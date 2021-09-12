Великодержавная истерия России в отношении Казахстана

Конфликт между Россией и Казахстаном из-за спорных земельных территорий остается очень острым, в результате чего армии обеих стран находятся на боевой готовности! Война может начаться в любую минуту,однако главы государств пока идут на компромисс, предотвращая военное столкновение.

Власти России громогласно заявили, что казахи живут на русских землях, которые неправомерно находятся в составе Казахстана.Первым об этом в эфире Первого канала сообщил депутат Госдумы Вячеслав Никонов, сказав что северная территория Казахстана это большой подарок со стороны России! Напомним,что господин Никонов внук главного сталинского холуя Молотова, который позорно прислуживал своему хозяину, даже после того, как палач народов Сталин посадил в тюрьму в качестве заложницы его жену-еврейку Полину Жемчужину!

На мой взгляд, сам Никонов этого бы никогда бы не сказал, поскольку, в отличие от многих амбициозных россйских политиков, он очень дипломатичный и рассудительный политик, не делающий опрометчивых заявлений! Безусловно,Никонов был вынужден сделать это ,по сути, провокационное заявление по приказу вышестоящих органов !

Это заявление провокационно поддержал и амбициозный лидер ЛДПР Жириновский, который явно обижен на власти Казахстана, особенно после того, как на его желание увековечить одну из улиц Казахстана, на которой родился российский политик, получил категорический отказ! Правда,потом,видимо,чтобы «смягчить» неуемный пыл Жириновского ему справедливо предложили назвать его «светлым» именем один из мусорных контейнеров на этой улице, напомнив ему, что он жил ,учился в Казахстане, а теперь плюет в колодец из которого пил воду!

Чтобы хоть как-то «пристыдить» казахов и чтобы они сказали спасибо за благородный подарок, якобы сделанный российскими коммуняками, Жириновский постарался напомнить руководству Казахстана о том, что они сегодня в основном живут на русских землях в Азии, а территориальные претензии со стороны российских властей абсолютно оправданы и обоснованы.При этом он привел пример с историей русских городов:Уральска , Семипалатинска и Пеиропавловска!

В Казахстане резко отреагировали в социальных сетях на провокационные вылазки российских депутатов и готовы в ответ поднять вопрос о казахских землях в составе России, напомнив забывчивым российским депутатам о их исконных землях Астрахани, Саратова, Оренбурга, Омска, Тюмени, Алтайского края! Скандал между Россией и Казахстаном после заявления российских депутатов продолжает нарастать.В МИД Казахстана заявили, что участившиеся выпады российских политиков наносят ущерб отношениям между государствами! Особенно же казахстанцы возмущены словами Владимира Путина о праве РФ забрать территории бывших республик СССР!, если

Великодержавная истерия, которая охватила Россию,к сожалению, продолжает нарастать! Ладно уж, если выступал бы только бестактный и неудержимый Жириновский, провокаторская роль которого давно известна – стравливать народы и этносы !К сожалению, Россия ведет себя как параноик, который лихорадочно бегает по подъезду с дубинкой, требуя от соседей, чтобы они выделили ему якобы подаренные ранее комнаты..Теперь же настала очередь Казахстана и на заборе казахстанского посольства в Москве появился даже провокационный плакат «Северный Казахстан русская земля , подаренная Россией Казахстану»!

Любопытно, почему вместо того, чтобы выстраивать добрососедские отношения с соседними государствами Россия с самого начала их становления занимается провокациями и поддержкой сепаратизма в сопредельных странах? Кто сможет логично ответить на простой вопрос, почему Россия для сохранения территориальной целостности может утопить в крови целую страну и целый народ, как это было ,например, в Чечне, а другие суверенные государства не имеют никаких прав для отстаивания своей территориальной целостности?

Сегодня начинается литься грязь на Казахстан,Казахское ханство которого в свое время граничило с Казанским и Сибирским ханством на территориях, совпадающих с современной границей Казахстана.А ведь русскими тогда на этих землях ,как говорится, и не пахло! Безусловно, у казахского народа на эти территории куда больше исторических прав, нежели у других народов,причем еще за долго до существования Букеевского ханства на территориях Урала и Волги.

Все это явное и наглядное доказательство того, что эта земля издревле казахская или тюркская, но никак не славянская!Что касается Алтая, то и эта издревле тюркская территория, которую населяли казахские племена.И это задолго до того, как бандформирования беглого преступника Ермака, совершили вооруженный государственный переворот в Сибирском ханстве!

Дорогие мои россияне! Хотелось бы напомнить вам,что ,например,в 1547 году общая площадь вашей страны составляла всего 3 миллиона км²,а уже в 1914 году она достигла 21,8 миллиона км².Я уже ничего не говорю о захвате палачом народов Сталиным огромных территорий соседних стран и даже оккупации после войны многих европейских стран, в результате чего вы до сих пор благотворите этого злодея не только за разгром Германии,но и за приобретенные территории!

