5 высочайших деревьев планеты Земля

Самыми высокими живыми объектами Земли являются деревья. Они также отличаются максимальной продолжительностью жизни — до 1000 лет. Но вернёмся к размерам.

Самые высокие представители царства растений — секвойи вечнозелёные — произрастают на территории Северной Америки. За ними следует «житель» Австралии и Тасмании — эвкалипт царственный. Завершает тройку гигантов псевдотсуга Мензиса — также родом из Северной Америки. Полный список величественных видов деревьев смотрите ниже.

5 место

Бук европейский. Семейство: Буковые. Высота: до 50 м.

4 место



Секвойядендрон гигантский. Семейство: Кипарисовые. Высота: до 100 м. Самый высокий представитель секвойядендрона гигантского — «Генерал Шерман» достигает 83,8 м в высоту.

3 место



Псевдотсуга Мензиса. Семейство: Сосновые. Высота: до 100 м.

2 место



Эвкалипт царственный. Семейство: Миртовые. Высота: до 98 м.

1 место



Секвойя вечнозелёна. Семейство: Кипарисовые. Высота: более 110 м. Самый высокий представитель секвойи вечнозелёной — «Гиперион» — находится в национальном парке Редвуд и достигает 115,61 м в высоту.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2268135199859280550/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Острожно, штраф: 10 странных запретов в разных странах мира (https://otari.mirtesen.ru/blog/43589899650/)

Женский тест: узнайте свой типаж и чем вы умеете привлечь мужчину https://otari.mirtesen.ru/blog/43605906498