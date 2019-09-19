Как Гитлер развел Сталина как лоха

«Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее» – Джорж Оруэлл

Прошло более 80 лет со дня подписания 23 августа 1939 года советско-германского договора о ненападении, общеизвестного как пакт Молотова-Риббентропа, отчетливо показывавшего истинное лицо двух зловещих диктаторов современности – Сталина и Гитлера ! Удивительно, но до сих пор многие деятели в России пытаются оправдать это преступное действие Сталина, не задумываясь о катастрофических последствиях этого пакта, ставшего причиной трагических событий в начале войны !

Многие по сей день уверены в мудрости и прозорливости «вождя народов» Сталина. Однако пакт Молотова-Риббентропа , напротив, наглядно свидетельствует о его бездарности и неспособности оценить тогдашнюю расстановку сил в мире и позволяет увидеть непринципиальную разницу между большевизмом и фашизмом. Безусловно, заключив пакт Молотова-Риббентропа, Сталин совершил не просто ошибку, а злостное преступление, которое обошлась СССР в десятки миллионов жизней!

Как известно, только на 12-й день войны Иосиф Сталин после продолжительной и панической депрессии, в которую он впал, когда понял, как Гитлер в начале войны развел его как обыкновенного лоха, пришел в себя и наконец-то с дрожащим голосом обратился к народу.

В своей речи среди прочего он разъяснил, почему Советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с таким вероломным и коварным диктатором , как Гитлер. Тогда величайший авантюрист и злодей современности Сталин заявил: «Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту». При этом Сталин, разумеется, не упомянул о позорных и преступных секретных дополнительных протоколах к пакту, которые отрицались советским руководством вплоть до конца 1980-х гг.

Впрочем, секретным этот протокол, о котором не сообщили даже Верховному Совету СССР, в сущности, никогда и не был. Уже на следующий день после его написания один из немецких дипломатов, которого ужасала мысль о Второй мировой войне, сообщил о нем своему американскому коллеге. В 1946 году на Нюрнбергском процессе о существовании секретного дополнительного протокола между СССР и Германией рассказал бывший статс-секретарь германского МИДа Эрнст фон Вайцзеккер. Это подтвердили и другие обвиняемые, однако представители обвинения со стороны СССР категорически отрицали существование секретного протокола, назвав его фальшивкой.

Двумя годами позже этот документ был опубликован Госдепартаментом США – вместе с обнаруженной в архивах Третьего рейха перепиской между нацистскими и советскими дипломатами .Но в Советском Союзе лживо и подло продолжали утверждать, что это фальсификация, что никакого дополнительного секретного приложения к соглашениям между СССР и Германией не существовало. Более того, в ответ на публикацию Госдепартамента в Москве выпустили свой сборник под названием «Фальсификаторы истории», в котором почему-то не было ни одного архивного документа.

Молотов, подписавший пакт о ненападении и секретный протокол к нему, до самой своей смерти в 1986 году настойчиво отрицал его существование. Его аргументацию перенял после него и другой лживый советский министр иностранных дел СССР Громыко. Естественно возникает вопрос, почему так важно было доказать наличие этого секретного документа и почему в Москве с таким упорством отказывались признать его существование?

Все дело в том, что наличие в этом пакте договоренностей о разделе Восточной Европы между двумя кровавыми диктаторами начисто перечеркивало официальную советскую версию о якобы стремившемся предотвратить войну «миролюбивом» Сталине. В результате «вождь народов» Сталин однозначно представал перед всем миром агрессором, который на самом деле вместе с Гитлером развязал Вторую мировую войну, аннексировав страны Балтии, часть Польши, Бессарабию и Северную Буковину! Причем, об этом писали не только западные историки, но и ,например, известный советский историк и публицист Лев Безыменский, о сенсационных публикациях которого заговорил весь мир.

Безусловно, заключение Сталиным пакта с гитлеровской Германией, было величайшей авантюрой века, изменившей расстановку сил в мире и , как ни странно, событием ,наоборот, ускорившим начало Второй мировой войны! Несомненно, пакт Молотова-Риббентропа нужен был Сталину в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей социалистический путь развития! Важно отметить, что подобной тактики советизации Запада путем военной агрессии товарищ Сталин стал придерживаться после того, как бредовая мечта большевиков разжигания мировой революции потерпела полный крах ! Ведь не секрет, что в то время в массовом сознании советских людей господствовали представления о войне мирового масштаба как неизбежно приближающейся реальности .

Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом – это достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу ! Кроме того, Гитлер не решился бы на большую войну на Востоке, имея в тылу враждебную Францию. Есть даже прямое свидетельство, что Гитлер говорил, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР. Фактически Сталин помог Гитлеру вместе ликвидировать Польшу, которая была буфером между двумя странами, а затем благодаря советским поставкам топлива позволил уничтожить французскую армию, отвлекавшую вермахт на западе.

Характер и результаты подобной авантюрной «дружбы» были очевидны многим современникам и вызывали их категорическое неприятие. Например, Ольга Берггольц, «голос блокадного Ленинграда», записала в дневнике 17 июня 1942 г. по случаю двухлетней годовщины падения Парижа: «И как я рада, что в дни июня 1940 года, когда немецкие танки на нашем бензине шли на Париж, – я всей душой протестовала против этого, ощущая гибель Парижа, как гибель какой-то большой части своей души, как наш позор – нашу моральную гибель».

Конечно, Гитлер ненавидел СССР и намеревался его уничтожить, тем более что отчетливо понимал, что после того, как экспорт мировой революции в Европу провалился, Сталин рано или поздно путем военной агрессии обязательно попытается захватить Германию, свергнув существующий строй в стране! Однако в 1939 году, как свидетельствуют документы Третьего Рейха, ни с военной, ни с экономической и ни с внешнеполитической точки зрения Германия не была готова к войне с Советским Союзом! Например, начальник генштаба Франц Гальдер потребовал тогда от Гитлера серьезной передышки для подготовки войны на западе! Именно поэтому операция против Франции была перенесена на май 1940 года.

Немаловажно, что вступление в войну Франции и Англии лишило Германию некоторых поставок из-за рубежа, в результате чего импорт важнейших видов сырья – нефти, железной руды, меди – значительно снизился . Немецкую военную машину тогда спасало неслыханно выгодное для него экономическое соглашение с Москвой и ,как ни странно, подписанный договор о ненападении, который дал в первую очередь именно Гитлеру гарантированное время для укрепления свой военной мощи! Именно СССР поставлял важнейшие виды сырья в Германию по значительно низким ценам по сравнению с другими мировыми поставщиками сырья .

Сталин делал все возможное, чтобы усилить Германию для более кровопролитной войны с Англией, Францией и другими европейскими странами, поскольку ему было крайне важно существенно ослабить эти страны для будущей их оккупации! Например, 3 июня 1941 года особо секретным решением Политбюро было даже разрешено «из особых запасов» дополнительно поставить в Германию тысячи тонн стратегического сырья, необходимого военной промышленности: медь, никель, олово, молибден и вольфрам.. Москва даже скинула на четверть цену на пшеницу и рожь после того, как немцы жаловались, что цена для них непомерно высока . Как ни странно , но некоторые виды сырья, нужного немецкой военной промышленности, Советский Союз специально покупал в других странах и великодушно поставлял Германии. Это в первую очередь редкие металлы и каучук, без которых бы моторизованные части вермахта не смогли вести кровопролитную войну в Европе !

Однако основным стратегическим сырьем для Германии было топливо! Как не парадоксально, но немецкое военное командование получило согласие Москвы заправлять топливом подводные лодки и боевые корабли военно-морского флота Германии на советских базах. Даже международные коммунистические партии получили из Москвы распоряжение прекратить антифашистскую пропаганду, направленную на свержение существующего строя в Германии. Тогда даже секретариат исполкома Коминтерна констатировал: «Англия и Франция стали агрессорами – они развязали войну против Германии и стараются расширить военный фронт с тем, чтобы превратить начатую ими войну в антисоветскую войну»!

Еще более немыслимым является то, что немецкие военные тогда проходили обучение в СССР! Ничего не скажешь – «отцовская» забота товарища Сталина, позволившая создать своему потенциальному врагу самую боеспособную в то время армию в мире, которая в первую очередь легко смогла бы полностью захватить не только СССР, но и весь мир!

