"Душа" и "дух": какая разница между этими двумя понятиями

Знаете ли вы, что «душа» и «дух» - это совершенно разные понятия?

Если вам интересно узнать поподробнее, то данная статья - для вас.

Дебра Келли, являющаяся весьма авторитетным автором журналистских трудов на философскую и религиозную тематики, недавно поделилась своим мнением на этот счет, и сейчас мы его обсудим.

Душа

Это слово в Библии встречается сотни раз. Впрочем, как и «дух». Также Дебра упоминает, что в оригинальных еврейских версиях Ветхого Завета имеется несколько слов, используемых для обозначения именно идеи души. Это «ехида», «руах», «хайа», «нешама», но самое часто встречаемое – это «нефеш». Оно повторяется в этом религиозном труде свыше 750 раз.

Все эти слова обозначают идею быть живым. Душа – то, что есть внутри человека, нечто, поддерживающее жизнь его тела и сознания.

В Ветхом Завете ничего не говорится о ее бессмертии. И, изучив эту тему максимально подробно, Дебра пришла к выводу, что душа умирает вместе с уходом человека из жизни. Она просто перестает существовать, как и он. Ведь душа была его частью. Она не может «бродить» по свету без тела.

Говоря простыми словами, душа представляет собой совокупность впечатлений, эмоций и чувств человека. Ее можно сравнить с органом, помогающим ощущать земной мир и контактировать с другими его жителями.

Дух

Тем не менее не все так однозначно. Иногда слова «дух» и «душа» используются в зашифрованном виде. Если постараться, то в Новом Завете можно найти отсылки к тому, что душа на самом деле продолжает существовать даже после смерти физического тела. И что самое интересное, также душа может умереть до смерти тела.

Понятие духа ассоциируется в Ветхом Завете с дыханием и ветром. Если изучить старые тексты, то можно узнать, что данный термин еще описывает сущность, которую сам Бог придает людям.

Кроме того, дух – это своеобразный фактор, делающий из каждого человека уникальную личность. И если верить Ветхому Завету, когда человек умирает, дух его возвращается в мир.

Можно сделать вывод, что дух - это нечто, соединяющее человека с создателем, с Господом. Именно через него каждый смертный человек может соединиться с духом Бога и стать с ним единым целым.

Ведь дух – это бессмертное «я». Пифагорейцы, к слову, называли это божьей искрой – частичкой Господа в смертном человеческом теле. То, что путешествует по мирам веками, перерождаясь в различных существ и накапливая опыт, необходимый для его постепенного развития и дальнейшего вхождения в сонм творцов, богов и хранителей.

Вывод

Если опираться на рассуждения Дебры, то можно прийти к довольно логичному заключению. Выходит, душа у людей есть именно благодаря духу. Его, в свою очередь, можно ассоциировать с сознанием, которое может быть злым или добрым. И цель у него одна – направлять человека, его поведение, определять поступки, мысли и слова.

А интеллект и совесть, кстати, можно считать «инструментами» духа либо его неотъемлемыми составными частями. Это логично. Особенно если вспомнить, что многие предполагают способность духа накапливать опыт, руководить человеком, «следить» за его внутренним ростом и способствовать ему.

На самом деле можно долго рассуждать на эту тему. Главное - помните: пока душа есть в человеке, он будет жить. И дух его тоже.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2475528178141760162/

А вы знали об этом?

В книге имaмa Мухaммaдa aль-Бухapи «Aль-Aдaб aль-Муфpaд» (62), в кoтopoй сoбpaны хaдисы Пpopoкa Мухaммaдa oб oбычaях пpиличия в ислaме, скaзaнo: «Мусульмaнину зaпpещенo сеpдиться нa свoегo бpaтa пo веpе бoлее 3-х дней!Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43506366277/ ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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