Конец однополярного мира: в Китае родился новый Мао Цзэдун

Договориться не получится



XX съезд Коммунистической партии Китая сложно переоценить – 22 октября завершилось событие, определяющее мировую повестку на следующие пять лет. А может и больше. Си Цзиньпин переизбран на третий срок, а это значит, что Россия не останется одинокой в попытке перестроить мировые правила игры. Силы внутри Китая, направленные на сближение с Западом, не просто оказались отодвинутыми на второй план, но потерпели сокрушительное поражение. Весь мир облетели кадры добровольно-принудительного выдворения из зала заседаний XX съезда предыдущего генсека Ху Цзиньтао. Он открыто выступал за смену власти в Китае и за продолжение интеграции китайского общества в западную повестку. Цзиньтао ввел десятилетнюю норму правления в стране, которую Си Цзиньпин предусмотрительно откорректировал.

Готовить мягкое свержение китайского лидера американцы начали издалека и недавний демарш Пелоси в Тайвань был одним из шагов стратегического плана. Но Си Цзиньпин не только стерпел публичное унижение, но и смог сплотить лояльную коалицию внутри страны вокруг себя. На провокацию США китайский лидер не ответил. Пока не ответил.





Престарелый Ху Цзиньтао мечтал о потеплении отношений с США и мирном решении тайваньского вопроса. Его вывели из зала заседаний. Источник: youtube.com

Для Соединенных Штатов вопрос смены руководства Китая имел принципиальный характер. Американцы тратят миллиарды на купирование растущих военных амбиций страны и замена Си Цзиньпина лояльным Западу лидером могла сэкономить ресурсы. Но генсек Компартии переизбран еще на пять лет, а это значит, Вашингтон продолжит работать на двух фронтах – российской и китайском. С самим Си американцам договориться уже не получится. У лидера Китая на памяти не только торговая война, которую развязал Трамп, но и псевдобойкот олимпиады в Пекине. Вашингтон постепенно закручивает гайки, искусственно замедляя развитие страны. К примеру, под американские санкции попадают все компании, которые осмелятся поделиться с Китаем современными технологиями производства чипов. Поначалу казалось, что Байден выступит в роли прокитайского игрока, но и здесь Пекин разочарование. Белый дом не только не отменил санкции, но продолжил давить на тайваньскую проблему, накачивая остров самым современным . Вишенкой на торте агрессивного Запада стало формирование вокруг Китая враждебного пояса, в который американцы включают Японию, Австралию, Южную Корею и раздумывающую пока Индию.



Как это отличается от политики открытого Китая эпохи выдворенного с XX съезда Компартии Ху Цзиньтао! Именно его десятилетию правления с 2002 по 2012 год страна обязана высокими темпам роста и гигантскими иностранными инвестициями. В 2007 году рост ВВП достиг феноменальных двенадцати процентов. Китай превратился в мировую фабрику по производству всего подряд – начиная пластиковой посудой и заканчивая микропроцессорами мирового уровня. Однако с западными технологиями и деньгами пришли «традиционные ценности» вкупе с ограничением китайского суверенитета. Европы и США никогда и ничего не делают просто так – всегда в финале истории вырастает подконтрольная Вашингтону структура. Неоколониальная политики во всей красе. Без преувеличения можно говорить о попытках уничтожить Коммунистическую партию Китая. Пусть мягко, пусть из под ковра, но Запад постепенно разлагал руководящую верхушку страны. Срочно был нужен лидер, способный остановить разгул коррупции и морального падения в рядах партийцев.



За десять лет Си Цзиньпин сделал многое, но далеко не все. Страна стремительно закрывается от внешнего влияния, больше чем прежде ориентируется на внутренние рынки. Политика нулевой терпимости к коронавирусу вкупе с растущими доходами населения представляют Китай уже не столько перспективным для размещения производства. Теперь китайцы просят зарплаты больше, отчего западные компании выводят фабрики в близлежащие Камбоджу, Вьетнам, Таиланд и Индонезию. К слову, это еще один пламенный привет от западных друзей. Если уже превращаться в новую колонию Запада, то придется мириться и с этим.



Планы Си Цзиньпина

О том, что нынешний лидер может стать новым Мао Цзэдуном говорит многое. Прежде всего, долгосрочная программа развития Китая в видении председателя Си. Напомним, что неоднозначный для многих Мао оставил в 1976 году страну в статусе ядерной державы, а получил в полуразрушенном состоянии. За годы правления численность китайцев удвоилась, при этом восемь из десяти граждан умели читать и писать. Во времена Второй Мировой войны это была почти тотально неграмотная держава. Такой прорыв, конечно, не просто повторить, то Си Цзиньпин попробует. В планах долгожданное возвращение Тайвань под настоящую, а не эфемерную юрисдикцию Китая. Главное сейчас не поддаваться на американские провокации и не форсировать события – армия и флот Китая пока не готовы к силовому сценарию воссоединения.



