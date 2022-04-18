Зачем женщине нужен мужчина и как обрести счастье в паре

Многие женщины видят свое личное счастье в гармоничных отношениях с мужчиной. За этим следуют моральная и сексуальная удовлетворенность, рождение детей, бытовой комфорт, повышение социального статуса. Но далеко не каждая женщина, даже встретив свою половинку, может сказать, что она счастлива. Что уж говорить о тех, кто пока еще в поиске.

Давайте разберемся, как сочетать два, в общем-то, разных, но всегда идущих где-то рядом понятия «мужчина» и «женское счастье». Для этого предлагаем несколько советов, которые помогут более осознанно взглянуть на суть отношений с сильным полом.

Итак, чтобы обрести женское счастье, нужно…

Разобраться в своих желаниях

На вопрос о том, зачем нужны мужчины, женщины дают пространные ответы:

✓ Для создания семьи и рождения детей.

✓ Чтобы идти по жизни вместе.

✓ Чтобы любил и баловал меня.

Но если мы хотим действительно разобраться в том, зачем женщине нужен мужчина и как построить с ним здоровые отношения, все желания и цели должны быть максимально конкретными.

Давайте разберем, что же такое семья. Это некое сообщество двух людей, которые живут вместе, ведут совместный быт и улучшают жизнь друг друга. Последнее — самый важный фактор для счастья. Если люди в этом сообществе улучшают жизнь друг друга — можно считать, что они счастливы.

И наоборот.

Если семейные отношения останавливают в развитии кого-либо из партнеров, если жизнь «до» была лучше, чем «после», значит, что-то тут не так.

Причина может быть или в женщине, или в мужчине. Конечно, проще всего свалить вину именно на него. Хотя тогда возникает вопрос к женщине — почему такой человек до сих пор в ее жизни? Что с ней не так?

Рождение детей в паре — безусловно, благородная причина. Полная семья — это для ребенка мощная почва под ногами, но все же много детей растут с одним из родителей, и далеко не факт, что сильно страдают от этого. А значит, стоит подумать, достаточно ли это весомая причина — строить отношения с мужчиной ради деторождения?

Еще один распространенный ответ — идти по жизни вместе. Отлично, но куда идти? Есть ли у пары общие цели, которые они планируют достичь вместе? Могут ли они пойти на компромисс и скорректировать свои цели по просьбе второй половинки? А ведь способность уступать — это обязательное условие для построения гармоничных отношений.

«Хочу, чтобы любил и баловал», — так говорят женщины, которые привыкли больше получать, чем отдавать. И тут возникает вопрос: а зачем это мужчине? Долго ли он протянет лишь на желании заботиться о ней, не получая, по сути, ничего взамен?

Измениться и полюбить себя

Многие женщины не осознают, что мужчины созданы не для того, чтобы решать их проблемы и разводить тучи над головой. Они ведь отдельные, полноценные личности, со своими предпочтениями и взглядами, а не симбиоз услужливого дворецкого и феи-крестной, исполняющей желания.

Более здравый подход — постараться стать счастливой даже без мужчины. Но для этого нужно изменить себя. Исключить инфантильность, потребительский способ мышления, сделать масштабную внутреннюю перестройку.

Ведь нельзя изменить что-то внешнее, не изменив внутреннего. И поскольку на внешние события повлиять непросто, а чаще — невозможно, приходится поработать с тем, что внутри.

Бывает, женщина заводит роман. Потом отношения прекращаются, находится следующий кандидат, но она понимает, что он не «тот самый». Самое неприятное — осознать, что проблема не в мужчинах, которые какие-то не такие, а в ней самой. Либо она делает что-то не так, из-за чего не может построить прочные отношения. Либо неосознанно выбирает себе пару не из тех людей, которые смогут сделать ее счастливой.

Если женщина не будет меняться, продолжать жить в плену навязанных стереотипов, глупо ждать чего-то нового. Скорее всего, ее постигнет все та же участь, что и прежде.

Начать следует с самой большой женской проблемы — осознания собственной ценности. То есть поднятия самооценки, укрепления уверенности в себе и своих силах, готовности качественно менять свою реальность. Как только женщина это сделает — достойный партнер появится в ее жизни.

Уметь о себе позаботиться

На самом деле женщинам вовсе не нужны мужчины. Благодаря достижениям феминизма, они могут работать, обеспечивать себя, своих детей и родителей. Могут путешествовать, изучать что-то новое, жить на полную — без каких-либо ограничений.

