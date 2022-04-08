Икона Божией Матери, именуемая «Скоропослушница»

Чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница» - одна из древнейших икон Богородицы. Первообраз иконы находится на Святой Горе Афон, в монастыре Дохиар.

История этой иконы насчитывает уже более тысячи лет. По преданию она написана в X веке по благословению основателя афонского Дохиарского монастыря преподобного Неофита.

Как предполагают, икона является списком с чтимого образа Божией Матери, находившегося в городе Александрия. Свое имя, известное ныне всему православному миру, икона получила позже - в XVII веке, когда от нее произошло чудо, о котором повествуется в монастырском сказании.

Дохиар

Монастырь Дохиар

Дохиар расположен на склоне круто спускающейся к морю горы и посвящен Святым Архангелам Михаилу и Гавриилу (праздник 8 ноября).

Монастырь Дохиар

Согласно преданию, этот монастырь был основан во второй половине Х века неким Евфимием, который, как говорят, был учеником и сподвижником в отшельничестве преподобного Афанасия Афонского и исполнял обязанности «дохиара», т.е. распорядителя запасами оливкового масла и других съестных припасов в Лавре. В честь своего послушничества Евфимий так и назвал монастырь — «Дохиар».

Предание говорит, что на довершение монастыря не было средств, но милостью Царицы Небесной было открыто одному мальчику, послушнику обители, как найти эти средства: было указано место на метохе (т.

е. участке монастыря) где находилось сокрытое сокровище. Метох располагался на противоположном Афону острове Лонгосе. Посланные с мальчиком два инока, соблазнившись, решили утопить мальчика с камнем на шее и завладеть сокровищем. Но свв. Архангелы Михаил и Гавриил спасли мальчика и перенесли его в церковь обители Дохиар. Заговор был раскрыт, а сокровища пошли по назначению. Вследствии этого чуда монастырь был посвящен Бесплотным Силам.

Икона Божией Матери «Скоропослушница».

(Монастырь Дохиар, Святая Гора Афон)

Среди святынь монастыря в Соборном храме хранится чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница» (Gorgoepekoos), а также часть того камня с которым послушник был брошен в море и чудесно спасен (впоследствии послушник стал игуменом с именем Варнава).

Справа от входа в трапезную, напротив входа в собор, находится часовня Богородицы Скоропослушницы.

Часовня Богородицы Скоропослушницы

Такое название часовня получила от находящейся здесь одноименной чудотворной иконы Богородицы, которая считается лучшим из приобретений монастыря и одной из наиболее известных и почитаемых икон на Афоне. Здесь ежегодно монастырь назначает двух иеромонахов, т.е. просмонариев, которые принимают многочисленных паломников и исполняют (когда один, а когда другой) псалмы перед иконой Богородицы. Кроме того, эти монахи принимают разного рода подношения и заботятся о чистоте и прочих нуждах часовни.

Сама икона «Скоропослушница» написана не стене. Это фреска! Фреска, написанная в нише наружной стены перед входом в трапезную. Но существует ещё ее чудотворная копия, которую выносят на крестный ход.

Икона Божией Матери ''Скоропослушница''. Афонский Дохиарский монастырь

Дохиаров монастырь в настоящее время занимает 10-е место в ряду афонских монастырей и насчитывает 40 монахов.

Предание об иконе

В середине XVII столетия в Дохиарской обители подвизался монах Нил, исполнявший послушание трапезаря. Каждый раз, входя в трапезную, он по невнимательности коптил лучиной образ Божией Матери, висевший у входа в трапезную. Однажды, проходя по обыкновению мимо иконы с пылающим факелом, монах Нил услышал слова: «На будущее время не приближайся сюда с зажженной лучиной и не копти Моего образа». Нил поначалу испугался человеческого голоса, но решил, что это сказал кто-нибудь из братии и не обратил внимания на слова. Он продолжал по-прежнему ходить мимо иконы с зажженной лучиной. По прошествии времени монах Нил снова услышал от иконы слова: «Монах, недостойный этого имени! Долго ли тебе так беспечно и так бесстыдно коптить Мой образ?». При этих словах трапезарий неожиданно потерял зрение. Глубокое покаяние охватило его душу, и он искренно исповедовал свой грех неблагоговейного обращения с образом Божией Матери, признавая себя достойным такого наказания. Нил решил не отходить от иконы до тех пор, пока не получит прощение своих согрешений и исцеление от слепоты.

