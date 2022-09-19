Просим Бога помочь в работе и в карьере: сильные молитвы

Со слов автора. Я постоянно читаю литературу о святых и поражаюсь их чудесам. Обращаться к молитве нужно, даже если в данный момент никаких сложностей в жизни нет.

Я рекомендую каждому человеку использовать молитвы на работе, чтобы в трудовом процессе все было хорошо.

Сейчас я расскажу, как правильно молиться и к кому нужно обращаться.

ТРУДНОСТИ НА РАБОТЕ: НУЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ

Устройство на работу – это важный шаг в жизни каждого человека, поскольку именно удачное трудоустройство может обеспечить безбедную жизнь. Кроме того, перед человеком, работающим в большой корпорации, открываются практически все двери. Однако довольно часто случается так, что сотрудник компании сталкивается с определенными трудностями, которые ставят под угрозу его дальнейшее пребывание на рабочем месте.

В этом случае нужно обязательно молиться Всевышнему. Точнее, каждый человек самостоятельно должен решить, нуждается ли он в божественном покровительстве или нет. Никто не может заставить его вознести молитву небесам, если он того не желает. Кроме того, даже если заставить человека помолиться, никакого прока от этого не будет. Поскольку Господь, как все святые покровители, внемлет исключительно искренним молитвам.

Если человек не верит, что Бог ему поможет, то этого не произойдет, молитва о работе не будет услышана.

Однако если православный все же решил вознести молитву, он гарантировано начнет задаваться вопросом относительно того, когда именно нужно молиться. Для любого священнослужителя такой вопрос прозвучит крайне странно. Поскольку не существует никаких правил, запрещающих молиться в какой-либо конкретной ситуации. Если мирянин чувствует, что нуждается в божественном покровительстве, он может вознести молитву и попросить Бога помочь ему.

Примечательно, что такие молитвы можно возносить сразу в нескольких случаях:

при устройстве на работу. Ни для кого не является секретом тот факт, что в настоящее время существует серьезная проблема с трудоустройством. Конкуренция настолько высока, что отвоевывать место под солнцем приходится с боем. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы просить Господа об удаче, поскольку в некоторых случаях она действительно крайне необходима;

если возникли проблемы с порученным заданием. Нередко руководство увольняет тех работников, которые не могут справиться с простым поручением. Но из-за сильного волнения и стресса работник может попросту позабыть элементарные вещи и совершить ошибку. Чтобы успокоиться, необходимо вознести молитву Господу и попросить его о том, чтобы он послал рабу своему просветление;

при угрозе увольнения. Если над сотрудником нависла угроза увольнения, необходимо сразу отправиться в церковь и вознести Всевышнему молитву. Молиться в данном случае необходимо исключительно о том, чтобы Бог вселил в сердце начальника веру в то, что увольнение не является единственным выходом из ситуации.

ОПАСНОСТЬ КОЛЛЕГ ПО РАБОТЕ И ПОМОЩЬ МОЛИТВЫ

Кроме того, молитва может помочь и в случае, если у человека появились враги. Нередко случается так, что у талантливого сотрудника появляются недруги, которые норовят сделать все возможное, чтобы от него избавиться. Поскольку именно талантливые и целеустремленные люди получают премии и даже могут существенно продвинуться по карьерной лестнице за короткое время. И это понятно, поскольку начальство ценит трудолюбивых, исполнительных и умных работников.

Очень многие бухгалтеры и финансисты уже пострадали от коварных коллег. И при этом понесли и уголовное наказание, поскольку были обвинены в мошенничестве и хищении в особо крупных размерах. Разумеется, подобный негативный исход не является единственно возможным. Однако даже небольшая вероятность оказаться в тюрьме на несколько лет должна заставить православного задуматься о том, чтобы просить у Всевышнего заступничества. Лучше один раз искренне помолиться перед работой и получить помощь, чем пренебречь этим и оказаться втянутым в весьма неприятную ситуацию.

ПЛОХОЕ НАЧАЛЬСТВО

Достаточно часто случается так, что даже талантливый человек на протяжении долгого времени не может получить заслуженное повышение. И причиной тому является несправедливое отношение начальства. Действительно, может случиться так, что начальник, видя, насколько талантлив подчиненный, начнет всячески мешать ему в получении заслуженной должности.

Причин тому может быть несколько:

Сейчас встречается немало людей, занимающих руководящие должности, которые не брезгуют взяточничеством. Начальник может попросту опасаться, что из-за продвижения одного из сотрудников по карьерной лестнице он тоже может потерять должность. Нельзя исключать и личную неприязнь.

НУЖНО ЛИ БЛАГОДАРИТЬ БОГА ЗА ПОМОЩЬ?

Со всеми проблемами, перечисленными выше, может помочь справиться заступничество святого покровителя. Именно поэтому священники настаивают на том, что людям необходимо молиться как можно чаще.

Кроме того, очень важно быть честным перед Богом. Если у человека имеется на душе грех, он сперва должен покаяться, поскольку грешникам небеса не помогают. Совсем наоборот, они могут послать грешнику серьезное испытание. И если он его не пройдет, жизнь может оказаться разрушенной. И поэтому крайне важно покаяться, попытаться искупить совершенный грех. Только после этого можно со спокойной душой помолиться о благополучии на работе.

