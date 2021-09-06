Почему уходя с кладбища нельзя оборачиваться?

Люди приходят на кладбище, чтобы вспомнить своих родных и близких, но такие визиты происходят нечасто. Существует множество суеверий, связанных с местами захоронений. Один из них запрещает оборачиваться назад при уходе с кладбища.
Отрицательная энергия
Страх перед кладбищем можно объяснить концентрацией негативной энергии. Экстрасенсы и медиумы считают, что места захоронения наделены негативом, который исходит из другого мира. После посещения кладбища человек может случайно взять с собой негативную энергию.
Как это происходит? Покидая кладбище, человек оборачивается, чтобы еще раз взглянуть на могилу близкого человека. Таким простым жестом он словно дает знак покойному, подчеркивая его привязанность к нему. Человек помнит покойного и хотел бы видеть его рядом с собой.
По словам эзотериков, этот знак «видят» все умершие. После такого приглашения они могут посетить наш мир, и это сулит большие несчастья. В дом могут прийти болезни, большие проблемы, любые катастрофы или неприятности.
Звуки с кладбища
Покойные сами пытаются выйти на связь с живыми людьми, которые посещают кладбище. Когда люди уже направляются к выходу, вдруг слышат стоны и какие-то звуки. Естественно, они поворачивают голову назад, чтобы найти источник шума.Покойные также считают этот жест как сигнал приглашения.
Духовенство считает, что только души неупокоенных могут создавать звуки на кладбище. Они просят помощи и лучше им помочь, но обойтись без приглашения с собой. Чтобы душа неугомонного никого не преследовала, ей лучше поставить свечку в церкви и заказать литургию.
Научное обоснование
Почему на кладбище нельзя оборачиваться, могут объяснить и специалисты по психологии. Человек, сильно привязанный к покойному, не может смириться с его потерей. Даже с кладбища он не может уйти без последнего взгляда на могилу покойного. На подсознательном уровне человек не отпускает покойного, думая о нем день и ночь. Вот почему покойный часто появляется у него по ночам.
Впечатлительные люди страдают еще больше. Покидая кладбище и обернувшись на ходу, они могут увидеть дух покойного. Это видение будет преследовать их в будущем, нарушая естественный покой жизни.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2295829172936247748/
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