Отсюда и курс Си Цзинпина на дальнейшее наращивание вооружений. Пусть и ценой деградации отношений с Соединенными Штатами. Китай – это экспортоориентированная держава, которая не сможет жить без внешних рынков. Но на Вашингтоне свет клином не сошелся и Пекин активно осваивает альтернативные площадки в Азии, Ближнем Востоке, Африке и Южной Америке. Частично они могут заместить сужающееся сотрудничество с Америкой. Китай явно движется к провозглашенной председателем Си эпохе «национальной самодостаточности». Здесь есть много здорового прагматизма - китайцы уже получили все возможное от Запада и больше им, очевидно, уже не дадут. В этом наши страны очень похожи. После десятилетия взрывного роста пора подумать о защите, в первую очередь, от заокеанского соседа, который уже давно назвал Китай главным геополитическим соперником.





Дом народных собраний в Пекине. Источник: wikipedia.org

В этом аспекте цели и задачи России и Китая естественным образом сходятся. Следующие пять лет Кремлю будет на кого опереться во внешней политике. Изоляция России как международный проект Запада не случилась и это дает надежду на построение нового миропорядка уже на наших правилах. И есть все основания полагать, что председатель Си пойдет на четвертый срок, благо, китайский лидер полон сил и здоровья. К слову, он всего на восемь месяцев моложе Владимира Путина.



Помимо политических бонусов, какие еще преференции ждут Россию от председателя Си? Как минимум, ситуация не изменится. У Китая сейчас нет оснований для сокращения сотрудничества с Кремле – страна стабильный поставщик недорогих углеводородов, прежде всего, природного газ. Экономика Китая сейчас переживает не лучшие времена, аналитики прогнозируют рост ВВП в текущем году не более 3,5 процентов, поэтому дешевые энергоносители могут стать топливом для роста экономики в будущем. На дорогостоящем сжиженном газе разгонять страну не получится. В будущей повестке Си Цзиньпина модная нынче зеленая повестка, он твердо намерен отказаться от каменного угля в энергобалансе. Ветряками и солнечными панелями полтора миллиарда населения не обогреть и на первый план выходит российское голубое топливо. Пока это самый экологичный из доступных источников энергии. Поэтому распространенное мнение о Китае, который нам нужен больше, чем мы ему, не совсем справедливо.



