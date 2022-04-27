Самые известные дома с привидениями в мире

В этом списке представлены наиболее посещаемые и прославленные по телевидению места с приведениями во всём мире. Если вы никогда не сталкивались с потусторонним миром, то посетите хотя бы одно из этих зданий.



1.

Эдинбургский замок, Эдинбург, Шотландия





Эдинбургский замок является одним из самых посещаемых мест в Шотландии. А Эдинбург наиболее населённым привидениями городом в Европе. Посетители музея довольно часто сообщали о встрече с приведением Пайпер – обезглавленным барабанщиком, а также с духами французских заключённых времён Семилетней войны и колониальных заключённых Американской войны. Некоторые даже видели здесь призрак собаки.

2.

Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия





Белый дом — главное здание, где работали все президенты Соединённых Штатов. Некоторые главы, уверяли, что видели здесь призраков. Например, президент Харрисон утверждал, что слышал, как кто-то роется на чердаке. Президент Эндрю Джексон думал, что его постоянно кто-то преследует, когда он ходит по дому один.

Наиболее часто здесь видели фантом Авраама Линкольна. Элеонора Рузвельт однажды заявила, что она почувствовала присутствие Линкольна, когда работала в его кабинете. Также во время правления Рузвельта, молодой клерк утверждал, что на самом деле видел призрак Линкольна, который сидел на кровати и снимал сапоги.

3.

«Королева Мария», штат Калифорния





«Королева Мария» один из крупнейших океанских лайнеров, который ходил через северную часть Атлантического океана с 1936 по 1967 год. Лайнер был построен в Лонг-Бич в Калифорнии, а в 1967 году был переоборудован в отель. Люди часто видели привидений в машинном отделении, где 17-летний моряк был придавлен оборудованием, когда пытался устранить пожар. Также иногда слышится стук по стальным трубам и дверям. В настоящее время посетители отеля видели призрак «дамы в белом» и играющих детей около бассейна.

4.

Санаторий Уэверли Хилс, штат Кентукки





Уэверли Хилс – это санаторий, расположенный в Луисвилле, штат Кентукки. Он был основан в 1910 году, и изначально являлся больницей для страдающих туберкулёзом, где могло разместиться 40–50 больных. Чуть позже это место прославилось на телевидении как одно из самых жутких. Оно даже попало на передачу в Sci Fi Channel «Охотники за привидениями». Многие рассказывают, что в санатории была замечена масса паранормальных явлений: звуки неизвестного происхождения, изолированные холодные пятна, тени, а однажды и крики.

5.

Лондонский Тауэр, Лондон





Королевский дворец Её Величества и Крепость, более известные как Лондонский Тауэр (или просто башни), является историческим памятником в центре Лондона, на северном берегу реки Темзы. Возможно, самый известный призрачный житель Лондонского Тауэра — дух Анны Болейн, одной из жён Генриха VIII. Она была обезглавлена в башне в 1536 году.

6.

Восточная государственная тюрьма, Пенсильвания





Проект данной тюрьмы разработан Джоном Хэвлендом, здание было построено и открыто в 1829 году. Это крупнейшая тюрьма того времени на всём Востоке. Её революционная система заключения, названная пенсильванской, состояла в одиночном содержании заключённых.

1 июня 2007 съёмочная группа шоу «Most Haunted» осталась на сутки в здании. Группа «расселилась» по одиночным камерам на время проведения расследования. Один из членов съёмочной группы заявил, что это самое ужасающее место из тех, в которых ему удалось побывать. Но убедительных доказательств существования призраков они предоставить так и не смогли.

7.

Плантации Миртлс, Луизиана





Плантации Миртлс были построены в 1796 году генералом Дэвидом Брэдфордом (второе название «Лорел роща»). Этот дом очень известен в Америке и являлся одним из самых посещаемых туристами, поскольку считалось, что его населяет, по крайней мере, 12 призраков. Ходят слухи, что в доме произошло 10 убийств, но полицейские хроники сообщают только об одном – убийстве Уильяма Винтера. Он, наверное, один из известнейших призраков дома.

8.

Рэйнхем холл, Норфолк, Англия





Рэйнхем холл — загородный дом в Норфолке, Англия. Первые 300 лет он был резиденцией семьи Тауншенд. Известен благодаря призраку Леди Браун, спускающийся по лестнице. Однако самый знаменитый обитатель замка, призрак которого также часто видели, но не смогли предоставить доказательств его существования — Чарльз Таунсенд лидер палаты лордов (1674–1738).

9.

Дом Уэйли, Калифорния





Один из самых страшных и посещаемых домов в Америке расположен в калифорнийском городе Сан-Диего. Был построен в 1857 году. Здесь нередко наблюдают призраков. Связано это с тем, что здание было построено на месте кладбища. Самый известный призрак, обитающий в доме, это «Янки Джим» (настоящее имя – Джейс Робинсон). Он был вором, которого приговорили к смертной казни через повешение в 1852 году.

На сегодняшний день дом Уэйли можно посещать только до 4 часов вечера. Здесь проводятся экскурсии, но часто во время их люди слышали шаги, голоса и видели, как двигались предметы.

10.

Дом священника в Борли, Эссекс, Англия





Привидение в доме священника в Борли в 1920-х и 1930-х годах, несомненно, являлось одним из самых известных в Великобритании. В доме проводилось большое количество наблюдений, в которых принимало участие множество независимых свидетелей. Большинству явлениям нашли объяснения, но масса загадок осталась неразгаданной.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2461225008596781589/

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