче помощи твоея святыя востребуем, и спаси нас матерними твоими молитвами ко Христу Богу со Отцем и Святым.
Что означает святой лик
Значение иконы "Невеста Неневестная", именуемой также "Умилением", трудно переоценить. Большая сила этого образа известна издавна. В идеале эта икона должна быть в каждом доме, где женщина хочет иметь благополучие и счастье семейной жизни. Образ поможет в успешном замужестве, рождении детей и сохранении семейного уюта.
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем ти раби твои, Богородице, но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти: радуйся, Невесто Неневестная.
Значение названия иконы
Фото иконы Невеста Неневестная изображает Марию без младенца на руках. Он только должен будет появиться, о чем девушке сообщает Архангел Гавриил.
Название иконы имеет греческие корни. «Невеста» употребляется в значении «нимфа». В Греции так называли невест, молодых женщин и новобрачных. В Новом Завете и греческом переводе библейских текстов это слово обретает глубину мистического значения, символизируя не только Невесту Господа, но и Богоматерь, и Церковь.
Второе слово «неневестная» является отрицанием первого наименования, означая необычность образа, нестандартность ситуации. Как известно из Библии, девушка родила Иисуса от Господа, не вступая с ним в брак. Это необыкновенное событие впечатлило всех верующих, окутав образ Марии тайной и святостью.
Местонахождение святого лика
Икона "Невесты Неневестной" встречается не во всех церквях. Этот образ отличается редкостью. Как правило, большинство икон изображает Марию уже с младенцем на руках.
На сегодняшний день нет достоверной информации о том, как был написан оригинал иконы, выполненный на полотне и кипарисовых досках.
Монастырь, куда была передана икона после смерти преподобного Серафима, был закрыт, всем монахам довелось покинуть святую обитель. К этому времени полотно приобрело серебряную оправу.
Христиане создали много репродукций иконы, которые находятся в православных храмах. Монахини передавали святыню из рук в руки, оберегая ее от уничтожения во времена Великой Отечественной войны и забвения в годы советской власти, когда религия была под запретом.
Подведем итоги
Икона "Умиление", также именуемая "Невеста Неневестная", изображает момент, когда Марию посетил Архангел Гавриил с вестью о том, что вскоре она станет матерью. Будучи глубоко верующей, девушка смиренно приняла это сообщение. О такой реакции свидетельствуют скрещенные на груди руки и опущенная голова, что передано на полотне.
Название полотна означает, что Господь избрал Марию для величайшей миссии – рождения для него сына. Но Богородица не стала его супругой, о чем свидетельствует второе слово в названии – «Неневестная».
Эту икону преподобный старец Серафим Саровский использовал, чтобы исцелять с ее помощью людей. Глубоко веруя в силу святого лика, он даже в последние минуты перед своей смертью молился перед этой иконой. После ухода старца из жизни лик путешествовал по монастырям.
Икона считается редкостью. Ее можно найти не в каждой церкви. Хранение репродукции этого полотна дома обеспечивает семейное счастье и рождение здоровых детей. Эта икона – защитница девушек, которые только готовятся ко взрослой жизни.
Источник : https://religiya.temaretik.com/2531952576490638004/
А вы знали об этом?
Согласно христианским канонам, после смерти душу человека ожидает 40-дневное путешествие по аду и раю. В течение всего этого времени умерший не знает, какая судьба ждет его в дальнейшем. Поэтому в христианстве 40 дней после смерти считаются особенно тяжелыми для человеческой души. Согласно христианским верованиям, первые 6 дней умерший находится в раю, наблюдая прекрасную жизнь праведников. Затем душу ждут скитания по аду. В этот период умерший должен побороть 20 страстей. Эти мытарства считаются своего рода экзаменом и определяют дальнейшую судьбу души испытуемого.По истечение 40 дней душа умершего отправляется на суд к самому Богу. Однако, согласно канонам, судьей прибывшего является не Господь, а сам человек. В зависимости от своего состояния, душа улетает в небеса, соединяясь со светом, или же падает в бездну.
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