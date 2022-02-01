Удивительные факты о стоматологии будущего

Тема лечения зубов интересна каждому, и чем старше мы становимся, тем она нам интереснее. В этой статье мы расскажем вам несколько самых удивительных фактов об инновациях в этой области.



Факт №1

Дубайская стоматологическая клиника под названием Liberty Dental Clinic оказывает услуги по проектированию и изготовлению «самой дорогой улыбки». Здесь вы сможете заказать декоративные накладки или грилзы, украшенные золотом и почти двумя сотнями высококлассных бриллиантов. Стоит такая услуга недешево – 153 000 долларов.

Профилактические осмотры у стоматолога позволяют заботится о вашем комфорте и состоянии здоровья. Подробнее узнайте о широком комплексе стоматологических услуг в Екатеринбурге для всей семьи. Удобное расписание работы специалистов помогает находить быстрые и оптимальные варианты решения возникших задач.

Факт №2

Знаете ли вы о том, что сегодня можно сделать татуировку на зубах? Основоположникам такого бизнеса считается врач Стив Хевард, который разрисовывает коронки. Это модное течение с лихвой набирает обороты и иногда в Европе и США можно встретить молодых людей с бабочками и лицами знаменитостей на зубах.

Факт №3

Удивительное изобретение представили миру израильские врачи – настоящего робота-стоматолога.

Сообщается, что он способен сверлить аккуратные отверстия, причем такой точности вручную добиться невозможно. Весь процесс обязательно контролируется человеком, который при необходимости может вмешаться и продолжить лечение самостоятельно.

Факт №4



Благодаря 3D сканированию ротовой полости брекеты станут эффективнее. После получение модели челюсти на компьютере врач-стоматолог сможет виртуально выровнять искривленные зубы и передать команду роботу. Он в свою очередь изготовит строго индивидуальную ортодонтическую дугу. Такая филигранная точность позволяет сделать коррекцию менее болезненной, а срок ношения брекетов сократить на 40%!

Факт №5

С помощью изобретенного препарата пломбы и коронки будут служить гораздо дольше. Бристольские ученые запатентовали новую формулу с кодовым названием «Пертинакс». Вещество выполнено на основе хлоргексидина, обладающего антибактериальными свойствами. Теперь, вероятно, пройдут времена, когда до 85% коронок и пломб приходили в негодность из-за воздействия бактерий.

Факт №6

В будущем наращивать костную ткань будет гораздо проще. Французские ученые разрабатывают уникальный материал с гелевой структурой, который будет внедряться в зубную лунку после удаления. Его активные элементы препятствуют убыванию кости и стимулировать рост тканей. Если финальные испытания пройдут успешно, можно будет судить о прорыве в области костной пластики. Пересадка костных блоков – основной способ наращивания в данный момент – уйдет в прошлое.

Факт №7

Найдено инновационное оружие против бактерий ротовой полости, которое, вероятно, в недалёком будущем возьмёт на вооружение каждая уважающая себя стоматологическая клиника. По данным специалистов Университетов Ньюкасла и Мичигана аминокислота аргинин эффективно расщепляет налет на зубах, тем самым борясь с вредоносными бактериями. Сама аминокислота содержится во многих продуктах – молоке, рыбе, мясе и т.д. Сейчас ученые разрабатывают противомикробные препараты на основе аргинина.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2404650128199649787/

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