Утром братия нашла его лежащим навзничь перед святым образом. После рассказа монаха о случившемся с ним иноки затеплили перед иконой неугасимую лампаду. Сам же провинившийся день и ночь молился и плакал, обращаясь к Богородице, так что вскоре его усердная молитва была услышана. Знакомый голос ему сказал: «Нил! Твоя молитва услышана, ты прощен, и зрение снова дается твоим очам. Возвести же и всей братии, что Я - покров, промышление и защита их обители, посвященной Архангелам. Пусть они и православные христиане обращаются ко Мне в своих нуждах, и Я не оставлю никого не услышанным: всем, с благоговением ко Мне прибегающим, буду предстательство, и молитвы всех будут исполняемы Сыном и Богом Моим ради Моего ходатайства перед Ним. Отныне сия икона Моя будет именоваться «Скоропослушница» потому, что скорую всем притекающим к ней буду являть милость и скоро буду внимать их прошениям». Вслед за этими радостотворными словами к монаху Нилу вернулось зрение. Это произошло 9 ноября 1664 года.

Слух о свершившемся пред иконой чуде быстро разошлась по всему Афону, привлекая множество иноков на поклонение святыне. Братия Дохиарской обители заложила вход в трапезную, чтобы таким образом оградить место, где находилась икона. С правой стороны был пристроен храм, освященный в честь образа «Скоропослушницы». Тогда же был избран особо благоговейный иеромонах (просмонарий) для безотлучного нахождения у иконы и совершения перед нею молебнов. Это послушание исполняется и поныне. Также вечером каждого вторника и четверга вся братия монастыря поет перед иконой умилительный канон Божией Матери ( по греч. «параклис»), священник поминает на ектеньях всех православных христиан и молится о мире всего мира.

Значение образа «Скоропослушница»

Икона Божией Матери «Скоропослушница» (история её прославления), как и многие другие иконы,– напоминает нам, что к образу иконы надо относиться с большим почитанием, ибо она воплощает в себе Первообраз лика, изображенного на нём. Это событие напоминает, что от нас ждут просьб и молитв. Молитвенный труд всегда приносит плоды, но молитва перед иконой Божией Матери «Скоропослушница» или молитва в тяжкую минуту Самой Скоропослушнице, этой ипостаси Богородицы, будет услышана и исполнена, главное, чтобы она возносилась от всего сердца и с большой и искренней верой, что нас слышат, о нас помнят, нам помогут. Нам остается только – молиться и верить.

Иконография

Образ иконы Божией Матери Скоропослушница относится к типу Одигитрии – «Путеводительницы». Младенец, сидящий на левой руке Богоматери, благословляет правой рукой, а в левой держит свиток. Для иконы характерна обращенность правой пяточки Богомладенца к молящимся. Позднее Богоматерь на иконе подобного типа стала писаться в короне.

Чудотворные списки «Скоропослушницы»

Икона Божией Матери «Скоропослушница» особенно почитается в России благодаря многочисленным чудотворным спискам. Многие из них прославились чудесами. Особо отмечались случаи исцеления от падучей болезни и беснования.

Лютиковский список. Одним из первых списков с чудотворной иконы «Скоропослушница» был Лютиковский список. В 1872 году крестьянин Александр Фролов, житель села Троицкое Калужской губернии, отправился на Афон с целью стать иноком в Андреевском или Ильинском скиту. Оттуда он прислал в родную церковь посылку для священника, в которой находился список иконы Божией Матери «Скоропослушницы» со Святой Горы. В сопроводительной записке Фролов просил поставить икону в храме, а деньги для оплаты работы иконописца выслать ему. В маленьком деревенском храме не оказалось нужной суммы и икону было решено передать в Троицкий Лютиков монастырь (в шести верстах от города Перемышля на берегу реки Оки). В праздник Живоначальной Троицы икона была перенесена в Лютиков монастырь, и в тот же день от образа совершилось несколько исцелений. Слух об этом распространился по окрестным сёлам и люди потянулись к иконе. Началось непрерывное служение молебнов и через некоторое время сбор достиг необходимой для уплаты иконописцу суммы в 150 рублей.

Московский список. Московский список «Скоропослушницы» принесен с Афона в 1887 году и помещен в Афонской часовне в честь святого великомученика Пантелеимона у Никольских ворот Китай-города.

С московским списком Скоропослушницы связана легенда о исцелении 14 ноября 1887 года некоей Анастасии Фроловой, вдовы из Рузы. Фролова страдала бесноватыми припадками, случавшимися у неё по церковным праздникам, а также по воскресеньям, средам и пятницам, а также во время церковных служб и разговоров на священные темы.

