Что сказал Уриил Люциферу перед смертью

О падшем ангеле Деннице (Люцифере) знают практически все. Однако, не всем известно, что изначально Сатана был создан Богом как светлый ангел, даже заслужил звание любимчика своего Отца.

Во время его пребывания в Царстве Божьем, он тесно контактировал с другими ангелами и архангелами. Так, к примеру, зачастую вместе упоминаются имена Люцифера, ангела Гавриила и архангела Михаила.

Также нередко фигурируют имена ангел Уриил, Люцифер – в частности, в художественном произведении «Люцифер». Давайте сегодня попытаемся разобраться в связях между перечисленными обитателями духовного мира.

ЛЮЦИФЕР И ЕГО БРАТЬЯ

Ангел Денница – что говорится о его изначальных обязанностях (когда он ещё находился на стороне света)? Считается, что Люцифер был правой рукой Господа, его помощником на небесах.

В чём же заключались его функции? Он являлся Ангелом Смерти, посылал заслуженное наказание провинившимся грешникам. А ещё он же представлял сторону обвинения на суде над душами, который устраивается после смерти.

Теперь перейдём к его ближайшему окружению – ангелам Гавриилу и Михаилу. Примечательно, что из семёрки ангельских существ христианская Библия упоминает только этих двух.

Архангел Михаил (в переводе с иврита его имя значит «Кто как Бог?

»). Образ Михаила заслужил почитание не только в христианстве, но и в ряде других религиозных традиций. Первоначально архангел стоял на втором месте, первое уступая Деннице.

Однако, когда Люцифер стал падшим ангелом, был сброшен с небес в адские глубины, его место досталось именно Михаилу. Последний встал во главе светлого войска, представленного ангелами, которое сражалось с Сатаной, по итогу победив его.

Правда, случилось это не сразу – по первой Михаил всеми силами пытался переубедить Денницу совершать мятеж и покушаться на месте Бога, ведь он приходился ему родным братом. Но безрезультатно.

Ознакомившись с текстом христианской Библии, обнаруживаем в ней такие факты, касающиеся архангела Михаила:

это единственный из архангелов, упоминаемый Священным Писанием;

был приставлен к евреям, чтобы охранять и заботиться о них;

использовал закон и суд, выполняя свою миссию;

ему довелось сражаться с Люцифером, отнимая тело пророка Моисея;

есть предсказание, что Михаил будет бороться с тёмными демоническими сущностями в будущем.

Интересно! В ряде религиозных текстов рассказывается, будто бы архангел Михаил посетил Богородицу, предупредив её о приближающейся кончине. И именно он впоследствии забрал её тело на небеса.

Архангел Гавриил (в переводе его имя обозначает «Господь – моя сила» – является вестником Бога. Его основная обязанность заключается в донесении до людей воли Всевышнего, его планов.

Наравне с Михаилом, Гавриил имеет титул архистратига (воеводы, командира войска). Хотя обычно на первом плане фигурирует Михаил, но у Гавриила также имеются аналогичные полномочия.

Господь посылает своего посланника на Землю, чтобы он рассказывал людям о значимых событиях, которые их ждут. Например, от Гавриила Дева Мария узнала, что ей суждено стать матерью, причём не простого ребёнка, а самого Сына Божьего. Считается, что Гавриил посетил и мужа Марии – Иосифа, чтобы обрадовать его благим известием.

Если брать ислам, то там Гавриил тоже упоминается. Он выступает архангелом, несущим откровения различным пророкам (самый известный из них – Мухаммед). Приверженцы ислама уверены, что первая пятёрка стихотворений из 96 главы Корана, были открыты Мухаммеду именно ангелом Гавриилом.

С данным персонажем небесной канцелярии связаны такие сведения:

Библия не преподносит его как архангела.

Только три глубоко верующих человека в своё время разговаривали с Гавриилом.

Самое первое упоминание об ангеле возникает в видении Даниила.

По Священным Писаниям, у Гавриила отсутствовали крылья – об этом нигде нет информации. И хотя в эзотерических трактатах ангел предстаёт с ними, но на самом деле у него их не было.

Достаточно много фактов про этого (как, впрочем, и многих других ангелов) были добавлены человеческой фантазией.

Хотя Гавриил относится к числу добрых сущностей, его внешний вид наводит жуткий ужас. К примеру, можно вспомнить о моменте, описанном Библией, где праведный Даниил, увидав Гавриила, упал лицом на землю, сильно испугавшись.

Интересно! Люцифер и его братья (Гавриил и Михаил) в Священных Писаниях называются «служащие духи» (Евр.1: 14).

В их обязанности входит оказывать разного рода помощь праведникам, живущим на Земле. Также, безусловно, они служат Господу, денно и нощно не покидая его престол. А когда Он отдаёт распоряжение – приносят Его волю людям. Но Люцифер уже не относится к светлым братьям, ведь он был лишён своего изначально высокого титула.

Имея полную свободу воли, Денница выбрал служить злу, а не добру. Он занял устойчивую позицию лидера в Аду, всеми силами пытается привлечь на свою сторону как можно больше людей: мотивирует их к совершению грехов, сеет в их душах семена зла.

Но ему противостоят светлые ангельские сущности, которые наставляют запутавшихся людей, направляя их к свету, раскаянию. Для этого существуют специальные молитвы с обращением к ангелам о заступничестве, защите.

АРХАНГЕЛ УРИИЛ

Остался ещё один ангел, имя которого тоже встречается вместе с именем Люцифера. Уриил либо Уриэль (в переводе с иврита «Бог есть свет», «свет Божий») — у христиан является последним архангелом. Правда, о нём нет ни единого упоминания в самой Библии и других священных текстах.

Информацию про него можно обнаружить в книге Ездры, где рассказывается, что Уриил был отправлен к мужчине с целью растолковать тому знание о Боге. Ещё про него говорится в книге Еноха, в ней Уриэль охарактеризован в качестве «одного из святых ангелов», называется ангелом грома и землетрясений.

А благодаря трудам средневекового инока Амадея Португальского «Откровению» у католиков возникает культ архангела Уриила (наравне с культами остальных архангелов: Гавриила, Михаила, Рафаила, Иегудиила, Селафиила и Варахиила).

Затем сведения об Уриэле переносятся в «Житие святых» в конце 17 столетия. В католицизме культ данного ангела полностью прекратился по решению, принятому на Римском соборе в 745 году.

СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»

Образ Люцифера очень широко используется в литературе и кинематографе. О князе Тьмы было снято большое количество кинокартин («Дьявол», «Девятые врата» и другие). А в 2015 году кинокомпания Netflix выпустила телесериал «Люцифер», который очень быстро успел стать популярным.

По сюжету главному герою Люциферу Морнингстару стало адски скучно в преисподней. Поэтому он на время отстранился от своего престола, перебравшись в современный Лос-Анджелес, и создал там ночной клуб «Lux».

Харизматичному, соблазнительному и чертовски притягательному Люциферу вполне импонирует отдых на Земле – он наслаждается дорогим алкоголем, красивыми женщинами. Но ровно до тех пор, пока красотку поп-звезду не убивают в его ночном заведении.

Поклонники сериала часто задаются вопросом: «Что сказал Уриил Люциферу перед смертью?». Так вот есть несколько версий:

в переводе newstudio – он произнёс фразу «Это покой»;

в варианте goldstudio – сказал слова «Мир здесь»;

а согласно версии lost – его последними словами были «Мир уже настал».

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