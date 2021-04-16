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Как Ленин и большевики обманули русский народ

Чуть больше века назад в октябре 1917 г. в Российском государстве произошел переворот. Бразды правления попали в руки Владимира Ленина и его последователей. Большевики на тот момент не были ни самой многочисленной, ни самой влиятельной политической силой. Вся программа «красных» была построена на популистских идеях «Власть народу! Мир народам! Земля крестьянам! Фабрики рабочим!».
Как Ленин и большевики обманули русский народ
 
Эти простые лозунги были близки большинству людей, населявших Российскую Империю. Благодаря этому, революционеры смогли получить поддержку народных масс и удержать власть в своих руках. Но что с обещаниями? Выполнили их ленинцы? Что получили простые люди с установлением Советской власти?
Власть народу?
«Красные» пропагандировали всеобщее равенство и братство. Избирательное право даровалось каждому взрослому человеку. Была принята Конституция и задействованы демократические институты.
По факту же вся власть сосредоточилась в руках партийной верхушки, и в течение нескольких лет страна скатилась к тоталитаризму. Очень быстро установилась однопартийная система, которая подавляла любое оппозиционное мнение. Хотя внешние атрибуты демократического государства сохранялись. Действовали советы и съезды народных депутатов.
Вот только итоги этих «выборов» были известны заранее. А проголосовать против линии партии было чревато последствиями.
Простые же люди никакого реального участия в политической жизни своей родной страны не принимали.
Как Ленин и большевики обманули русский народ
 
Мир народам?
Октябрьская революция случилась в самый разгар бойни Первой мировой войны. «Красные» же говорили народу о мире. По их словам, каждый солдат должен был вернуться домой, к станку на фабрике или плугу в поле.
В итоге германскому правительству было предложено заключит мирный договор на очень выгодных условиях. Те дали согласие, но Троцкий специально затягивал переговорный процесс в надежде, что и немецкие войска тоже проникнутся идеями революции и свергнут свое правительство. Этого не произошло, неприятель, устав ждать, вновь начал боевые действия и перешел в крупномасштабное наступление.
Обещавшие людям мир «красные» стали проводить срочную мобилизацию, чтобы сдержать наступление неприятеля. По условиям сепаратного договора от России отторгались огромные территории, а страна была вынуждена выплатить весьма внушительную контрибуцию. Так воевавшая на стороне будущих победителей Россия оказалась самой главной проигравшей.
Ко всему прочему сразу после окончания войны большевики начали военный конфликт с Польшей, которую они, между прочим, признали еще в 1917 г. За два года боев Советская Россия потеряла 60 тысяч человек убитыми. А сколько человек погибли или стали беженцами в Западной России, Белоруссии, Украине и Польше?
Как Ленин и большевики обманули русский народ
 
Земля крестьянам?
Проблема земельной собственности остро стояла в последние годы существования Российской Империи. Ленинцы обещали решить его просто, передав всю землю в пользование крестьянам.
В первые годы так и было. Сельские жители получили, наконец, право обрабатывать собственную землю, собирать с нее урожай и распоряжаться им. Но все закончилось очень быстро. Излишки продовольствия у крестьян отбирались, вводилась продразверстка. Люди, все силы вкладывавшие в землю, были вынуждены отдавать результаты своего труда во имя смутных идеалов.
Как Ленин и большевики обманули русский народ
 
В 1928, спустя немногим более десяти лет после Революции, началась коллективизация. Частные крестьянские хозяйства ликвидировались и укрупнялись в колхозы. Фактически государство отобрало у сельских жителей землю, оставив им небольшие личные наделы. Изымалась при этом не только земля, но и скот и орудия производства.
Самый мощный удар был произведен по так называемым «кулакам». Фактически это были крупные фермеры, на долю которых приходилось производство почти всего хлеба в Советской России. Кулаки были ликвидированы, но сельское хозяйство социалистического государства это не спасло. В стране регулярно случался голод.
Фабрики рабочим?
После революции все промышленные предприятия были национализированы. Даже те, которые принадлежали иностранным подданным. Что это принесло рабочим? Ничего. Они по-прежнему не имели никаких средств влияния на судьбу своего предприятия. Можно возразить, что появились профсоюзы. Но это были фиктивные организации, которые не представляли никаких реальных интересов рабочего класса.
А в период индустриализации рабочие и вовсе оказались буквально приписанными к своему заводу. Прогулы, опоздания и невыполнение плана нещадно карались.
По своей сути большевистские идеи были прекрасными. Но, к сожалению, «красная» социалистическая мечта так и осталась недостижимой утопией.

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого кровожадных большевистских нехристей !
К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».
Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. В первую очередь большевики во главе с Лениным и Сталиным парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации.
Порой трудно понять , как так получилось, что кровожадные большевики так просто согнул в три погибели великую нацию? Почему русский народ так легко превратился в духовных рабов, а в среде этих рабов Ленин и Сталин стали Богами? К сожалению, до сих пор Россия после этого коммунистического эксперимента так и не пришла в себя и россияне, имея богатейшей природные ресурсы и огромную территории, все еще живут бедно, с ностальгией вспоминая виртуальный социализм.
А ведь если бы не октябрьский переворот, уверен, сегодня русский народ был бы самым богатым, процветающим и одним из самых многочисленных в мире! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде „К познанию России“,всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, утверждал, что к 2000 году население России будет 600 миллионов человек!

Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д . Безусловно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический  строй со временем не рухнул бы как карточный домик. Само собой, сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их «выбирал» непосредственно советский народ.                                             

На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был  по своей сути утопическим и рассчитан  только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа! Говорить же, что именно большевики превратили Россию в великую державу – это тоже самое , что сказать, если бы не Хрущев, то Гагарин не полетел бы в космос!         

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей , которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

Сегодня только слабоумные люди не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет подкармливали нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот виртуальный строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках все богатство СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора. Именно горбачевы , ельцины, чубайсы и прочие, обрушили СССР и прибрали к рукам всю "общенародную" собственность, возродив новый класс буржуазии, составляющий костяк сегодняшней "пятой колоны"!Именно эта "пятая колонна", продавшись западным хозяевам, стремится превратить территорию бывшего СССР в одну из колоний Запада!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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