Скажу больше! Мало кто знает, что именно Сталин активно содействовал приходу Гитлера к власти, поскольку главным своим противником в европейских странах он считали не фашистов, а социал-демократов, поскольку они своими прогрессивными социальными программами выбивали почву из-под ног европейских коммунистов, что делало невозможным осуществление мировой революции в Германии! Фашистская же диктатура рассматривалась Сталиным как последняя стадия загнивания буржуазной демократии, после которой неизбежна пролетарская революция и поэтому он сделал все возможное , чтобы к власти пришел Гитлер (https://otari.mirtesen.ru/blog/43800388690/)!

Безусловно, подобное мог сделать только слабоумный и бездарный руководитель страны !Именно поэтому в данном случае , в принципе, не так даже важно существовали ли на самом деле дополнительные секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа, а важно то, что Сталин благодаря своей навязчивой и бредовой идеи торжества мировой революции пытался вместе с фашистской Германией разжечь Вторую мировую войну для осуществления своих амбициозных планов (https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)!

Таким образом , воевать с Красной Армией осенью тридцать девятого вермахту было не под силу. Столкновение тогда с СССР однозначно закончилось бы победой Красной Армии, которая тогда, несомненно, значительно превосходила фашистскую армию! Именно поэтому США стали тогда усиленно финансировать милитаризацию Германии для подготовки к кровопролитной войны с СССР! Именно это сделало фашистскую армию настолько боеспособной, что Гитлер решил покорить не только СССР, но и своего основного финансиста и активного союзника США, в результате чего американцы были вынуждены уже стать союзниками СССР для разгрома Германии. Исходя из вышесказанного, пакт о ненападении в то время в первую очередь был выгоден не столько Сталину, сколько Гитлеру, который активно и плодотворно использовал этот период для усиления и модернизации своей армии !

А вот к лету 1941 года, когда с помощью Сталина противников у Гитлера в Европе практически не останется, и вермахт благодаря тесному экономическому сотрудничеству с СССР и США станет мощной военной державой, Германия нападет на СССР ! Кроме того, учитывая пошатнувшую репутацию СССР в результате сталинских репрессий высшего командования Красной Армии, неудачной войны с финнами , захвата территорий Польши, стран Балтии, Бессарабии , Гитлер не сомневался в быстрой и легкой победе.

Важно также отметить, что в 1941 году Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с дальнейшим продвижением к историческим землям Германии. Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия . Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная Армия по многим параметрам, как ни странно, значительно превосходила немецкие войска(https://otari.mirtesen.ru/blog/43711707333/).

Однако Сталин, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , опоздал с наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР. Как известно, отправной точкой операции «Гроза» следует считать 11 марта 1940 года, когда Сталиным были объявлены масштабные учебные сборы и в западных военных округах СССР были сосредоточены свыше 2 млн. 200 тыс. солдат, кроме этого, около 8 тысяч танков и бронемашин,до 6500 самолетов и более 37 тысяч орудий и минометов.

Безусловно, этим Сталин допустил непростительный пpосчет, pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим можно объяснить катастрофические потери в начале войны ,поскольку советское военно-политическое руководство занималось подготовкой наступательных военных действий против Германии и практически ничего не делалось для надежной обороны страны.

В этом отношении любопытны официальные причины начала войны Германии против СССР, которые были предъявлены немцами в своем меморандуме к руководству СССР. Нацистское руководство в первую очередь винило СССР за подрывную деятельность по линии Коминтерна в попытке смены существующего режима в Германии и оккупированных ею странах. Берлин обвинил также Москву в двойной внешней политике, когда маскируя свои истинные намерения заявлениями о дружбе с Германией, СССР активно участвовал в секретных комбинациях Великобритании, направленных против Германии. Вопреки договорам 1939 года с Германией, не предусматривавшим прямую аннексию стран в сфере своего влияния и запрещавших насаждение там коммунизма и национал-социализма, СССР присоединил к себе территории бывшей Польши, страны Балтии, отторг у Румынии Бессарабию и Северную Буковину.

