Как крысы помогают спасать людей после землетрясений

Сколько себя помним, отношение людей к крысам всегда было неоднозначным. Кто-то их боится, кто-то ненавидит, кто-то считает разносчиками инфекций, а кто-то считает очень умными друзьями для человека.

Единого мнения нет, полностью правых нет тоже, но разберем возможность, когда крысы могут помогать людям, а не только разносить болезни.

Очень многие исследования крыс доказывают, что крыса способна не только на ассоциативное, но и на причинно-следственное мышление. Они умеют мыслить логически и даже предугадывать события.

Ведь мы все слышали, что крысы бегут с тонущего корабля до того, как судно терпит бедствие?

Помощь крыс для человека

Эти маленькие животные могут запоминать свое имя, откликаться на него и поддаются дрессировке и могут выполнять различные предметы. Например, например, приносить предметы и переходить через препятствия.

Именно это особенность и стало началом интересного стартапа в Турции с привлечением крыс при спасении людей после серьезных землетрясений. Крыс обучают нести крошечные рюкзаки в зоны землетрясений, чтобы спасатели могли общаться с выжившими.

На сегодня обучено 7 крыс, которых обучали всего две недели. Прекрасный результат, не считаете? На обучении сейчас находиться 170 особей.

В маленьких рюкзачках будут находиться микрофоны и видеоаппаратура, а так же трекеры местоположения, чтобы спасательные команды могли общаться с выжившими в завалах. Крысы смогут проникнуть в небольшие пространства, чтобы добраться до жертв, погребенных под обломками.

А как вам такой стартап, который поможет спасти в будущем не одну жизнь?

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А вы знали об этом?

Процент заболеваемости полицефалией среди рептилий значительно выше, чем у любых других видов. Ученым, изучающим, сиамских близнецов, даже удалось создать животных с полицефалией. В начале 20-го века Ханс Шпеманн (Hans Spemann) соединил молодые эмбрионы саламандры с прядью волос ребенка человека, чтобы получить малышей с двумя головами. В греческой мифологии гидра была гигантским морским змеем с девятью головами, одна из которых была бессмертной. Если отрезать одну голову, из свежей раны вырастут еще две. Убийство гидры было одним из 12 подвигов Геракла. Чтобы достичь этого, он заручился помощью своего племянника, который прижигал раны, когда Геракл отрезал головы, пока не осталась только бессмертная голова. Геркулес отрезал и ее, и закопал голову под тяжелым камнем.

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