Для бытовых хлопот можно нанять помощника, для защиты есть полиция, для тяжелой работы — рабочие. Даже родить ребенка можно самой — с помощью ЭКО.

Научившись решать все свои проблемы самостоятельно, женщина понимает, что ей в принципе никто и не нужен. Она самостоятельный, сильный, полноценный во всех смыслах человек, а не чахлый цветочек, который загибается без полива.

Конечно, наряду с этими установками нужно еще и учиться принимать помощь, быть благодарной за заботу и ценить красивые жесты. Ведь неспособность адекватно реагировать на подобные действия со стороны мужчины — это не что иное, как побочный продукт женской самостоятельности.

Понимать разницу между мужчиной и женщиной

Большинство обоюдных претензий и обид возникает из-за непонимания различий между мужчинами и женщинами. Ученые доказали, что мужчина генетически ближе к человекоподобной обезьяне (совпадают на 98,4%), чем к женщине (совпадают на 95%). Они разные в физиологическом, психологическом, поведенческом плане. По-разному смотрят на одни и те же вещи и ситуации. По-разному реагируют на них.

Женщины ожидают, что мужчины будут предугадывать их мысли и желания, исполнять мечты. Но это невозможно, потому что реальность у каждого своя, и смотреть на мир глазами партнера не получается. Именно поэтому мужчине нужна четкая инструкция, детальный план действий. И только тогда можно надеяться, что желаемое осуществится.

И еще: не стоит пытаться изменить мужчину или ждать, что он станет другим, «кроить под себя». Это откровенно плохая идея. Гораздо лучше сделать так, чтобы он сам захотел меняться, больше понимать и чувствовать свою половинку. Для этого стоит рассказать ему о проблеме и предложить пути решения, а потом дать свободу выбора. Если женщина важна для него, нужные выводы будут сделаны.

Не бояться мужчин

Есть некий парадокс: женщины подсознательно ищут сильного мужчину, но как только он проявляет свою силу — они или пугаются, или стараются подавить его. Почему так происходит?

Если детство девочки прошло на фоне семейных конфликтов, перед глазами была картина тотального несчастья, она исподволь будет искать в мужчине то, чего не хватало в детском возрасте. Однако внутренний страх перед мужской энергией не позволит ей в полной мере принять заботу и любовь партнера. Тогда срабатывает закон компенсации: женщина хочет казаться независимой и самодостаточной. Не имея достаточно внутренних качеств и зрелости. А если их нет, то чтобы самоутвердиться, гораздо проще подавить личность того, кто находится рядом. И в этом современные женщины весьма преуспели.

Внутренний конфликт взрывает мозг женщины. С одной стороны, она хочет быть с сильным, волевым человеком, а с другой — контролировать ситуацию и оставлять последнее слово за собой.

В этом кроется глубинное непонимание, как строить отношения со своей половинкой, как соблюдать личностные границы, как выстраивать комфортные отношения с морально сильным человеком без попыток давления на него.

Если женщина перестанет бояться сильного мужчину, она выиграет по трем пунктам: утихнут ее внутренние противоречия, повысится самооценка, а рядом с ней будет достойный партнер.

Не завышать ожидания

Иногда ожидания не совпадают с реальностью. Женщина не понимает, почему не получает того, чего хочет. Например, мечтает об очередной сумочке, но просьбы к парню/мужу ее купить наталкиваются на отказ. Или хочет съездить на море, но ее половинка находит кучу причин, почему это невозможно.

Такой фидбек имеет две причины:

Мужчина может это сделать, но не хочет. Он просто не считает нужным это покупать/оплачивать. Например, потому что это 100500-я сумка в гардеробе или поездка к морю ему просто неинтересна. Или же считает, что женщина этого недостойна. Тогда уже вопрос к ней — почему она строит отношения с человеком, который не считает ее достойной? Мужчина не может этого сделать.У него нет денег, времени, сил. Стоит ли требовать от человека невозможного? Вопрос риторический.

Сталкиваясь с неудобной реальностью, женщина теряется. Начинает нервничать, показывать свое недовольство. Но не догадывается, что причина кроется в ней самой: она слишком завысила свои ожидания, выбрала не того партнера или же просто не объяснила просто и доступно, зачем ей то, о чем просит.

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Путь к женскому счастью лежит через понимание и принятие себя, своих мотивов и желаний. Достигнув этого, женщина будет точно знать, зачем ей нужен мужчина и как строить с ним счастливую совместную жизнь.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2459461687818324037/

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