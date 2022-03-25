Какими были последние желания белого генерала Миллера перед расстрелом в Москве

Незадолго до своей смерти генерал белого движения в России Миллер, выступавший против советского режима, хотел связаться с наркомом Ежовым. В 1937 году, будучи ярым противником советского режима, Миллер был выкраден во Франции и доставлен в Россию. В 1939 году он освободился из Лубянки по истечению срока заключения и принятия наказания по его делу, но практически сразу был казнен по решению Верховного Суда СССР.

Миллер был объявлен врагом народа задолго до своей смерти – по окончанию гражданской войны, генерал отказался работать с советскими органами и выехал за пределы страны. Заочно он был осужден трибунальным судом, но все еще был в недоступности за границей.

Похищение произошло из-за предательства приближенного Миллера – генерала Скоблина, а также супруги Скоблина – Надежды Плевицкой. Ранее в государственной измене заподозрили именно Скоблина - с женой они жили достаточно богато, но и репутация офицера была идеальной. Подозрения относительно Скоблина были и у Миллера – он пригласил давнего друга на встречу с немецкими офицерами, оставив записку, которая и открыла соратникам глаза на предательство Миллера. Бывшим генералом уже занималась французская жандармерия, осуществлялись попытки французского правительства спасти Миллера, но действовать против чекистов они так и не решились.

Вскоре после задержания Миллера допрашивал Ежов. Миллер же в письменном виде ответил ему, что в России действовало движение повстанцев, но оно никак не было связано с РОВС. Письмо не сыграло особой роли в судьбе генерала – данная информация не интересовала чекистов. В 1938 году Миллер ходатайствовал Ежову о посещении церкви, указывая, что в стране есть свобода вероисповедания и, предлагая посетить ее тайно. Письмо Миллера митрополиту Сергею о просьбе в проведении религиозных действий также не было передано. Генерал Евгений Карлович Миллер Генерал Евгений Карлович Миллер В 1938 году Миллер просил Ежова уведомить его супругу о задержании, но Ежов уничтожил письмо, ничего не сообщив женщине. Считается, что если бы Миллер обратился с просьбами к Сталину, ему было бы разрешено посещение храма и свидание с супругой. В данном случае никакие ходатайства и письма от заключенного никому не доходили и, ни одно желание опального генерала не было реализовано.