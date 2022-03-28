Икона Божией Матери «Нерушимая стена»

Согласно преданию, икона Божией Матери, именуемая «Нерушимая стена», прославилась видением старца Гавриила Спасо-Елеазаровой пустыни. Он видел перед собой на возвышении чудесный город, куда ему нужно было идти, к городу вела широкая, пологая дорога, по которой было идти очень легко.

Множество людей поднималось по этой дороге, не замечая, что над ними навис огромный, страшный великан, который набрасывал на идущих сеть и захватывал себе. Старец призадумался как же ему пройти в Великий город и не попасть в сеть к великану.

Вдруг сбоку он приметил незаметную более крутую тропинку, поднимающуюся вдоль высокой до неба стены к городу. По этой тропинке шли редкие путники, великан пытался набросить на них сеть, но она ударялась о стену и возвращалась к нему пустой. Тут в голове старца всплыли слова из Акафиста к Пресвятой Богородице: «Радуйся, Царствия Нерушимая Стено...», поняв чья сила защищает путников на этой тропинке, старец свернул на этот путь. Сеть со свистом пролетала над его головой, но ни разу даже не задела, отброшенная стеной возведенной Богородицей. Он добрался до города, а там... красота, свет, цветы, благоухание, все в благоговении и радости... Так дошёл он до самого Престола Великого Царя…

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Нерушимая Стена» выполнена в стиле мозаики на стене над горним местом главного алтаря киевского Софийского собора. Божия Матерь изображена на золотом фоне, стоящей во весь рост на четырехугольном золотом камне с воздетыми руками.

Шестиметровое изображение молящейся Божьей Матери, Оранты на вогнутой поверхности купола над алтарем Софиевского собора в Киеве

Икона получила свое наименование «Нерушимая Стена» ввиду того, что на протяжении девяти веков оставалась неповрежденной, несмотря на то, что и собор, и город неоднократно подвергались разрушению. Сохранилось старинное описание этой иконы: «Рост Богородицы исполинский, как и все Ее дела на Руси. Она стоит на золотом камне, в незыблемое основание всех притекающих к Ее защите. Небесного цвета Ее хитон, червленый пояс и на нем висит лентион, которым Она отирает столько слез. Лазуревые поручи на воздетых к небу руках. Золотое покрывало опускается с Ее головы и перевешено в виде омофора на левое плечо, на знамение Ее покрова, ширшего облака, по гласу церковных песней. Светлая звезда горит на челе Богоматери и две звезды на раменах: ибо Она Сама, Матерь Незаходимого Света, была для нас зарею Незаходимого Солнца».

По киевскому преданию, стольный град не погибнет, пока простирает над ним руки Божия Матерь «Нерушимая Стена».

Необоримая Заступница земли русской и в самые тяжкие времена подавала ей благодатную помощь. На большой дуге полусвода, во всю ее длину и почти во всю ширину, изображена греческая надпись черною мозаикою. Надпись эта так переводится: «Бог посреди ея и не подвижется: поможет ей Бог утро заутра» (Пс. 45, ст. 6).

Исходным образом для создания этого образа стала икона Богоматери Влахернитиссы, помещенная на алтарной стене Влахернского храма в Константинополе.

Богоматерь Влахернитисса

С киевского образа был сделан поясной список иконы «Нерушимая стена», который долгое время был неизвестен. Икона вновь открылась только в 60-х годах ХХ века, когда ее передали в церковь села Никольское Астраханской области из соседнего, разоренного большевиками в годы революции Воскресенско-Мироносицкого монастыря села Златозубовка. На ней - отметины лихих лет, следы вандализма: поврежденная живопись, счищенная позолота. Образ провисел в храме, посреди множества других икон, более 30 лет. В 2001 году 95-летней жительнице села Соленое Займище, богомольной Агриппине Яковлевне Веремеевой в тонком сне явилась Пресвятая Владычица и, утешив от надвигающейся слепоты, повелела молиться Ее чудотворному образу «Нерушимая стена», что в Никольском.

