Жительница Флориды хранила тело матери в морозильной камере гаража, чтобы продолжать получать чеки по инвалидности

Мишель Хоскинс (тюрьма округа Индиан Ривер)

28 апреля сотрудники Департамента полиции Себастьяна обнаружили тело 93-летней Мари Хоскинс, умершей в морозильной камере в гараже, после того, как несколько соседей запросили проверку социального обеспечения.

Женщина из Флориды, Мишель Хоскинс, держала тело своей умершей матери во льду в течение нескольких недель, чтобы иметь возможность продолжать обналичивать чеки по инвалидности пожилой женщины.

Офис шерифа сообщил, что Мари Хоскинс умерла от естественных причин, и ее тело было найдено примерно через две недели после ее смерти.

Медицинский эксперт определил, что Хоскинс умерла от сердечных заболеваний и обнаружила только «приемлемое количество кофеина» в ее организме с помощью токсикологических скринингов.

Мишель Хоскинс, 64 года, была обвинена в несообщении о смерти своей матери и фальсификации доказательств, сообщило полицейское управление Себастьяна.