Родные, не зная, как вылечить Фролову, посоветовали ей помолиться у иконы Скоропослущницы. Когда отслужили молебен у иконы, страдания Фроловой прекратились.

В январе 1889 года от этого образа получила исцеление от падучей болезни, сопровождаемой припадками беснования, московская крестьянка Марфа Степановна Палкина.

Невская Скоропослушница. Пожалуй, наиболее почитаемой иконой «Скоропослушницы» во всей России является образ Божией Матери, находящийся ныне в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры. Петербургский список иконы, написанный в Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне, стал вкладом Великого князя Сергия Александровича и его супруги Елизаветы Федоровны в строящийся Николо-Барградский храм на углу улиц Мытнинской и 2-й Рождественской. Здесь святой образ пребывал с 1879 по 1932 год, когда церковь была уничтожена.

По своей иконографии эта икона существенно отличается от известного Афонского образа «Скоропослушницы». На ней Божия Матерь изображена без Младенца оглавно, с молитвенно простертой десницей подчеркнуто больших размеров, словно символизирующей Божественную помощь. Трудно сказать, что определило эти иконографическике перемены. Возможно, это было пожелание самих царственных заказчиков. Однако, как гласит предание, образ был написан «по сонному видению иноку Святой Горы». Такой тип иконы «Скоропослушницы» не встречается ни в Греции, ни в других странах православного Востока, поэтому образ называют еще «Невской Скоропослушницей».

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра

Очень скоро образ прославился чудотворениями и стал весьма почитаться петербуржцами.

Невский образ Божией Матери «Скоропослушницы» стал особенно почитаемой моленной иконой Царского Дома Романовых. Для Санкт-Петербурга «Невская Скоропослушница» стала хранительницей города наряду с такими чтимыми иконами Божией Матери как Казанская, Царскосельская, Скорбященская с грошиками.

Елеонский список. В 1938 году Афонская обитель Дохиар принесла в дар Русской Духовной Миссии в Иерусалиме список с чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница». В настоящее время список хранится в правом приделе Спасо-Вознесенского храма Елеонской женской обители в Иерусалиме.

Другие списки. Один из чтимых списков иконы Божией Матери «Скоропослушницы» в Москве находится в настоящее время в храме Архангела Гавриила Антиохийского патриаршего подворья.

В древнем русском городе Муроме прославилась чудотворениями икона Божией Матери «Скоропослушница», написанная на Святой Горе Афон в Русском монастыре св. великомученика и целителя Пантелеимона и привезенная в 1878 году в Спасо-Преображенский мужской монастырь.

В первую очередь перед иконой Божьей Матери «Скоропослушница» молятся о духовном прозрении, когда человек находится в растерянности и не знает как поступить, во всех случаях, когда нужна особенно скорая и действенная помощь в Её молитве к Сыну. Также Богородица через свою икону «Скоропослушница» дарует помощь в излечении от различных заболеваний, даже онкологических. Перед Ее святым образом возносят молитву за детей и о помощи в родах - о рождении здорового ребенка.

Молитва перед иконой Пресвятой Богородицы «Скоропослушница»

Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и благодать Его преизобильно паче всех приявшая! море явльшаяся божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем с верою к Тебе прибегающим! Чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери человеколюбиваго Владыки; удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити, все еже на пользу, во утешение и спасение коемуждо устрояющи. Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, и подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу, и различными образы страждущих утеши. Избави, Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго разслабления, обуревания страстей и грехопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатаю и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему, умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит Небеснаго Своего Царствия. О, Преблагословенная Богородице: Ты бо благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, повелевающе всем притекати к Тебе с верою: не презри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству поручаю себе во веки. Аминь

Тропарь, глас 4

К Богородице притецем сущии в бедах, / и ко святей иконе Ея ныне припадем, / с верою зовуще из глубины души: / скоро услыши наша моления, Дево, / яко Скоропослушница нарекшаяся,/ Тебе бо раби Твои в нуждах // готовую Помощницу имамы.

Кондак, глас 8

В море житейстем обуреваемии, / треволнению подпадаем страстей и искушений. / Подаждь убо нам, Госпоже, руку помощи, якоже Петрови Сын Твой, / и ускори от бед избавити ны, да зовем Ти: // радуйся,Всеблагая Скоропослушнице.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2450916612609149767/

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