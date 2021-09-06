Почему уходя с кладбища нельзя оборачиваться?

Люди приходят на кладбище, чтобы вспомнить своих родных и близких, но такие визиты происходят нечасто. Существует множество суеверий, связанных с местами захоронений. Один из них запрещает оборачиваться назад при уходе с кладбища.

Отрицательная энергия

Страх перед кладбищем можно объяснить концентрацией негативной энергии. Экстрасенсы и медиумы считают, что места захоронения наделены негативом, который исходит из другого мира. После посещения кладбища человек может случайно взять с собой негативную энергию.

Как это происходит? Покидая кладбище, человек оборачивается, чтобы еще раз взглянуть на могилу близкого человека. Таким простым жестом он словно дает знак покойному, подчеркивая его привязанность к нему. Человек помнит покойного и хотел бы видеть его рядом с собой.

По словам эзотериков, этот знак «видят» все умершие. После такого приглашения они могут посетить наш мир, и это сулит большие несчастья. В дом могут прийти болезни, большие проблемы, любые катастрофы или неприятности.

Звуки с кладбища

Покойные сами пытаются выйти на связь с живыми людьми, которые посещают кладбище. Когда люди уже направляются к выходу, вдруг слышат стоны и какие-то звуки. Естественно, они поворачивают голову назад, чтобы найти источник шума.

Научное обоснование

Покойные также считают этот жест как сигнал приглашения.Духовенство считает, что только души неупокоенных могут создавать звуки на кладбище. Они просят помощи и лучше им помочь, но обойтись без приглашения с собой. Чтобы душа неугомонного никого не преследовала, ей лучше поставить свечку в церкви и заказать литургию.

Почему на кладбище нельзя оборачиваться, могут объяснить и специалисты по психологии. Человек, сильно привязанный к покойному, не может смириться с его потерей. Даже с кладбища он не может уйти без последнего взгляда на могилу покойного. На подсознательном уровне человек не отпускает покойного, думая о нем день и ночь. Вот почему покойный часто появляется у него по ночам.

Впечатлительные люди страдают еще больше. Покидая кладбище и обернувшись на ходу, они могут увидеть дух покойного. Это видение будет преследовать их в будущем, нарушая естественный покой жизни.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2295829172936247748/

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему Михаил Ломоносов женился тайно, и Как немецкая жена искала его в Санкт-Петербурге https://otari.mirtesen.ru/blog/43743668550/

Самое зловещее преступление палача народов Сталина! https://otari.mirtesen.ru/blog/43947289053/

Из-за чего произошел самый громкий раскол в соцлагере: как поссорились Китай и СССРhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43226362242