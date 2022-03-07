Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Тимофеев
    Вообще то для наведения порядка в России нужен жесткий руководитель. Рамзан Кадыров был бы в самый раз, но дело в том...Кадыров может ста...
  • Владимир Акулов
    !!!Откуда появилось ...
  • Владимир Акулов
    Если Христос нигде не работал... Значит , участковый милиционер , *участок* мог бы привлечь его за тун...Работал ли Иисус ?

Почему многие казахи отказываются от ислама?

Строго говоря, казахи не отказываются от ислама совсем. Наоборот, после распада Советского Союза количество верующих и посещающих мечети растет буквально в геометрической прогрессии. Но дело в том, что их народная, т.е., собственная версия мусульманской религии, куда более либеральна, чем ислам в Африке и ислам на Ближнем Востоке.

Почему многие казахи отказываются от ислама?

Даже по сравнению с соседями по Средней Азии, которые имели ту же историю, в Казахстане все куда более спокойно. Казах считает себя верующим мусульманином, но в машине у него висит не сура из Корана, а какой-нибудь амулет (как вариант - лапка совы). На большие праздники он посещает мечеть, но отмечает также Пасху или Рождество со своими русскими друзьями.

Крепкие напитки и свинина технически запрещены, а на самом деле - употребляются существенной частью жителей Казахстана. Даже формально "халяльная" колбаса содержит некоторую долю свиного мяса - так повелось в советское время, это требуется, кажется, для придания продукту необходимой формы. Многие это знают, но такой факт игнорируют.

Давайте поговорим, как это получилось.

Почему многие казахи отказываются от ислама?

Родина казахов расположена вдалеке от основных центров цивилизации и регионов, из которых распространялись мировые религии: ислам, различные ветви христианства - не важно.

К тому же, из-за местных особенностей, тут всегда обитали зубастые кочевники, которые следовали только собственным законам. Поэтому любые попытки обратить их в иную веру сопровождались серьезными сложностями.

Во времена, предшествовавшие экспансии Чингисхана, кочевников пытались крестить несториане из оседлой части Средней Азии. Это имело определенный успех - во ходе последующих нашествий и войн многие тюркские и монгольские племена исповедовали именно эту ветвь христианской веры. Правда, им не хватало помощи государства.

В эпоху Золотой Орды ислам получил более широкое распространение, пока не был объявлен государственной религией. И все равно, чингизид Кутлуг-Тимур, повелитель восточного крыла государства (т.е., казахских степей) сказал так великому хану: "Какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания и каким образом мы покинем закон и устав Чингисхана и перейдём в веру арабов?"

Почему многие казахи отказываются от ислама?

В общем, когда сильная власть пала, сложилась такая ситуация: ислам исповедуют ханы и баи, т.е., немногочисленная верхушка общества, их приближенные и те, кто занимается делами купеческими. А простые кочевники, как и прежде, являются сторонниками древнего языческого культа. Тюркскую веру принято называть тенгрианством.

Когда в регион пришла Российская империя, она решила реорганизовать систему исламского культа для наилучшего управления населением. Прежде мечетей и мулл было немного, теперь они появились в каждом уезде. Поскольку мусульманского образования в Казахстане на тот момент не было, этой задачей занялись казанские и уфимские татары.

В это время уровень соблюдения исламских обрядов серьезно повысился. Но и тогда находились интеллигенты, которые считали, что лучше бы их народу перейти в более спокойную веру - в христианство или буддизм, как вариант. Но выбор был сделан в пользу ислама.

Почему многие казахи отказываются от ислама?

Тем не менее, для существенного повышения религиозности у казахов банально не хватило времени. Пришел Советский Союз, который считал, что любая религия - это нехорошо. В результате имеем то, что имеем: немало казахов считает себя атеистами; другие называют себя мусульманами, но вовсе не являются активными верующими; третьи исповедуют "народный ислам", основные положения которого вызвали бы удивление у персов или арабов.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть: 

Таинство Причастия: надзиратель у Чаши и старинный ритуал https://otari.mirtesen.ru/blog/43500742765/

Кому и зачем было выгодно очернить русскую императрицу и превратить Екатерину Великую в «дьявола в юбке» https://otari.mirtesen.ru/blog/43100001283/

Ханна Райч: судьба лётчицы, которая пыталась спасти Гитлера в 1945 году(https://otari.mirtesen.ru/blog/43727232453/)

Обсудить

Картина дня

наверх