Но, получив желаемую помощь, многие люди попросту забывают о том, что необходимо поблагодарить за это. И это неудивительно, ведь даже в повседневной жизни далеко не многие благодарят своих родственников или близких людей за оказанную помощь. Но подобная неблагодарность в будущем может стать причиной того, что Бог в нужный момент отвернется от своего раба. Как знать, возможно, через несколько лет человек столкнется с более серьезной проблемой. И вот тогда ему понадобится помощь Всевышнего, но получить ее не удастся из-за собственной неблагодарности.

МОЛИТВА БЕЗ ОТВЕТА: ЧТО ДЕЛАТЬ

Иногда случается так, что православный, вознося молитву, в итоге оказывается в затруднительном положении, поскольку его просьба не была услышана, и из-за этого он попросту начинает понемногу терять веру. Мысли о том, что Бог не помогает своим детям, посланы лукавым. Разумеется, каждый человек, молясь, искренне надеется, что небеса не откажут ему и выполнят просьбу. Однако при этом большинство забывает об одной важной детали.

Судьба, уготованная человеку, известна только Всевышнему. Ведь все это — его замысел. И он может не совпадать с тем замыслом, который имеет его творение. Кроме того, человеку не дано знать, как именно сложилась бы его судьба, если бы просьба оказалась выполненной. Возможно, в будущем это принесло бы огромное количество проблем. И таким способом Бог попросту уберег свое неразумное дитя.

Не зря ведь существует поговорка, которая гласит, что своих желаний необходимо бояться. Иногда людям кажется, что их мечта вполне безобидна и после ее воплощения в жизнь они будут абсолютно счастливы. Однако это не всегда именно так.

МОЛИТВЫ О РАБОТЕ

Теперь поговорим о том, какому святому молиться:

Обращаться по поводу успешной работы можно не только к Всевышнему, но и к Богородице. Чудотворец Николай может помочь человеку справиться с завистливыми коллегами, замыслившими что-то плохое. Не лишним будет вознести молитву Матроне. Ведь она и при жизни была защитницей всех слабых.

Для получения благосклонности начальства и большого количества премий следует вознести молитву в начале рабочего дня.

ПРАВИЛА ВОЗНЕСЕНИЯ МОЛИТВЫ

Сразу необходимо отметить, что это негласные правила. Молиться Трифону и другим покровителям можно и без всяких специальных ритуалов. В большинстве случаев правила стараются выполнять лишь педантичные верующие, которые считают, что таинство вознесения молитв должно происходить строго по определенному ритуалу. Однако священнослужители настаивают на том, что все эти правила и условности чужды Богу.

Человек может вознести молитву по всем канонам, но в его сердце не будет искренности. Разумеется, такая молитва останется без внимания Господа. Но если ее прочтет верующий христианин, который всю жизнь прожил по заповедям Божьим, результат будет совершенно иным. И это при том, что человек может допустить пару ошибок в самом ритуале.

Считается, что возносить молитву необходимо только после прочтения «Отче наш». Это «общая» молитва, которую могут использовать и те люди, которые попросту не знают другой. Но даже если мирянин обращается к какому-то конкретному святому покровителю, он может сперва прочесть «Отче наш». Молиться можно не только в церкви, но и дома. Ведь основным требованием является искренность молитвы, а не место прочтения. Однако, если человек принял решение помолиться дома, лучше делать это перед иконами. Зажигать свечи или нет – решать тому, кто молится. Но с их помощью можно быстрее настроиться на нужный лад и отбросить ненужные мысли. Вознося молитвы, человек должен думать только о том, что происходит с ним в конкретный момент. Отвлекаться на что-то недопустимо. Поэтому лучше выбирать для молитвы время, когда никого нет дома. Если в помещении находятся посторонние люди, не нужно предупреждать их, что человек планирует вознести молитву. Достаточно просто попросить не беспокоить его некоторое время, не вдаваясь в детали этой просьбы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сталкиваясь с проблемами на работе, необходимо вознести искреннюю молитву Богу. Он может помочь решить любые задачи. Если в коллективе появились завистники, следует искренне помолиться о том, чтобы Бог очистил их помыслы, сделал сердца добрее. Молясь Всевышнему, следует помнить о том, что он слышит только искренние молитвы. Получив желаемое, человек обязательно должен поблагодарить небеса за оказанную помощь. Необходимо всегда помнить о поговорке, которая гласит, что надеяться следует не только на Бога. Вознося молитвы, человек и сам должен прикладывать определенные усилия, чтобы они были услышаны.

Источник

А вы знали об этом?

Недавно китайским ученым удалось провести эксперимент, в ходе которого лабораторные крысы мужского пола смогли родить 10 здоровых детенышей. Процесс оказался очень сложным и научная работа была подвержена острой критике со стороны защитников животных. Но факт есть — наука вполне может сделать так, чтобы мужчина смог самостоятельно выносить и родить ребенка.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Почему дети верующих родителей не хотят ходить в церковь https://otari.mirtesen.ru/blog/43694166184/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!