Однако основной причиной нападения на СССР руководство Третьего Рейха объясняло тем, что Советский Союз готовил военную операцию против Германии и Красная армия готовилась не позднее августа 1941 года первой начать военные действия против Германии (операция «Гроза» см.выше). Как не парадоксально, но некоторые причины начала войны немцев против СССР, действительно, были следствием амбициозной и гегемонистской политики сталинского кровавого режима, стремившегося к мировой гегемонии! Этот факт лишний раз подтверждается послевоенной оккупацией и фактически колонизацией, а не просто освобождением Советским Союзом многих европейских стран!

Таким образом, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Безусловно, если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы. Принято считать, что договор с Гитлером помог СССР избежать тогда гитлеровского нападения и , казалось бы, лучше к ней подготовиться, однако, исходя из вышесказанного, в реальности отказ подписать договор о ненападении и особенно отказ от военно-экономического сотрудничества с потенциальным врагом , несомненно, предотвратил бы начало Второй мировой войны!

Скажу больше ,что именно этот пакт однозначно зафиксировал милитаристские устремления сталинского режима и лишний раз продемонстрировал агрессивный и гегемонистский характер советской власти! Что касается победы Сталина в этой войне, то победил не он, а в первую очередь героический и угнетённый им советский народ, который этот кровавый диктатор не перестал репрессировать и уничтожать даже после завершения этой кровопролитной войны! Хотя о какой победе можно говорить , сравнивая собственные потери с потерями врага! Исходя из всего вышесказанного, уважаемые коммуняки, сделайте наконец-то соответствующие выводы и престаньте наивно верить в советские байки о гениальности вашего палача народов Сталина, который фактически устроил геноцид своему народу !

Любопытно, что Гитлер настолько был благодарен Сталину за пакт Молотова-Риббентропа , что в знак уважения к Сталину приказал экранизировать произведение русского классика – Александра Сергеевича Пушкина. В 1940 году в немецких кинотеатрах состоялась премьера фильма «Станционный смотритель». За основу сюжета австрийский режиссёр Густав Учицки взял одноименное произведение Александра Пушкина из числа «повестей Белкина», о чём зрителю сообщалось уже в начальных титрах. Невероятно, но этот фильм на 8-м Венецианском фестивале был признан лучшим зарубежным фильмом и получил награду – Кубок Муссолини. Правда, «Станционный смотритель» после начала войны был запрещён к показу в кинотеатрах Германии , как «слишком позитивно показывающий русских».Кроме того, в 1944 году при отступлении немцы заминировали могилу Пушкина в Святогорском монастыре, выкопав рядом с могилой 20-метровый тоннель, куда были заложены авиабомбы и противотанковые мины. К сожалению, при разминировании могилы погибло 9 советских сапёров!

Любопытно, что в 1989 году на Съезде народных депутатов представители Эстонии, Латвии и Литвы потребовали от Горбачева обнародовать секретные дополнительные протоколы к пакту. Однако даже предатель своей страны Горбачев отказал им это сделать, подло оправдываясь , что якобы в архивах Кремля его нет! На самом деле пакет № 34 «Особой папки» с этим секретным приложением, когда-то тайно находившийся в сейфе Сталина, хранился в Общем отделе ЦК КПСС. Как бы то ни было, но время брало свое, и в декабре 1989 года специальная комиссия во главе с Александром Яковлевым, а вслед за ней и Съезд народных депутатов СССР признали все-таки существование позорного для страны секретного протокола к договору между Советским Союзом и нацистской Германией. Был опубликован и текст, – правда, не советский оригинал, а немецкий вариант. Только в октябре 1992 года уже другой историк – Дмитрий Волкогонов – добрался до папки № 34 и представил секретный протокол вместе с другими документами на пресс-конференции !

Как не парадоксально, но и сегодня все еще много деятелей, которые по прошествии стольких лет, продолжают спорить о причинах происшедших событий и о их последствиях. А ведь если мы не сумеем правильно, без эмоций разобраться в том, что же действительно произошло тогда, мы не сможем сделать правильные выводы и предотвратить подобные ошибки и преступления в будущем! Именно поэтому французский историк Фюстель де Куланж подчеркивал, что «истинный патриотизм – это не любовь к своей земле, а любовь к своему прошлому и почтительное отношение к своим предкам»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !