Гаремы в современном мире, где девушкам жилось несладко

Несколько веков назад гаремы были обыденной рутиной в странах Востока. Многие родители были рады отдать свою дочь в гарем, ведь там она могла получить образование, приобрести опыт и удачно выйти замуж за визиря или служителя султана. Сейчас для нас гаремы — это просто картинка на телеэкране. Благодаря сериалу «Великолепный век» гаремы даже приобрели романтизм. Многие женщины мечтали оказаться на месте Хюррем Султан. Впрочем, это возможно.

Вот только романтики в этом абсолютно никакой. Сейчас в странах Ближнего Востока, Аравийского полуострова и Африки некоторые правители до сих пор содержат сотни наложниц. Далеко не все из них живут как королевы. Чаще всего в таких гаремах процветает насилие и принуждение. Надо ли говорить, что реальных фотографий в сети конечно нет.

1.

Пират Бен Бела: 900 наложниц



Самый большой гарем в мире по сообщениям СМИ имеет пират (и политик) Бен Бела, грабящий суда в Южно-Китайском море вблизи Малайзии. В его дворце находится около 900 наложниц. На публике он появляется со своей женой, но в СМИ Малайзии то и дело проскакивают подробности его личной жизни.В гареме Бен Белы девушки содержатся насильно. Чаще всего их захватывали именно в Малайзии. Туристок крали, забирали у них документы и дарили знаменитому пирату.

2.

Условия содержания девушек ужасны. Комнаты напоминают казармы, никаких дворов и райских садов. Женщин используют не только для интимных утех. Они шьют, убираются, работают и ухаживают за детьми. С особо строптивыми поступали жёстко. Поесть хорошо можно было только в присутствии «султана», когда он звал к себе на ночь.Выбраться из такого «гарема» просто невозможно. Да и гаремом эту тюрьму называет только сам пират.

Султан Брунея Хассанал Болкиах: 700 наложниц



В отличие от жестокого пирата, в гареме одного из самых богатых людей в мире живётся просто сказочно. О жизни Брунея Хассанал Болкиах ходят легенды: у него дворец с двумя тысячами комнат, зал для банкетов на 5 000 человек, собственная мечеть, 5 бассейнов, гараж на 100 машин и 700 личных наложниц. В гарем этого султана хотят попасть многие.В частности, в нём оказалась «Мисс Америка-92» — Шэннон Маркетик. Девушке предложили работу и она согласилась. Вместо работы, правда, её заточили в гарем. Никто спать с султаном её не принуждал. Через три месяца красавицу отпустили и дали с собой 100000 долларов и колье с бриллиантами.Женщины Брунея Хассанал Болкиах — его гордость. Мало с кем из них он спит, чаще всего девушки танцуют для него или просто радуют глаз.Однако сбежать из этого гарема тоже не просто. Он очень хорошо охраняется и никого к дамам не допускают. Сбежавших женщин могут наказать, но об этом никто не говорит. По словам Шэннон Маркетик, некоторые строптивые дамы просто исчезали.

3.

Саддам Хусейн: 500 наложниц



Знаменитые гаремы кончились. Теперь речь пойдёт о гаремах, чьи секреты до сих пор не раскрыты. Один из таких — гарем Саддама Хусейна. В нём было около 500 женщин разных возрастов и национальностей. Как женщины попадали в гарем – неизвестно по сей день. Что с ними делали там — тоже. После смерти Саддама всех наложниц отпустили, только идти им было некуда. Ни денег, ни жилья, ни семьи у них не было. Многие просто умерли бездомными. Те, кто выжил, хранят молчание.

4.

Пабло Эскобар: 400 наложниц



Гарем наркобарона Пабло Эскобара представлял собой настоящий городок с павильонами, прогулочными парками и искусственными прудами, где плавали лебеди. В гареме жило около 400 женщин. Городок тщательно охранялся, а после смерти хозяина многих женщины продали в публичные дома. О жизни этих дам тоже мало что известно. Говорят, Пабло не следил за своими дамами и охранники городка часто этим пользовались.

5.

Король Марокко Хасан II: 132 наложницы



Самая благоприятная судьба ждала наложниц короля Марокко Хасана II. Он редко туда захаживал, был занят политикой и содержал гарем только ради интереса. После смерти короля в 1990 году на престол взошёл его сын Мохаммед VI. Сын распустил красавиц отца, дав каждой денег и дом.Гарем Хасана II — самый малоизвестный гарем, о котором известно только по слухам.

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А вы знали об этом?

Марокканский султан Мулай Исмаил имел 1171 ребенка от 504 женщин. Некоторые ученые считали, что столько детей иметь невозможно. А ученые из Венского университета решили подсчитать, сколько половых актов надо было совершить султану, чтобы зачать такое рекордное количество потомков. Они хотели доказать, что такое вполне возможно. По их расчетам, султану потребовалось бы заниматься сексом как минимум один раз в день, и для этого ему нужны были бы даже не 504, а от 65 до 100 женщин.

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