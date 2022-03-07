Почему многие казахи отказываются от ислама?

Строго говоря, казахи не отказываются от ислама совсем. Наоборот, после распада Советского Союза количество верующих и посещающих мечети растет буквально в геометрической прогрессии. Но дело в том, что их народная, т.е., собственная версия мусульманской религии, куда более либеральна, чем ислам в Африке и ислам на Ближнем Востоке.

Даже по сравнению с соседями по Средней Азии, которые имели ту же историю, в Казахстане все куда более спокойно. Казах считает себя верующим мусульманином, но в машине у него висит не сура из Корана, а какой-нибудь амулет (как вариант - лапка совы). На большие праздники он посещает мечеть, но отмечает также Пасху или Рождество со своими русскими друзьями.

Крепкие напитки и свинина технически запрещены, а на самом деле - употребляются существенной частью жителей Казахстана. Даже формально "халяльная" колбаса содержит некоторую долю свиного мяса - так повелось в советское время, это требуется, кажется, для придания продукту необходимой формы. Многие это знают, но такой факт игнорируют.

Давайте поговорим, как это получилось.

Родина казахов расположена вдалеке от основных центров цивилизации и регионов, из которых распространялись мировые религии: ислам, различные ветви христианства - не важно. К тому же, из-за местных особенностей, тут всегда обитали зубастые кочевники, которые следовали только собственным законам. Поэтому любые попытки обратить их в иную веру сопровождались серьезными сложностями.

Во времена, предшествовавшие экспансии Чингисхана, кочевников пытались крестить несториане из оседлой части Средней Азии. Это имело определенный успех - во ходе последующих нашествий и войн многие тюркские и монгольские племена исповедовали именно эту ветвь христианской веры. Правда, им не хватало помощи государства.

В эпоху Золотой Орды ислам получил более широкое распространение, пока не был объявлен государственной религией. И все равно, чингизид Кутлуг-Тимур, повелитель восточного крыла государства (т.е., казахских степей) сказал так великому хану: "Какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания и каким образом мы покинем закон и устав Чингисхана и перейдём в веру арабов?"

В общем, когда сильная власть пала, сложилась такая ситуация: ислам исповедуют ханы и баи, т.е., немногочисленная верхушка общества, их приближенные и те, кто занимается делами купеческими. А простые кочевники, как и прежде, являются сторонниками древнего языческого культа. Тюркскую веру принято называть тенгрианством.

Когда в регион пришла Российская империя, она решила реорганизовать систему исламского культа для наилучшего управления населением. Прежде мечетей и мулл было немного, теперь они появились в каждом уезде. Поскольку мусульманского образования в Казахстане на тот момент не было, этой задачей занялись казанские и уфимские татары.

В это время уровень соблюдения исламских обрядов серьезно повысился. Но и тогда находились интеллигенты, которые считали, что лучше бы их народу перейти в более спокойную веру - в христианство или буддизм, как вариант. Но выбор был сделан в пользу ислама.

Тем не менее, для существенного повышения религиозности у казахов банально не хватило времени. Пришел Советский Союз, который считал, что любая религия - это нехорошо. В результате имеем то, что имеем: немало казахов считает себя атеистами; другие называют себя мусульманами, но вовсе не являются активными верующими; третьи исповедуют "народный ислам", основные положения которого вызвали бы удивление у персов или арабов.

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