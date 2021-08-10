10 самых опасных бактерий в мире

Бактерии бывают разными — как полезными, так и смертельно опасными. Ученые считают, что к 2050 году смертность от бактерий может превысить число жертв онкологических заболеваний. Поговорим о десятке наиболее опасных из них.

1. Clostridium botulinum

Эта бактерия вызывает ботулизм — тяжелое заболевание, поражающее нервную систему человека. Больные ботулизмом погибают, как правило, от паралича дыхательной мускулатуры и последующей гипоксии. Считается, что чайной ложки ботулины достаточно, чтобы уничтожить население США. А 4 кг хватит на истребление всех жителей планеты.

2. Escherichia coli, или кишечная палочка

Вид палочковидных бактерий, безвредные штаммы которого часто встречаются в организме человека и животных. Но существует около 100 патогенных серотипов, ответственных за сотни тысяч смертей по всему миру ежегодно. Чтобы минимизировать риски развития кишечной инфекции, стоит придерживаться нескольких правил: избегайте контакта с грязной водой, внимательно относитесь к прожарке мясных блюд, тщательно мойте овощи и фрукты.

3. Salmonella typhi

Этот вид сальмонеллы провоцирует брюшной тиф, симптомы которого — высокая температура, сильные боли в животе, мигрень и общее состояние слабости.

4. Vibrio cholerae

Однако некоторые люди являются бессимптомными носителями этого заболевания. Знаменитая Тифозная Мэри в течение своей жизни заразила 53 человека, многие из которых погибли. Сама же женщина умерла от пневмонии в возрасте 69 лет.

Вызывает смертоносную и мучительную холеру. Это острозаразное желудочно-кишечное заболевание проще всего «подхватить» через загрязненную воду. Болезнь проявляет симптомы хронической диареи, приводит к обезвоживанию, рвоте, судороге мышц. Значительная потеря воды и солей в организме оказывается фатальной: если человек заражен холерой, а лечение отсутствует, то вероятность гибели равна 50%.

5. Clostridium tetani, или столбнячная палочка

Эта бактерия обитает в безвоздушной среде, а в иных условиях образует защитные споры. В глубоких ранах палочка развивается очень активно, поэтому именно так и происходит заражение столбняком. В результате столбнячный токсин поражает нервную систему человека, вызывая длинные и мучительные судороги. При этом человек испытывает страх и сильную боль во всем теле. Затруднение в открывании рта приводит к голоданию и обезвоживанию. Смертность от столбняка даже при лечении колеблется от 40 до 70%.

6. Aspergillus fumigatus

Вид плесневых грибов, который является патогеном для организма человека. Споры аспергилл мы вдыхаем ежедневно, но аспергиллез, как правило, развивается у людей с ослабленным иммунитетом. В группе риска пациенты, которые: страдают астмой и иммунодефицитом, перенесли курс химиотерапии или трансплантацию органов. Аспергилл поражает внутренние органы, вызывая лихорадку, развитие шока, нарушение дыхания, кашель с кровохарканьем.

7. Staphylococcus

Крупный бактериальный род, включающий в себя большое количество видов. Staphylococcus aureus, или золотистый стафилококк — один из наиболее патогенных из них. Золотистый стафилококк может вызывать пневмонию, менингит, инфекционно-токсический шок, сепсис и другие весьма неприятные заболевания. Поначалу врачи использовали пенициллин в борьбе с этой бактерией. Но со временем мутации привели большинство штаммов к устойчивости, и антибиотики практически потеряли свою эффективность. Золотистый стафилококк является проблемой развитых стран и активно процветает в медицинских учреждениях.

8. Treponema pallidum, или бледная трепонема — бактерия, вызывающая сифилис

Когда-то это заболевание было весьма трудно диагностировать: его называли «великим подражателем». В наши дни сифилис довольно легко вылечить на первом и втором этапах, но третичная стадия по‑прежнему является смертельно опасной. В этот период происходят необратимые изменения во всем организме: развивается слепота, глухота, паралич, умственные расстройства и галлюцинации. Сифилис «интересным» образом меняет психику человека: приступы ярости сменяют минуты эйфории, а депрессия может резко обернуться творческим озарением. Некоторые исследователи считают, что третичным сифилисом страдали Гитлер, Ван Гог и Оскар Уайльд.

9. Streptococcus

Это еще одна бактерия, ответственная за многочисленные случаи пневмонии, менингита, абсцесса и других заболеваний. При заражении больной может погибнуть в течение 10 часов, а смертность в целом составляет около 30%. Среди начальных симптомов шокового синдрома — жар и боль в теле, затем возникает отек конечностей с последующим некрозом тканей.

10. Mycobacterium tuberculosis, или палочка Коха

Бактерия, вызывающая туберкулез. Смертность чрезвычайно высока даже в наши дни: это заболевание входит в десятку ведущих причин человеческой гибели. Примерно четверть населения планеты имеет латентный туберкулез. Это значит, что заболевание может проявить себя в любой момент, стоит иммунитету лишь «дать слабину». В России туберкулез уносит около 20 000 жизней ежегодно. Главная причина такого размаха в том, что палочка Коха легко передается воздушно-капельным путем. Для профилактики туберкулеза врачи советуют проходить флюорографическое обследование не реже одного раза в год.