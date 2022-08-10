Жительница Флориды хранила тело матери в морозильной камере гаража, чтобы продолжать получать чеки по инвалидности

28 апреля сотрудники Департамента полиции Себастьяна обнаружили тело 93-летней Мари Хоскинс, умершей в морозильной камере в гараже, после того, как несколько соседей запросили проверку социального обеспечения.
Женщина из Флориды, Мишель Хоскинс, держала тело своей умершей матери во льду в течение нескольких недель, чтобы иметь возможность продолжать обналичивать чеки по инвалидности пожилой женщины.
Офис шерифа сообщил, что Мари Хоскинс умерла от естественных причин, и ее тело было найдено примерно через две недели после ее смерти.
Медицинский эксперт определил, что Хоскинс умерла от сердечных заболеваний и обнаружила только «приемлемое количество кофеина» в ее организме с помощью токсикологических скринингов.
Мишель Хоскинс, 64 года, была обвинена в несообщении о смерти своей матери и фальсификации доказательств, сообщило полицейское управление Себастьяна.
"Мишель Хоскинс обнаружила свою мать умершей в своей постели и решила не связываться с властями, чтобы продолжать получать пособия по инвалидности по социальному обеспечению, которые ей не были бы предоставлены, если бы известно, что ее мать умерла", - написал детектив Кеннет Макдоноу в письменном заявлении об аресте.Дом Хоскинсов
Мишель Хоскинс купила морозильную камеру, чтобы скрыть тело своей матери.
Первоначально полиция отправилась по адресу женщины 27 апреля, чтобы провести проверку благосостояния.
Мишель Хоскинс сказала детективам, что ее мать не была дома, потому что она была на приеме у врача, но не могла назвать врача.
Полиция выполнила ордер на обыск на следующий день и обнаружила тело Мари Хоскинс.
На допросе Мишель Хоскинс сказала, что купила морозильник онлайн в Walmart.
Следователи также обнаружили на заднем дворе "сильно испачканный матрас", который был спрятан под густым кустарником и ветвями пальмы, но на данный момент неясно, связан ли матрас с делом ее матери и каким образом.Мари Хоскинс
Мишель Хоскинс осталась в тюрьме, и залог был установлен на уровне 10 000 долларов США после ее первого появления в суде в пятницу, согласно записям онлайн-бронирования округа Индиан-Ривер.
А вы знали об этом?
Толстой, вопреки общепринятому мнению, не любил ни Россию, ни ее народа. Вот характерные признания графа, предназначенные отнюдь не для публики: “Противна Россия, просто ее не люблю”, — строка из “Дневника” от 6 августа 1857 года. В письме к своей двоюродной тетушке Александре Андреевне Толстой от 8 августа того же года он пишет: “В России скверно! Скверно! Скверно! Приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к Родине…” — И это он пишет по возвращении из Парижа, после двухмесячной развратной жизни в столице Франции и просмотра публичной казни на парижской площади Рокетт! Может быть, со временем, в зрелых летах, Толстой изменился? — Увы!
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