А может вы думаете,что сегодня ,занимая самую большую и богатейшую полезными ископаемыми территорию в мире,она всегда полностью принадлежала России? Нет дорогие мои – большинство этих территорий были завованы вашими предками путем кровавых захватнических войн!Что поделаешь – захватнический ген у вас в крови!

Мало того,что вы завоевывали чужие территории,но кровожадные коммуняки еще и бесцеремонно и нагло делили их, давая эти территории и автономии соседним странам! Разве не Сталин, придерживался древней колониальной тактики «разделяй и властвуй» стравливал народы, передавая часть оккупированных большевиками территорий страны, во владение соседней – якобы дружественной «союзной республики»? Именно так ,например, Грузия потеряла часть своих исконных территорий!Или, что еще хуже , нарушая целостность некоторых союзных республик, создавал во многих из них автономии, которые были минами замедленного действия и причиной возникновения ненависти и кровопролития между народами различных национальностей!

Например,несмотря на требования осетинского народа, советское руководство во главе со Сталиным отказалось от создания единой Осетинской Республики, которая включала бы Южную и Северную Осетию в составе РСФСР. Одновременно с этим Сталин фактически разъединил осетинский народ , создав почему-то автономную область Южной Осетии в составе Грузии, даже не спросив мнения ни у грузинского, ни у осетинского населения ! Именно из-за этой «мудрой» национально-колониальной политики Сталина на границе Грузии и Южной Осетии до сих пор льется кровь!

И разве сегодня после того,как Сталин искусственно устроил голодомор казахскому народу, уместно предъявлять территориальные претензии Казахстану ? Хотелось бы напомнить некоторым пылким и забывчивым россиянам,что именно в Казахстане начал свою кровавую карьеру главный сталинский палач – будущий всесильный нарком Ежов. Именно при нем,в результате насильственной коллективизации, приведшей к голодомору, который назвали «голощёкинским»(в честь тогдашнего лидера Компартии Казахстана Филиппа Голощекина),погибли несколько миллионов казахов, в результате чего численность нации сократилась почти вполовину!Как не парадоксально, но по числу жертв этот голодомор в Казахстане, сопоставимый фактически с геноцидом, был значительно губительным,чем более известный голодомор на Украине в тридцатых годах!

И вот после всего этого, разве не кощунство и идиотизм,когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов большинство россиян выбрали психически больного педофила,стукача царской охранки , обыкновенного вора и грабителя , серийного государственного убийцу,устроившему к тому же своему народу геноцид, необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу(порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище) ?!

Видимо,прав был академик Ю. Пивоваров, что за 70 лет советской власти сформировалась советская идентичность,не всегда совпадающая с русской, и превалирующая и сегодня! Как известно, дореволюционная Россия была христианской цивилизацией,в основе которой лежит идея первородного греха. Если с христианином случится беда, он не будет в ней обвинять окружающих, а сочтет это наказанием за свои грехи. Но облапошенный лживой пропагандой советский человек,к сожалению , мыслит иначе — у него все виноваты, кроме него самого.Кроме того, ему свойственно причудливое сочетание непомерной гордыни и комплекса неполноценности.

Думаю,главная проблема современной России в том, что в ней до сих пор господствует советский тип личности «Homo sovieticus»,который ,несомненно, мешает стране полноценно дальше развиваться.Именно подобной общности людей можно было легко внушить миф, усердно пропагандируемый бездарными коммуняками, о том, что якобы Россия всегда безвозмездно и бескорыстно помогает другим странам только из-за сострадания и жалости?Но это же полный абсурд, поскольку дружбы между народами практически не существует, а есть только сфера постоянных интересов! Однозначно,чтобы России выйти из «советскости»,заведшей ее в тупик, нужен другой тип человека. Но, к сожалению, российское общество пока не меняется!

Если для русских царей главным ресурсом был народ,то нынешний режим стремится выжить с помощью нефти и газа.К сожалению,и сегодня россиянами как стадом управляют бывшие коммуняки и мне очень обидно,что в моей любимой стране, в которой я провел свою молодость, учась в российском вузе, все еще столько проблем и одурманенных лживой коммунистической пропагандой россиян, с ностальгией вспоминающих утопический советский социализм и все еще мечтавших о светлом будущем,которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете !

В заключение хотелось напомнить россиянам слова , сказанные академиком Ю. Пивоваровым, о том , что его раздражают безответственные люди, постоянно и неуместно повторяющие фразу Александра III, что нашими единственными союзниками могут быть только армия и флот.При этом они забывают, что именно в его царствование Россия сначала участвовала в «Союзе трех императоров», а затем вместе с республиканской Францией положила начало Антанте.

Дорогие мои россияне!Однозначно России не выжить без союзников, поэтому полностью уверен, что руководству страны необходимо пересмотреть взаимоотношения со всеми постсоветскими странами, в особенности с Казахстаном, дружеские отношения с которым особенно важны на фоне агрессивного стремления Турции вовлечь ее в сферу своего влияния. Ведь продвижение идеи пантюркизма на постсоветском пространстве — давний стратегический план амбициозного Эрдогана, который в первую очередь угрожает национальным интересам Матушки-России!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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