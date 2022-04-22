15 безумных научных экспериментов, в реальность которых сложно поверить

Наука хороша до тех пор, пока ученые исследуют такие понятия, как, к примеру, лазерные лучи и космические полеты. Но иногда эксперименты ученых становятся действительно невероятными, чтобы не сказать безумными.

Но стоит посмотреть правде в глаза: куда только не заносила учёных мужей шальная фантазия!

1. Энергия оргона

Безумный эксперимент: энергия оргона.

Вильгельм Хелм, психоаналитик и последователь Зигмунда Фрейда, разработал теорию «Оргона» в 1930-х годах. Он считал, что эта «оргонная энергия» - это та самая жизненная сила или космическая энергия, что является продолжением идеи Фрейда о либидо. Соответственно, с его легкой руки появилась такая наука, как оргономия.

В 1940 году Хелм решил сконцентрировать оргон в так называемых «клетках Фарадея» и использовать эту «энергию» для лечения рака и для роста растений. Не удивительно, что его нелепые претензии никогда не были доказаны и даже привели Хелма к тюрьме, когда он пытался контрабандой провезти свои «оргонные устройства» через границу.

2. Двухголовая собака

Безумный эксперимент: двухголовая собака.

Американский физиолог Чарльз Клод Гатри внес значительный вклад в науку и даже сотрудничал с французским врачом Алексисом Каррелом, который получил Нобелевскую премию по медицине в 1912 году за свою работу по хирургии сосудов.

Гатри же, хотя его тоже должны были номинировать на премию, был лишен ее из-за своих экспериментов с пересадкой головы, в ходе которых он пришивал голову одной собаки на тело другой. Что интересно, его эксперименты действительно имели некоторый успех: отрезанные головы удалось искусственно сохранять живыми во время пересадки.

3. Собаки Франкенштейна

Безумный эксперимент: собаки Франкенштейна.

Другим ученым, который был одержим трансплантацией, является Владимир Демихов, которого принято считать основоположником пересадки сердца. Как и Чарльз Гатри, Демихов проводил свои эксперименты на собаках... с переменным успехом.

4. Человек-киборг

Безумный эксперимент: человек-киборг.

Кевин Уорвик - британский ученый и профессор кибернетики в британском Университете Рединга. Он известен своими исследованиями в области робототехники, а также тем, что возглавляет одни из самых передовых исследовательских проектов в мире, связанных с киборгами. Фактически его можно назвать первым «киборгом» в истории.

В его тело были имплантированы электроды и чипы, с помощью которых Уорвик может непосредственно взаимодействовать с университетским интернетом и удаленно управлять роботизированной рукой.

5. Терапия против привычки грызть ногти

Безумный эксперимент: терапия против привычки грызть ногти.

Исследователь из Вирджинии Лоуренс Лешено провел тест, чтобы увидеть, могут ли подсознательные сообщения помочь преодолеть вредные привычки, такие как грызть ногти. Во время своего исследования он стоял в комнате, где спала группа мальчиков, и постоянно повторял «мои ногти ужасно горькие на вкус». Эксперимент сработал для 40% мальчиков, хотя его результаты сразу же оспорили, поскольку никто не смог доказать, что мальчики на самом деле спали на протяжении всего эксперимента.

6. Оживление мертвых

Безумный эксперимент: оживление мертвых.

Роберт Корниш, вундеркинд из Университета Калифорнии в Беркли, который он закончил с отличием в возрасте 18 лет, получил докторскую степень в 22 года. Его заинтересовала идея возвращения мертвых к жизни. В 1930 году он пытался воскресить мертвых животных, раскачивая их на качелях, чтобы кровь снова начала течь.

При этом он одновременно вводил им адреналин и антикоагулянты. У тех животных, которые возвращались на несколько мгновений у жизни, наблюдались слепота и повреждения головного мозга, а также они быстро снова умирали. А с людьми ему не удалось добиться и подобного.

7. Вес души

Безумный эксперимент: вес души.

Доктор Дункан «Ом» Мадугалл — американский врач, который в начале 1920-х годов предположил, что душа имеет вес. Он измерял вес тела шестерых людей, находящихся при смерти, а также сразу же после смерти, когда «отлетает душа». Его опыты показали, что душа в среднем весит 21 грамм. Излишне говорить, что его заключение никогда не прижилось в научном сообществе.