В день отдания праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы икону искали и нашли на стене в неприметном уголке церкви. Стали ее очищать, она была покрыта олифой. Икона была написана на золоте. Сняли олифу, отдали реставрировать. Открыли обратную сторону иконы - там указано, что написана для монастыря.

В результате архивных поисков удалось выяснить происхождение образа и возможную причину ее чудодейственной силы: в 1906 г., когда в монастырь приезжал свято праведный Иоанн Кронштадтский, он освещал иконостас монастыря, и на фотографии узнали эту икону - «Нерушимая Стена» на иконостасе придела, посвященного небесному покровителю святого Иоанна Кронштадтского преподобному Иоанну Рыльскому. Икона стояла в первом ряду иконостаса. Всероссийский молитвенник отец Иоанн лично освятил ее. Возможно, и в этом причина ее чудодейственной силы. Впоследствии храм монастыря был разрушен, иконы сожжены или порублены. Икону «Нерушимая Стена» спасла от поругания благочестивая прихожанка Мария Аньшакова и молилась перед ней в своем доме много лет, а потом принесла в дар храму в Никольском, единственному сохранившемуся на то время во всей округе...

Совершилось как бы второе рождение ее и началось почитание среди прихожан. После молебнов случилось несколько явных чудес. Дважды произошло исцеление от рака, так же помощь была послана при хирургической операции. У родителей отыскался сын, пропавший за 11 лет до того; открылся убийца местной девушки, пришедший с повинной; примирились супруги, бывшие на границе развода. К иконе потянулся православный люд из окрестностей и других мест. Заботами благодатных богомольцев икону украсили искусной работы венцом, затеплили неугасимую лампаду, елей от которой теперь раздается молящимся.

По свидетельствам очевидцев известно, что в годы Великой Отечественной на полях жестоких боев, в самых горячих точках сражения видели женщину, которая стояла, обратившись лицом в сторону вражеских частей, с воздетыми к небу руками. Одно из таких свидетельств подробно описано в рассказе православного писателя протоиерея Николая Агафонова «Нерушимая стена». Он повествует о чуде удивительного спасения фронтовика и его друга на Курской дуге, в одном из тягчайших сражений в годы Великой Отечественной войны. Когда фронтовик зашел в храм поставить заупокойную свечу, чтобы помянуть боевого товарища, то в иконе «Нерушимая стена» узнал ту саму женщину, которую видел тогда, в том памятном бою. Это была сама Пресвятая Богородица.

Списков иконы «Нерушимая Стена» с киевского образа немного. Они имеются в двух-трех храмах Москвы. Один из них сделан в XIX веке и привезен из Киево-Софийского собора в Россию, в Храм первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортово .

Икона Божией Матери «Нерушимая Стена» в храме апостолов Петра и Павла в Лефортово

Дата явления этой иконы в храме достоверно неизвестна. Но все местные предания говорят о том, что икона Божией Матери «Нерушимая Стена» появилась в храме апостолов Петра и Павла в богоборческое время. По одним сведениям икона принесена в этот храм после закрытия церквей, находящихся на территории общины "Утоли моя печали"; по другим - она принесена из закрытых храмов военного госпиталя имени Бурденко; есть мнение, что она пожертвована храму в шестидесятые годы XX столетия.

Удивительная сила исходит от иконы Божией Матери «Нерушимая Стена». На иконе Пресвятая Дева изображена во весь рост, стоящею на четырехугольном камне на фоне небесной сферы. Воздев пречистая Своя руки Благая Заступнице рода христианского молится за весь мир, умоляя Господа продлить время, данное на покаяние роду человеческому. Вокруг иконы таинственная надпись: "Бог посреде Ея и не подвижется: поможет Ея утро заутра" ( ср. Пс. 45,6).

Тропарь, глас 4

Яко нерушимую стену и всемощный покров стяжахом Тя, раби Твои, Владычице Богородице, мрак грехов и скорбей отгоняющую. Темже вопием Ти: мир мирови даруй и душам нашим свет и спасение.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2443056333435964121/

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