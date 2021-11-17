10 самых странных спутников солнечной системы

Среди спутников планет в солнечной системе попадаются самые удивительные: Европа покрыта полностью океаном, на Ио царит настоящий вулканический ад, Эпиметей и Янус постоянно гонятся друг за другом, время от времени меняясь местами

Наша солнечная система состоит в основном из Солнца и восьми планет. Разумеется, людей в первую очередь завораживают соседи Земли – Марс, Юпитер, Сатурн... Однако луны, вращающиеся вокруг них, тоже довольно интересны.

10. Ганимед – самый большой спутник

На первый взгляд, Ганимед очень похож на нашу Луну, однако размеры обоих спутников несопоставимы. Ганимед – крупнейший спутник Юпитера, да и всей солнечной системы. У него даже есть собственные магнитные полюса – уникальный случай для планетарных спутников.

Если бы Ганимед вращался вокруг Солнца, его можно было бы счесть за полноценную планету: юпитерианская луна на 8% крупнее Меркурия и по размеру составляет 3/4 Марса.

Ганимед

9. Миранда – гадкий утенок

Спутники Урана вообще не отличаются особой красотой, однако Миранда среди них действительно гадкий утенок. Кажется, будто творец всех лун солнечной системы под конец слепил вместе оставшийся после трудового дня мусор и запустил его комком на орбиту Урана.

Однако если людям когда-нибудь удастся прилуниться на этом спутнике, их глазам откроются зрелища, невиданные в космосе. Миранда обладает наиболее разнообразным ландшафтом в солнечной системе: гигантские хребты чередуются с глубокими равнинами, а многие каньоны в 12 раз глубже знаменитого Гран-Каньона.

Миранда

8. Каллисто – рекордсмен по кратерам

Другая юпитерианская луна – Каллисто – больше всего напоминает лицо прыщавого подростка. На Каллисто нет никакой геологической активности, что само по себе делает ее уникальной в солнечной системе, поэтому кратеры, появившиеся в результате падения метеоритов, постоянно накладываются друг на друга.

Очень трудно найти нетронутый уголок на Каллисто, весь спутник покрыт сетью кратеров, что делает его рекордсменом в солнечной системе.

Каллисто (внизу и слева), Юпитер (наверху и справа) и Европа (ниже и левее Большого Красного Пятна)

7. Дактиль – спутник астероида

Дактиль – самый маленький спутник в солнечной системе, его длина составляет примерно 1,6 км. Это также одна из немногих лун, вращающихся вокруг малых планет – астероидов.

В греческой мифологии Идой называли гору, в которой жили крошечные существа, дактили (пальчики). Поэтому логично, что спутник астероида Ида получил такое название.

Астероид Ида и его спутник Дактиль

6. Эпиметей и Янус – вечная гонка

Эпиметей и Янус – два спутника Сатурна, которые движутся практически по одинаковым орбитам, вероятно потому что в незапамятные времена они составляли единое целое. При этом каждые четыре года они меняются местами, каждый раз, чудом избегая столкновения.

Эпиметей и Янус

5. Энцелад-кольценосец

Энцелад – один из крупных внутренних спутников Сатурна. Поверхность Энцелада отражает практически весь падающий на него солнечный свет, поэтому эта сатурнианская луна считается самым рефлектирующим космическим телом в солнечной системе.

Энцелад также обладает гейзерами, выбрасывающими водяной пар и пыль в открытый космос. Исследователи считают, что именно благодаря вулканической деятельности своего спутника Сатурн обзавелся кольцом Е, через которое проходит орбита Энцелада.

Кольцо Е и Энцелад

4. Тритон – спутник с ледяными вулканами

Тритон – крупнейший спутник Нептуна. Это также единственный спутник в солнечной системе, который вращается вокруг своей планеты в направлении, обратном ее движению вокруг Солнца.

У Тритона имеется множество вулканов, но в отличие от обычных, выбрасывающих лаву, вулканы этой нептунианской луны выкидывают воду и аммиак, которые немедленно замерзают при очень низких внешних температурах.

Тритон – очень яркое небесное тело, поскольку его ледяная поверхность отражает большую часть солнечного света.

Тритон

3. Европа – спутник-океан

Европа является еще одним спутником Юпитера и это обладатель самой гладкой поверхности в солнечной системе. Дело в том, что вся Европа покрыта океаном с толстой коркой льда на поверхности.

Однако подо льдом находится гигантское количество воды, которая нагревается благодаря внутреннему ядру спутника и постоянным приливным течениям, вызванным гравитационным притяжением Юпитера. Достаточно сказать, что океан Европы содержит в себе в 2-3 раза больше воды, нежели все земные океаны вместе взятые.

По расчетам некоторых ученых, океанские воды Европы могут иметь настолько высокую температуру, что совсем не исключается появление жизни на этой юпитерианской луне. Причем, речь идет не о бактериях, а о гораздо более сложных и крупных формах жизни.

Европа

2. Ио – вулканический ад

Постоянное приливное гравитационное воздействие планеты-гиганта Юпитера вызывает регулярный нагрев недр его спутника Ио, что в свою очередь приводит к непрекращающейся вулканической деятельности.

Вся поверхность Ио покрыта вулканами, в настоящее время насчитывается более 400 действующих. Извержения происходят настолько часто, что пролетавшему вблизи спутника космическому аппарату «Вояджер» удалось заснять некоторые из них.

При этом на Ио практически невозможно увидеть кратеров – извергающаяся лава немедленно заполняет их.

Ио

1. Tитан – лучший кандидат на колонизацию

Титан – пожалуй, самый странный спутник в солнечной системе. Уже давно было известно, что он обладает атмосферой, причем более плотной по сравнения с земной. В титановой атмосфере преобладает азот, однако есть и другие газы, например, метан.

Долгое время оставалось загадкой, что скрывается под густыми титановыми облаками. Однако снимки, сделанные с аппарата «Кассини-Гюйгенс» в 2005 году доказали наличие метан-этановых озер и рек.

Ученые предполагают также существование подземных водоемов, что вкупе с низкой гравитацией, делает Титан лучшим кандидатом на земную колонизацию из всех спутников в солнечной системе.

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