Отношения России и Китая назвать союзническими можно с большой условностью, но переизбрание председателя Си и рост его аппаратного веса внутри страны – это верный знак, что на поле борьбы с американской гегемонией мы играем за одну команду. Сейчас лидеру Китая 69 лет, он полон сил, и уходить с поста было бы преступлением перед народом. Просто потому, что страна сейчас переживает не самые лучшие времена, а смена курса неизбежно приведет к кабальной зависимости от Соединенных Штатов. При этом переизбрание председателя Си было ожидаемо, но совершенно необязательно. Этому противились упоминаемый выше Ху Цзиньтао и мощное международное лобби во главе с Вашингтоном.Готовить мягкое свержение китайского лидера американцы начали издалека и недавний демарш Пелоси в Тайвань был одним из шагов стратегического плана. Но Си Цзиньпин не только стерпел публичное унижение, но и смог сплотить лояльную коалицию внутри страны вокруг себя. На провокацию США китайский лидер не ответил. Пока не ответил.Для Соединенных Штатов вопрос смены руководства Китая имел принципиальный характер. Американцы тратят миллиарды на купирование растущих военных амбиций страны и замена Си Цзиньпина лояльным Западу лидером могла сэкономить ресурсы. Но генсек Компартии переизбран еще на пять лет, а это значит, Вашингтон продолжит работать на двух фронтах – российской и китайском. С самим Си американцам договориться уже не получится. У лидера Китая на памяти не только торговая война, которую развязал Трамп, но и псевдобойкот олимпиады в Пекине. Вашингтон постепенно закручивает гайки, искусственно замедляя развитие страны. К примеру, под американские санкции попадают все компании, которые осмелятся поделиться с Китаем современными технологиями производства чипов. Поначалу казалось, что Байден выступит в роли прокитайского игрока, но и здесь Пекин разочарование. Белый дом не только не отменил санкции, но продолжил давить на тайваньскую проблему, накачивая остров самым современным оружием . Вишенкой на торте агрессивного Запада стало формирование вокруг Китая враждебного пояса, в который американцы включают Японию, Австралию, Южную Корею и раздумывающую пока Индию.Как это отличается от политики открытого Китая эпохи выдворенного с XX съезда Компартии Ху Цзиньтао! Именно его десятилетию правления с 2002 по 2012 год страна обязана высокими темпам роста и гигантскими иностранными инвестициями. В 2007 году рост ВВП достиг феноменальных двенадцати процентов. Китай превратился в мировую фабрику по производству всего подряд – начиная пластиковой посудой и заканчивая микропроцессорами мирового уровня. Однако с западными технологиями и деньгами пришли «традиционные ценности» вкупе с ограничением китайского суверенитета. Европы и США никогда и ничего не делают просто так – всегда в финалевырастает подконтрольная Вашингтону структура. Неоколониальная политики во всей красе. Без преувеличения можно говорить о попытках уничтожить Коммунистическую партию Китая. Пусть мягко, пусть из под ковра, но Запад постепенно разлагал руководящую верхушку страны. Срочно был нужен лидер, способный остановить разгул коррупции и морального падения в рядах партийцев.За десять лет Си Цзиньпин сделал многое, но далеко не все. Страна стремительно закрывается от внешнего влияния, больше чем прежде ориентируется на внутренние рынки. Политика нулевой терпимости к коронавирусу вкупе с растущими доходами населения представляют Китай уже не столько перспективным для размещения производства. Теперь китайцы просят зарплаты больше, отчего западные компании выводят фабрики в близлежащие Камбоджу, Вьетнам, Таиланд и Индонезию. К слову, это еще один пламенный привет от западных друзей. Если уже превращаться в новую колонию Запада, то придется мириться и с этим.О том, что нынешний лидер может стать новым Мао Цзэдуном говорит многое. Прежде всего, долгосрочная программа развития Китая в видении председателя Си. Напомним, что неоднозначный для многих Мао оставил в 1976 году страну в статусе ядерной державы, а получил в полуразрушенном состоянии. За годы правления численность китайцев удвоилась, при этом восемь из десяти граждан умели читать и писать. Во времена Второй Мировой войны это была почти тотально неграмотная держава. Такой прорыв, конечно, не просто повторить, то Си Цзиньпин попробует. В планах долгожданное возвращение Тайвань под настоящую, а не эфемерную юрисдикцию Китая. Главное сейчас не поддаваться на американские провокации и не форсировать события – армия и флот Китая пока не готовы к силовому сценарию воссоединения.Отсюда и курс Си Цзинпина на дальнейшее наращивание вооружений. Пусть и ценой деградации отношений с Соединенными Штатами. Китай – это экспортоориентированная держава, которая не сможет жить без внешних рынков. Но на Вашингтоне свет клином не сошелся и Пекин активно осваивает альтернативные площадки в Азии, Ближнем Востоке, Африке и Южной Америке. Частично они могут заместить сужающееся сотрудничество с Америкой. Китай явно движется к провозглашенной председателем Си эпохе «национальной самодостаточности». Здесь есть много здорового прагматизма - китайцы уже получили все возможное от Запада и больше им, очевидно, уже не дадут. В этом наши страны очень похожи. После десятилетия взрывного роста пора подумать о защите, в первую очередь, от заокеанского соседа, который уже давно назвал Китай главным геополитическим соперником.В этом аспекте цели и задачи России и Китая естественным образом сходятся. Следующие пять лет Кремлю будет на кого опереться во внешней политике. Изоляция России как международный проект Запада не случилась и это дает надежду на построение нового миропорядка уже на наших правилах. И есть все основания полагать, что председатель Си пойдет на четвертый срок, благо, китайский лидер полон сил и здоровья. К слову, он всего на восемь месяцев моложе Владимира Путина.Помимо политических бонусов, какие еще преференции ждут Россию от председателя Си? Как минимум, ситуация не изменится. У Китая сейчас нет оснований для сокращения сотрудничества с Кремле – страна стабильный поставщик недорогих углеводородов, прежде всего, природного газ. Экономика Китая сейчас переживает не лучшие времена, аналитики прогнозируют рост ВВП в текущем году не более 3,5 процентов, поэтому дешевые энергоносители могут стать топливом для роста экономики в будущем. На дорогостоящем сжиженном газе разгонять страну не получится. В будущей повестке Си Цзиньпина модная нынче зеленая повестка, он твердо намерен отказаться от каменного угля в энергобалансе. Ветряками и солнечными панелями полтора миллиарда населения не обогреть и на первый план выходит российское голубое топливо. Пока это самый экологичный из доступных источников энергии. Поэтому распространенное мнение о Китае, который нам нужен больше, чем мы ему, не совсем справедливо.Отношения России и Китая назвать союзническими можно с большой условностью, но переизбрание председателя Си и рост его аппаратного веса внутри страны – это верный знак, что на поле борьбы с американской гегемонией мы играем за одну команду.

А вы знали об этом?

Визит Более 10 лет назад в одной из деревень в Кении произошел ошеломляющий случай. Львы спасли 12-летнюю девочку от изнасилования. Ребенок находился в плену около недели. По одной из версий, ее должны были насильно выдать замуж. Когда полиция наконец нашла девочку, то обнаружила очень странную картину. Рядом с девочкой находились 3 огромных льва. По всей видимости, дикие кошки искали добычу и случайно наткнулись на маленькую девочку и группу похитивших ее преступников. Последние, завидев голодных львов, мгновенно испарились. И как ни странно, львы не тронули девочку, а, наоборот, охраняли ее.

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