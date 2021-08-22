8 способов быстро восстановить биополе

Порой контакт с неприятным человеком происходит внезапно. В таком случае нам требуется очень быстро защититься от атаки.

Душ

Если негативный контакт произошел внезапно, но через максимум пять-шесть часов вы сможете добраться до дома, вы можете подождать некоторое время, а по прибытии домой принять душ. Когда вы будете мыться, представляйте, как вы смываете с себя тот негатив, который получили от неприятного человека. При этом можно проговорить: «Зло смываю, как вода смывает грязь. Да исчезнет между нами связь».

Если же вам нужно очень быстро снять негатив, которым вас заразил токсичный человек, попробуйте умыться. Умойтесь холодной водой три раза, произнеся в конце те же слова, что приведены выше. Это должно помочь, но только делать это нужно как можно быстрее — не позднее чем через 15 минут после контакта.

Молитвы

Верующие люди могут прочитать «Отче наш» или Псалом 90. Это очень сильные молитвы, которые прогоняют всякое зло и помогают нам настраиваться на позитивную волну. Всем остальным можно обратиться с заговорами к матушке-природе: «Благодатная матушка, очисти меня от всего темного и плохого, с кем пришлось иметь дело. Спаси меня от потери сил и уверенности, смой все печали и отрицательные мысли».

Духовные практики

Можно также пользоваться мантрами на исцеление от негатива, медитацией на пламя свечи, дыхательной техникой Пранаяма. Все эти методики не являются взаимоисключающими. Если вы их будете использовать вместе, эффект только усилится. Их огромный плюс в том, что вы можете использовать их сразу после общения с неприятным человеком — практически в любом месте.

Уборка в доме

Бывает так, что кто-то заряжает вас негативом прямо у вас дома. В таком случае эксперты настоятельно рекомендуют сделать уборку. Совсем не обязательно тратить на это несколько часов, убирая каждую пылинку. Достаточно протереть полы, убрать пыль и навести порядок, выбросив все ненужное.

Отдых

Лучшей чисткой будет занятие любимыми делами дома. Если на вас было совершено «энергетическое нападение» в пятницу, постарайтесь как следует расслабиться в выходные либо после работы в другой день заняться тем, что вы любите больше всего.

Выезд на природу

Накопленный за день или за неделю негатив можно снять выездом на природу. Если около вашего дома есть лес, сходите погулять туда, если вы чувствуете, что в вас сейчас содержится высокая концентрация отрицательной энергии.

Ароматерапия

Если у вас дома есть эфирные масла и специальная лампа, попробуйте воспользоваться ими, чтобы наполнить домашнюю атмосферу приятным запахом. Лучше всего очищает чакры и прогоняет негатив запах цитрусовых: лимон, апельсин, грейпфрут. Сюда же можно отнести хвойные запахи, мяту, эвкалипт. Если нет аромалампы, то вы можете зажечь ароматические палочки с таким запахом. Ваше биополе очистится примерно за 15-20 минут. Самое главное, что вам по сути ничего не нужно будет для этого делать.

Камни-талисманы и украшения

Есть несколько камней, которые быстро могут очистить вашу ауру от негатива. К таковым относятся лунный камень, белый кварц, изумруд, лазурит, аметист. Просто возьмите такой камень и потрите его руками. Он заберет на себя все плохое. Украшения из серебра сделают то же самое. Лучше всего впитывает негатив серебряное кольцо.

Источник :

Порой контакт с неприятным человеком происходит внезапно. В таком случае нам требуется очень быстро защититься от атаки.

Душ

Если негативный контакт произошел внезапно, но через максимум пять-шесть часов вы сможете добраться до дома, вы можете подождать некоторое время, а по прибытии домой принять душ. Когда вы будете мыться, представляйте, как вы смываете с себя тот негатив, который получили от неприятного человека. При этом можно проговорить: «Зло смываю, как вода смывает грязь. Да исчезнет между нами связь».

Если же вам нужно очень быстро снять негатив, которым вас заразил токсичный человек, попробуйте умыться. Умойтесь холодной водой три раза, произнеся в конце те же слова, что приведены выше. Это должно помочь, но только делать это нужно как можно быстрее — не позднее чем через 15 минут после контакта.

Молитвы

Верующие люди могут прочитать «Отче наш» или Псалом 90. Это очень сильные молитвы, которые прогоняют всякое зло и помогают нам настраиваться на позитивную волну. Всем остальным можно обратиться с заговорами к матушке-природе: «Благодатная матушка, очисти меня от всего темного и плохого, с кем пришлось иметь дело. Спаси меня от потери сил и уверенности, смой все печали и отрицательные мысли».

Духовные практики

Можно также пользоваться мантрами на исцеление от негатива, медитацией на пламя свечи, дыхательной техникой Пранаяма. Все эти методики не являются взаимоисключающими. Если вы их будете использовать вместе, эффект только усилится. Их огромный плюс в том, что вы можете использовать их сразу после общения с неприятным человеком — практически в любом месте.

Уборка в доме

Бывает так, что кто-то заряжает вас негативом прямо у вас дома. В таком случае эксперты настоятельно рекомендуют сделать уборку. Совсем не обязательно тратить на это несколько часов, убирая каждую пылинку. Достаточно протереть полы, убрать пыль и навести порядок, выбросив все ненужное.

Отдых

Лучшей чисткой будет занятие любимыми делами дома. Если на вас было совершено «энергетическое нападение» в пятницу, постарайтесь как следует расслабиться в выходные либо после работы в другой день заняться тем, что вы любите больше всего.

Выезд на природу

Накопленный за день или за неделю негатив можно снять выездом на природу. Если около вашего дома есть лес, сходите погулять туда, если вы чувствуете, что в вас сейчас содержится высокая концентрация отрицательной энергии.

Ароматерапия

Если у вас дома есть эфирные масла и специальная лампа, попробуйте воспользоваться ими, чтобы наполнить домашнюю атмосферу приятным запахом. Лучше всего очищает чакры и прогоняет негатив запах цитрусовых: лимон, апельсин, грейпфрут. Сюда же можно отнести хвойные запахи, мяту, эвкалипт. Если нет аромалампы, то вы можете зажечь ароматические палочки с таким запахом. Ваше биополе очистится примерно за 15-20 минут. Самое главное, что вам по сути ничего не нужно будет для этого делать.

Камни-талисманы и украшения

Есть несколько камней, которые быстро могут очистить вашу ауру от негатива. К таковым относятся лунный камень, белый кварц, изумруд, лазурит, аметист. Просто возьмите такой камень и потрите его руками. Он заберет на себя все плохое. Украшения из серебра сделают то же самое. Лучше всего впитывает негатив серебряное кольцо.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2273413421437553216/

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