8. Франкенштейн

Безумный эксперимент: Франкенштейн.

Алхимик и врач Иоганн Конрад Диппел родился в замке Франкенштейн в 1673 году. Всю свою жизнь ученый изучал анатомию и алхимию, а также ходили слухи, что он пытался переместить душу из только что умершего человека в другой труп, используя воронку, шланг и смазку.

Из-за слухов о его научных «подвигах», таких как осквернение могил, он был вынужден в конечном счете бежать из города. Возможно именно он вдохновил Мэри Шелли на написание ее знаменитого романа.

9. Высокоэнергетические взрывчатые вещества

Безумный эксперимент: HEAF.

Установка для создания и испытания новых высокоэнергетических взрывчатых веществ (HEAF — High Explosives Applications Facility) в Калифорнии стала известной, когда ученые слишком увлеклись экспериментом, в ходе которого пытались проплавить одним из своих новых лазеров металл ракеты «Стингер». Результат виден на фото.

10. Контроль разума животных

Безумный эксперимент: контроль разума животных.

Хосе Дельгадо разработал «stimoceiver» в 1963 году. Это был компьютерный чип, приводимый в действие пультом дистанционного управления, который использовался для электрического стимулирования различных участков мозга животного.

С помощью чипа, встроенного в череп животного, ученые добились различные результатов, которые варьировались от непроизвольного движения конечностей до внушения разных эмоций и вызывания аппетита.

11. Напиток с желудочными бактериями

Безумный эксперимент: напиток с желудочными бактериями.

Когда доктора Робин Уоррен и Барри Маршалл открыли бактерию Helicobacter Pylori (H.pylori), которая ответственны за язвы желудка, медицинское сообщество сразу же возразило, заявив, что главными виновниками язвы являются стресс, образ жизни и диета.

Для того, чтобы доказать свою точку зрения, доктор Маршал выпил воду с бактериями, которые были собраны у больных язвой желудка. Немедленно у него развился гастрит с ахлоргидрией, тошнота, рвота и неприятный запах изо рта. В итоге оба получили Нобелевскую премию в 2005 году.

12. Доктор, пьющий рвоту

Безумный эксперимент: доктор, пьющий рвоту.

Стабинс Фирс был американским врачом, известным своими необычными исследованиями причин возникновения желтой лихорадки. Он был настолько уверен, что это не инфекционное заболевание, что проверил свою гипотезу на себе. Его «эксперименты» включали в себя проживание среди больных, питье их рвоты и втирание ее в надрезы на руках, подвергая себя инфекции всеми возможными способами.

13. Слон на «кислоте»

Безумный эксперимент: слон на «кислоте».

Исследования поведения слонов привели к одному из самых скандальных экспериментов, сделанных во имя науки. Уоррен Томас ввел слону по имени Труко 297 миллиграммов ЛСД, что в 3000 раз больше максимальной дозы для человека.

Эксперимент был проведен в зоопарке Линкольна в Оклахома-Сити в 1962 году для того, чтобы определить, вызовет ли это у животного «муст» (так называется состояние неистовства у слонов во время гона). Через час Трунко умер.

14. Гомункул

Безумный эксперимент: гомункул.

Парацельс был алхимиком и врачом, который жил в 1500-е годы. Он стал известен благодаря ранним работами в области токсикологии и психотерапии. Он также был также первым человеком, который упоминал термин «бессознательное» в клиническом смысле.

При этом он на полном серьезе проводил эксперименты по созданию «гомункула» - миниатюрного человечка. Он пытался сделать это путем трансплантации человеческой яйцеклетки в матку лошади, а затем вскармливания животного человеческой кровью.

15. MK-Ultra

Безумный эксперимент: MK-Ultra.

Доктор Дональд Юэн Камерон считал, что он придумал лекарство от шизофрении посредством «перепрограммирования» мозга новыми моделями мышления. Во время этих экспериментов, проводившихся в 1950 — 1960 годах, пациентов с проблемами психики привязывали к кроватям, накачивали седативными препаратами и барбитуратами.

Врачи при этом заставляли постоянно слушать записанные на магнитофон многократно воспроизводимые звуки или простые повторяющиеся команды. В итоге ЦРУ, которое и финансировало проект «MK-Ultra», признало эксперимент провальным.

Источник : https://vseonauke.com/2460391723410917831/

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